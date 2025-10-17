Managerul FCSB, atac nuclear la George Găman după meciul lui CFR Cluj: “Ar trebui să ne lase! Adio, arbitraj!”

Primul meci jucat după pauza internațională a venit la pachet cu mari controverse legate de arbitraj. Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, s-a uitat la meciul Csíkszereda – CFR Cluj, încheiat 2-2, și nu l-a menajat deloc pe centralul George Găman, care a făcut mai multe greșeli colosale.
Partida de la Miercurea Ciuc a fost una nu foarte tensionată, însă pe final lucrurile au explodat din cauza arbitrului George Găman, care a comis două greșeli mari. Întâi a oprit o fază înainte ca atacul să se încheie, total eronat, iar VAR-ul nu a avut cum să intervină. Mai apoi a fost salvat de reluări la un penalty acordat pentru Csíkszereda în prelungiri.
Mai multe voci din fotbalul românesc consideră că George Găman a făcut un meci modest și s-a remarcat din nou negativ. Nu e prima partidă în care centralul face mari greșeli, iar unii experți sunt de părere că ar trebui drastic sancționat.
Printre ei se numără și Mihai Stoica, președintele de la FCSB. Oficialul campioanei României l-a făcut praf pe George Găman pentru prestația sa din meciul Csíkszereda – CFR Cluj. Acesta consideră că e momentul să se ia o decizie concretă în cazul arbitrului, care a devenit celebru pentru greșelile pe care le comite.
„Aseară, spre exemplu, la Csíkszereda – CFR Cluj, decizia finală s-a luat la VAR. Nu vreau să vorbesc de Găman, că iar ajung pe la comisii. Înțeleg că Găman e foarte sensibil. E foarte sensibil el și e în joc, știu eu… Găman a fluierat în timpul unei faze de gol! Nu a mai ținut cont de VAR, de nimic. A fluierat fault la portar după ce s-a încheiat faza. Verifici după, la VAR. Așa îți rămâne decizia din teren. Adio, arbitraj!
Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să se strângă mâinile și să se dea o diplomă. Aici nu se mai ține cont de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, iar un arbitru nu a ținut cont de VAR. Ar trebui să ne lase. Uite că nu ne lasă.
La 2-1 am crezut că s-a terminat meciul. Slimani putea să facă 3-1. Când am văzut faza aia, când a fluierat înainte de încheierea fazei… foarte mare greșeală. Se dă penalty acolo. Surpriză mare! Mai mare surpriză decât rezultatul e execuția acelui penalty din prelungiri”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.