Managerul de spital a cărui condamnare la 11 ani de închisoare a fost anulată a uitat să își achite datoriile la întreținere. Câți bani a fost obligat Adrian Secureanu să plătească

Pe 4 august 2025, Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de Florin Adrian Secureanu, fostul director al spitalului Malaxa din Capitală, în dosarul în care a fost acuzat că a primit mită aproape 1,3 milioane de lei, constând în contravaloarea unor excursii în Europa, SUA, Canada, Asia, Australia și Noua Zeelandă.

ADVERTISEMENT

Adrian Secureanu a adunat restanțe de peste 7.000 lei

Procurorii au susținut că Secureanu s-ar fi plimbat prin toată lumea cu iubita lui, Eugenia Chiriac, pe banii primiți mită de la o firmă care avea contracte cu spitalul Malaxa. , sub riscul prescrierii faptelor, pentru că ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de impațialitate.

Numele lui Adrian Secureanu mai apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 8 august 2024 la Judecătoria Sectorului 2, în timp ce reclamant figurează Asociația de proprietari a unui bloc din București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Asociația a solicitat instanței ca Secureanu să fie obligat la plata sumei de 7.138,10 lei.

ADVERTISEMENT

Aceasta este compusă din: restanţele cotelor de întreţinere în cuantum de 3.677,77 lei aferente perioadei mai 2022-mai 2024; penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2%/zi aferente perioadei mai 2022-mai 2024, în valoare de 3.019,11 lei; fondul de reparaţii în cuantum de 428 lei, aferent perioadei mai 2022-mai 2024; fondul de rulment în cuantum de 13,22 lei, aferent perioadei mai 2022-mai 2024.

Asociația a specificat că Adrian Secureanu, în calitate de proprietar al apartamentului nr. 66, din luna mai a anului 2022 nu a mai achitat nicio sumă reprezentând cheltuieli de întreţinere a imobilului menţionat şi nu a răspuns notificărilor de plată adresate de Asociaţia de proprietari. Sumele au fost necontestate de Secureanu, în sensul că acesta nu s-a prezentat în instanţă pentru a formula apărări.

ADVERTISEMENT

Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi

Instanţa a reţinut, în legătură cu plata cotelor de întreţinere, că, fiind o obligaţie de a da, creditoarea are sarcina de a dovedi doar existenta creanţei (creanţă ce rezultă din listele de întreţinere afişate de Asociaţia de Proprietari și anexate la dosar), prezumându-se că aceasta nu a fost executată atât timp cât debitorul nu a dovedit executarea ei. În dosar se arată că reclamanta a dovedit faptul generator al dreptului său, că pârâtul Adrian Secureanu este obligat să iasă din pasivitate și să se apere, dovedind netemeinicia pretenţiilor reclamantei, pretenţii necombătute de către debitor.

ADVERTISEMENT

În dosar s-a menționat că obligaţia proprietarilor de a plăti lunar, conform listei de plată afișate, cotele de contribuţie ce le revin la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, derivă din Legea nr.196/2018. Astfel, termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării. De asemenea, Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată.

ADVERTISEMENT

Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Pe cale de consecinţă, văzând procesul-verbal al Adunării Generale din 18.05.2023, prin care s-a hotărât perceperea de penalităţi de 0,2% pe zi pentru întârzierea la plata cotelor de întreţinere, precum și modalitatea de calcul a acestora, instanţa a apreciat ca fiind dovedite primele două capete de cerere.

Adrian Secureanu a scăpat de plata cheltuielilor de judecată

Cu privire la fondul de reparaţii şi fondul de rulment, instanţa a reţinut că dispoziţiile din Legea nr.196/2018 instituie în sarcina proprietarilor obligaţia achitării acestora, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Adunării Generale din 18.05.2023, obligaţie pe care pârâtul nu a dovedit că a îndeplinit-o, încălcând astfel măsurile luate prin procesele-verbale depuse la dosar. S-a mai arătat că Asociaţia de proprietari care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, texte de lege care conferă legitimitate prezentei acţiuni.

Instanța a menționat că, în baza textelor de lege mai sus enunţate, va admite cererea modificată şi va obliga pârâtul Adrian Secureanu să plătească reclamantei suma de sumei de 7.138,10 lei, compusă din: restaţele cotelor de întreţinere în cuantum de 3.677,77 lei aferente perioadei mai 2022-mai 2024; penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2/zi aferente perioadei mai 2022-mai 2024, în valoare de 3.019,11 lei; fondul de reparaţii în cuantum de 428 lei, aferent perioadei mai 2022-mai 2024; fondul de rulment în cuantum de 13,22 lei, aferent perioadei mai 2022-mai 2024.

S-a reţinut că, deşi în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.453 alin.1 C.proc.civ., având în vedere că pârâtul a căzut în pretenţii, acțiunea fiind admisă, iar, prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată constând în onorariul de avocat în cuantum de 1.600 lei, nu a fost probate efectuarea acestor cheltuieli constând în onorariu avocaţial de către reclamantă, se arată în dosarul consultat de FANATIK. Ținînd cont de aceste considerente, instanța a menționat că va respinge cererea de obligare a lui Secureanu la plata către reclamantă a sumei de 1.600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat. Aceste hotărâri au fost luate de Judecătoria Sectorului 2 pe 3 iunie 2025.