Managerul general de la FCSB, îngrijorat după victoria cu FC Botoșani: “N-ai voie să faci așa ceva!”. Jucătorul surpriză care l-a impresionat pe MM: “A fost în sprint permanent”

ADVERTISEMENT

În cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, oficialul FCSB a recunoscut că în perspectiva meciului cu Dinamo, din finala barajului de Conference League, este îngrijorat de numărul mare de goluri încasat de echipa sa la duelul cu FC Botoșani.

MM Stoica, îngrijorat după FCSB – FC Botoșani 4-3

Pe Mihai Stoica l-a neliniștit foarte tare faptul că FCSB , însă nu l-a învinovățit sub nicio formă pe muntenegreanul Risto Radunovic pentru penalty-ul făcut.

ADVERTISEMENT

”Absolut că este îngrijorător faptul că am luat trei goluri. Penalty-ul la Radunovic e discutabil, pentru că se spune clar când mâna nu este într-o poziție naturală, iar eu consider că era într-o poziție naturală.

Nu sunt de acord cu ce a spus Gigi că a făcut penalty pentru că juca cu lejeritate, nu mi s-a părut asta. Așa a văzut Gigi, eu pe stadion am văzut altceva. S-au jucat 133 de minute, mai ai nevoie și de un jucător care să te ajute foarte mult, cum spre exemplu Miculescu face faza defensivă, cum Toma a făcut ieri faza defensivă.

ADVERTISEMENT

Iar Octavian Popescu a intrat să ne rezolve meciul, nu să se apere sub sau lângă Radunovic. Botoșaniul poate că nu are o echipă extraordinară, dar are niște jucători de atac foarte buni, rapizi, mobili. E Mailat care e în formă foarte bună, e Mitrov, e Dumiter”, a declarat Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Deranjat de lejeritatea de la golul trei al Botoșaniului

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” s-a arătat îngrijorat în special din cauza golului trei venit dintr-un corner în minutele de prelungire și a explicat că a fost o greșeală de marcaj, dar nu a vreunuia dintre fundașii centrali.

ADVERTISEMENT

”Primul gol a fost în urma unei erori și pe o minge lungă. Al doilea a fost penalty-ul pentru care eu nu l-aș culpabiliza foarte mult pe Radunovic, se întâmplă. Golul trei nu ai voie. Ai dat gol din corner. Ok, au greșit și ei acolo, dar tu nu ai voie să iei gol iar din corner pentru că îți pierzi marcajul.

Nu are rost să vorbim despre cine și-a pierdut marcajul, dar sunt niște chestii care nu sunt permise la nivelul ăsta, mai ales la un meci cu miza asta. Nu a greșit un fundaș central acolo, nu un fundaș central și-a pierdut marcajul. N-ai voie să iei golul ăla acolo. E minutul 90+4, se termină meciul.

ADVERTISEMENT

Dacă Octavian Popescu nu inventează chestia asta, o combinație între Messi și Yamal, doar că ăia sunt stângaci și el e dreptaci, mai avea puțin și îl dribla și pe Valeriu Iftime, poate că duceam la departajare, iar acolo nu ai nicio siguranță”, a spus el.

De unde vine inconstanța lui Mihai Toma

În cadrul emisiunii ”MM la FANATIK”, oficialul FCSB a explicat că evoluțiile oscilante ale lui Mihai Toma sunt și din cauza faptului că a fost folosit pe diferite poziții și a acuzat regula U21 impusă de FRF.

”Din păcate, din cauza acestei reguli stupide, a trebuit să fie dopul ăla pe care îl pui să oprești pierderile când ți se sparge un vas. Dacă se sparge în mai multe locuri, o gaură e mai mare, alta e mai mică, iar el tot un dop rămâne. La un moment dat există găuri pe care le poate umple și etanșează, dar există și găuri pe care nu le poate umple.

La echipa națională joacă atacant stânga, în Youth League juca mijlocaș central, conducător de joc, el fiind la bază cam un decar, fiind poziția lui Olaru. La echipa mare a început în stânga, a jucat fundaș dreapta.

A avut meciuri bune, i-am bătut pe Craiova 1-0, cu el apărându-se la Baiaram, dar a avut și meciuri în care își arăta limitele pe pozițiile respective, pentru că nici fizicul nu-l ajută. E inteligent, aleargă foarte mult și are niște cifre…

Acum a jucat poziția lui, că poate juca stânga, dreapta, reperele sunt altele. În momentul în care joci în stânga, în stânga ai tribuna, în momentul în care joci dreapta, în stânga ai tot terenul. Nu e același lucru”, a afirmat Mihai Stoica.

Mihai Toma, cifre fabuloase la întâlnirea cu FC Botoșani

Apoi, oficialul FCSB a oferit câteva cifre realizate de Mihai Toma în meciul cu FC Botoșani prin care a dovedit că acesta a avut o contribuție uriașă la victorie. El a explicat că singura problemă a tânărului jucător o reprezintă faptul că nu marchează prea des.

”Ce înseamnă distanță parcursă în sprint și în viteză maximală. Sunt jucători care au avut și zero la acest parametru. Hai să-l luăm pe Miculescu care a jucat 45 de minute cu FC Botoșani și are 259 de metri cu 59 de metri, Joao Paulo – 408 cu 196.

Hai să-i luăm pe ăștia care au jucat tot meciul: Radunovic – 599 cu 73, Toma are 746 cu 348. În condițiile în care Tănase are 683 cu 153. Este enorm, Toma a fost în sprint permanent. Poate că astea nu se văd pe tabela de marcaj, dar contează enorm.

Crețu care avea și el niște probleme musculare pe final a fost nevoie să fie dublat în permanență și Toma a jucat lângă el. Chestii pe care antrenorii nu pot să o transmită de pe bancă pe partea cealaltă a terenului. El făcea asta pentru că gândește. Din păcate nu marchează și aici are o mare problemă, a avut trei ocazii mari”, a precizat el, la ”MM la FANATIK”.

Mesaj pentru salvatorul Tavi Popescu

În ceea ce-l privește pe Octavian Popescu, , Mihai Stoica a mărturisit că are o calitate fantastică, dar va trebui să dea dovadă de constanță.

”Octavian Popescu e un jucător de alt nivel. Dacă e serios ajunge să-și facă viața pentru el și pentru multe generații din familia lui. Dar trebuie să fie foarte serios și să nu aibă impresia că un gol, o fază îl aduce din nou unde a fost. Nu, trebuie să aibă constanță în evoluții”, a punctat oficialul FCSB, la ”MM la FANATIK”.