Sport

Managerul FCSB, atac nuclear la George Găman după meciul lui CFR Cluj: “Ar trebui să ne lase! Adio, arbitraj!”

Mihai Stoica, președintele de la FCSB, atac direct la adresa lui George Găman după deciziile incredibile de arbitraj din Csíkszereda – CFR Cluj 2-2
Alex Bodnariu
17.10.2025 | 16:18
Managerul FCSB atac nuclear la George Gaman dupa meciul lui CFR Cluj Ar trebui sa ne lase Adio arbitraj
EXCLUSIV FANATIK
Managerul FCSB, atac nuclear la George Gaman dupa meciul lui CFR Cluj “Ar trebui sa ne lase! Adio, arbitraj!”

Primul meci jucat după pauza internațională a venit la pachet cu mari controverse legate de arbitraj. Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, s-a uitat la meciul Csíkszereda – CFR Cluj, încheiat 2-2, și nu l-a menajat deloc pe centralul George Găman, care a făcut mai multe greșeli colosale.

ADVERTISEMENT

George Găman, prestație inexplicabilă în Csíkszereda – CFR Cluj 2-2

Partida de la Miercurea Ciuc a fost una nu foarte tensionată, însă pe final lucrurile au explodat din cauza arbitrului George Găman, care a comis două greșeli mari. Întâi a oprit o fază înainte ca atacul să se încheie, total eronat, iar VAR-ul nu a avut cum să intervină. Mai apoi a fost salvat de reluări la un penalty acordat pentru Csíkszereda în prelungiri.

Mai multe voci din fotbalul românesc consideră că George Găman a făcut un meci modest și s-a remarcat din nou negativ. Nu e prima partidă în care centralul face mari greșeli, iar unii experți sunt de părere că ar trebui drastic sancționat.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica cere sancțiuni pentru George Găman după gafele din Csíkszereda – CFR Cluj 2-2

Printre ei se numără și Mihai Stoica, președintele de la FCSB. Oficialul campioanei României l-a făcut praf pe George Găman pentru prestația sa din meciul Csíkszereda – CFR Cluj. Acesta consideră că e momentul să se ia o decizie concretă în cazul arbitrului, care a devenit celebru pentru greșelile pe care le comite.

„Aseară, spre exemplu, la Csíkszereda – CFR Cluj, decizia finală s-a luat la VAR. Nu vreau să vorbesc de Găman, că iar ajung pe la comisii. Înțeleg că Găman e foarte sensibil. E foarte sensibil el și e în joc, știu eu… Găman a fluierat în timpul unei faze de gol! Nu a mai ținut cont de VAR, de nimic. A fluierat fault la portar după ce s-a încheiat faza. Verifici după, la VAR. Așa îți rămâne decizia din teren. Adio, arbitraj!

ADVERTISEMENT
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24.ro
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să se strângă mâinile și să se dea o diplomă. Aici nu se mai ține cont de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, iar un arbitru nu a ținut cont de VAR. Ar trebui să ne lase. Uite că nu ne lasă. 

ADVERTISEMENT
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda
Digisport.ro
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"

La 2-1 am crezut că s-a terminat meciul. Slimani putea să facă 3-1. Când am văzut faza aia, când a fluierat înainte de încheierea fazei… foarte mare greșeală. Se dă penalty acolo. Surpriză mare! Mai mare surpriză decât rezultatul e execuția acelui penalty din prelungiri”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Momente de groază pentru Laurențiu Reghecampf în Africa. Trei morți pe stadionul unde...
Fanatik
Momente de groază pentru Laurențiu Reghecampf în Africa. Trei morți pe stadionul unde va juca în Liga Campionilor. Decizie de ultimă oră a CAF
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Fanatik
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Florin Prunea, distrus în presa internațională după ce l-a numit pe Jurgen Klopp...
Fanatik
Florin Prunea, distrus în presa internațională după ce l-a numit pe Jurgen Klopp „papagal”. „Un atac incredibil”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Replică DEZLĂNȚUITĂ a lui Becali pentru Rădoi, 'învățătorul mapamondului': 'Hai să-ți spun un...
iamsport.ro
Replică DEZLĂNȚUITĂ a lui Becali pentru Rădoi, 'învățătorul mapamondului': 'Hai să-ți spun un lucru!'. Ce i-a zis, de fapt, Lucescu la telefon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!