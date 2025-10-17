Managerul FCSB, atac nuclear la George Găman după meciul lui CFR Cluj: “Ar trebui să ne lase! Adio, arbitraj!”

Primul meci jucat după pauza internațională a venit la pachet cu mari controverse legate de arbitraj. Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, s-a uitat la meciul Csíkszereda – CFR Cluj, încheiat 2-2, și nu l-a menajat deloc pe centralul George Găman, care a făcut mai multe greșeli colosale.

George Găman, prestație inexplicabilă în Csíkszereda – CFR Cluj 2-2

Partida de la Miercurea Ciuc a fost una nu foarte tensionată, însă pe final lucrurile au explodat din cauza arbitrului George Găman, care a comis două greșeli mari. . Mai apoi a fost salvat de reluări la un penalty acordat pentru Csíkszereda în prelungiri.

Mai multe voci din fotbalul românesc consideră că George Găman a făcut un meci modest și s-a remarcat din nou negativ. , iar unii experți sunt de părere că ar trebui drastic sancționat.

Mihai Stoica cere sancțiuni pentru George Găman după gafele din Csíkszereda – CFR Cluj 2-2

Printre ei se numără și Mihai Stoica, președintele de la FCSB. Oficialul campioanei României l-a făcut praf pe George Găman pentru prestația sa din meciul Csíkszereda – CFR Cluj. Acesta consideră că e momentul să se ia o decizie concretă în cazul arbitrului, care a devenit celebru pentru greșelile pe care le comite.

„Aseară, spre exemplu, la Csíkszereda – CFR Cluj, decizia finală s-a luat la VAR. Nu vreau să vorbesc de Găman, că iar ajung pe la comisii. Înțeleg că Găman e foarte sensibil. E foarte sensibil el și e în joc, știu eu… Găman a fluierat în timpul unei faze de gol! Nu a mai ținut cont de VAR, de nimic. A fluierat fault la portar după ce s-a încheiat faza. Verifici după, la VAR. Așa îți rămâne decizia din teren. Adio, arbitraj!

Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să se strângă mâinile și să se dea o diplomă. Aici nu se mai ține cont de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, iar un arbitru nu a ținut cont de VAR. Ar trebui să ne lase. Uite că nu ne lasă.

La 2-1 am crezut că s-a terminat meciul. Slimani putea să facă 3-1. Când am văzut faza aia, când a fluierat înainte de încheierea fazei… foarte mare greșeală. Se dă penalty acolo. Surpriză mare! Mai mare surpriză decât rezultatul e execuția acelui penalty din prelungiri”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.