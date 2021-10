Managerul demis de la ”spitalul groazei” din Constanța a avut necazuri cu vecinii! Stela Halichidis și soțul ei au investit în imobiliare

Manager al Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța era din 2009 medicul din Capitală (1993).

Consiliul de Administraţie al spitalului s-a întrunit în seara de vineri, 1 octombrie, la câteva ore după incendiul în care au murit 7 pacienţi de la ATI. Demiterea lui Halichidis a fost cerută de premierul Florin Cîţu primarului Vergil Chiţac.

”Este nevoie de un alt manager la spital“, au căzut de acord atunci factorii de decizie, amintea ziuadeconstanta.ro. ”Primarul Vergil Chiţac a înştiinţat, în consecinţă, departamentul de Resurse Umane, pentru a declanşa procedura cerută de lege. Unul dintre motivele pentru care premierul a solicitat acest lucru este faptul că de ani de zile Spitalul funcţiona fără autorizaţie la incendiu şi nici nu a făcut demersuri pentru a o obţine, deşi acest lucru era necesar”, nota sursa citată.

Stela Halichidis: ”Mi-am sacrificat cariera universitară pentru cea managerială!”

”Eu nu mă simt bine, nu știu nimic. Nu sunt la spital în momentul asta, nu știu ce s-a întâmplat. Este ancheta în desfășurare și vedem apoi ce e de facut. Mi-am sacrificat cariera universitară, mi-am sacrificat-o pentru cea managerială”, a declarat la acel moment Stela Halichidis.

”Aștept rezultatele anchetei. Eu consider că am făcut totul. Eu când va trebui să prezint documente, le voi prezenta. Toate au fost verificate. Am făcut tot ce a depins de mine. Cred că nu am greșit cu nimic. O să le spun pe toate cum au fost, exact cum au fost”, a continuat managerul demis.

”Despre neregulile la instalațiile electrice, în ultimul raport al DSU, acelea au fost remediat toate! Le-am și trimis că au fost remediate. Am număr de înregistrare la adresa la care a fost trimisă. De asta eu cred că nu am greșit cu nimic”, .

Stela Halichidis și soțul ei au vrut să ridice un hostel

Alături de soțul ei, Gabriel Mihai Halichidis, Stela se lansase acum câțiva ani într-o importantă investiție imobiliară. Astfel, soții Halichidis doreau să ridice un hostel pe strada Ion Lahovari din Constanța.

”Municipalitatea a eliberat, recent, Certificatul de urbanism nr. 3281 lui Gabriel Mihai Halichidis pentru proiectul „Modificare AC nr. 1807/20.10.2015 – Consolidare, recompartimentare, extindere şi supraetajare cu un nivel parţial imobil S+P+1E, schimbare destinaţie în spaţii comerciale şi cazare în regim hostel – prin recompartimentare şi refacere faţade“. Clădirea, care va avea o nouă înfăţişare, este situată pe strada Ion Lahovari (Costache Burcă) nr. 8 din Constanţa”, amintea presa locală în 2016.

Necazurile au apărut pentru soții Halichidis atunci când, la dezbaterile publice organizate pentru modificarea Planului Urbanistic Zonal, constănțenii s-au opus propunerii venite din partea investitorilor, nemulțumiți printre altele de lipsa aproape totală a spațiului verde în zonă. Iar Primăria a ținut cont de părerea vecinilor.

Proces cu Primăria având ca obiect ”autorizare desfiinţare lucrări”

Potrivit informațiilor oficiale, terenul pe care s-a construit acest hostel este jumătate în proprietatea soţilor Gabriel Mihai şi Stela Halichidis, iar cealaltă jumătate, în proprietatea soţilor Andreas şi Krystyna Strank.

În februarie 2018, într-un proces de la Judecătoria Constanța, având ca obiect ”autorizare desființare lucrări”, magistrații dăduseră dreptate Primăriei în procesul cu soțul Stelei Halichidis.

”Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul, Primarul Municipiului Constanţa, în contradictoriu cu pârâtul, Halchidichis Gabriel Mihai, având ca obiect autorizare desfiinţare lucrări. Obligă pârâtul la desfiinţarea lucrărilor de construcţie efectuate fără autorizaţie de construire şi individualizate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr.58382/14.04.2016”.