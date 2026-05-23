Managerul noii senzații din Germania, SV Elversberg, a pozat în Playboy. Cine este Selina Wagner

Fotbalul european a adus în prim-plan, în weekendul trecut, o nouă poveste incredibilă. Micuțul club SV Elversberg, dintr-un sat cu 7500 de locuitori, a reușit o surpriză de proporții în Germania, e vorba de promovarea în Bundesliga. Această performanță vine la pachet cu o serie de povești care mai de care mai interesante despre acest club. Una dintre ele se referă la managerul echipei, e vorba de o fostă fotbalistă din Germania, Selina Wagner. În trecut, aceasta a apărut în ipostaze fierbinți în revista Playboy.

Managerul echipei senzație din Germania, SV Elversberg, apariție în revista Playboy

Duminică, 17 mai, în ultima etapă din 2.Bundesliga, SV Elversberg a promovat dramatic direct în prima ligă, de pe locul secund în campionat. Formația provenită practic dintr-un sat a lăsat în spate pe Paderborn și pe Hannover 96. La aceasta din urmă evoluează fundașul român de națională Virgil Ghiță.

În spatele succesului senzațional al lui SVE se află, cum era de așteptat, mai multe povești. În primul rând trebuie spus că, în spatele acestei ascensiuni fulminante se află Frank Holzer (73 de ani). Fost fotbalist, acesta a preluat compania farmaceutică ”Ursapharm” după finalizarea studiilor de specialitate. A investit sume importante în clubul local. Firma sa cu sediul în Saarbrücken sponsorizează inclusiv campioana Bayern München, promovând produsul de îngrijire a ochilor Hylo.

Există și o serie de aspecte mai ”intime” legate de clubul care din sezonul viitor se va lupta cu Bayern, Dortmund sau Leverkusen în Bundesliga. Managerul echipei din Elversberg, Selina Wagner, . S-a întâmplat asta în 2011, înaintea Campionatului Mondial feminin din țara sa. Fostă importantă jucătoare în Germania, Wagner a pozat împreună cu alte colege din naționala Germaniei.

Cine este Selina Wagner

Selina Anna Wagner s-a născut pe 6 octombrie 1990. Dacă ne uităm peste CV-ul ei vedem că ea este o fostă fotbalistă germană de succes. Lucrează acum ca manager la echipa SV 07 Elversberg. Fotbalul l-a început la FC Saarbrücken. De aici s-a transferat la Wolfburg, echipă alături de care a scris pagini de istorie.

La VfL a avut cele mai mari succese: (2013), Bundesliga și Cupa Germaniei (DFB-Pokal). Wagner a marcat inclusiv în semifinale împotriva lui Arsenal. A mai jucat apoi la SC Freiburg și SC Sand. La nivel de tineret, Selina Wagner este campioană mondială U-20 cu Germania în 2010.

Din 2018, Selina s-a transferat la Elversberg, care evolua pe atunci în ligi inferioare. A jucat acolo până în 2023, ajutând la promovarea în 2. Bundesliga feminină, iar apoi s-a retras din fotbalul activ.

Ce rol are Selina Wagner la SV 07 Elversberg

Din sezonul 2023 – 2024, Selina Wagner este Team Manager a echipei masculine de seniori. Se ocupă de logistică, organizare, deplasări, transferuri și tot ce ține de managementul zilnic al lotului. A contribuit activ la ascensiunea clubului, totul culminând cu promovarea istorică în Bundesliga din mai 2026.

Referitor la apariția în Playboy din 2011, înainte de Campionatul Mondial feminin din Germania, ea și alte colege din naționala U-20 au pozat pentru ediția germană a Playboy. A fost un moment controversat la vremea respectivă, dar care a atras multă atenție pozitivă în rândul fanilor, conform .