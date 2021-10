Managerul spitalului din Constanța, declarații în lacrimi. Stela Halichidis spune că a cerut ani la rând autorizația în caz de incendiu

După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Spitalul de Boli Infecțioase nu avea autorizație la incendiu, Stela Halichidis a făcut o serie de declarații, arătând și documentele prin care a cerut, timp de mai mulți ani, o astfel de autorizație și inclusiv instalație de detecție.

Stela Halichidis a mai precizat, în urma faptul că a vrut de mai multe ori să-și dea demisia.

Stela Halichidis: ”Am vrut, în nenumărate rânduri, să îmi dau demisia”

De asemenea, Stela Halichidis a spus că a depus tot efortul necesar în funcția sa de manager al unității medicale, dar și că simte o durere din cauza a ceea ce s-a întâmplat vineri dimineață.

ADVERTISEMENT

”Simt o enormă durere. Ca și cum toată muncă mea…mi-am distrus viață, carieră, tot, de-a lungul anilor, de când a început pandemia, să salvăm oamenii și parcă totul ar fi fost în zadar.

Omenește nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu. M-am dedicat trup și suflet acestui țel. Acum s-a întâmplat această nenorocire dar, atrag atenția că se poate întâmplă oriunde, la orice spital din țară care are oxigen.

ADVERTISEMENT

Nu știu ce este de făcut dar trebuie ajutați managerii. Am vrut, în nenumărate rânduri, să îmi dau demisia, pentru că știam în ce m-am băgat, dar am vrut să conduc această minunată echipa medicală pe care o am, și am reușit până acum.

În acest moment, asta s-a întâmplat. Îmi pare nespus de rău pentru că au murit oamenii. Restul se rezolvă, dar viețile oamenilor nu.”, a declarat Stela Halichidis pentru

ADVERTISEMENT

Stela Halichidis a arătat dosarul cu solicitările sale

Fostul manager a arătat un dosar în care îi sunt solicitările de ani de-a rândul, despre: , semnalizarea și avertizarea incendiilor, dar și autorizație de securitate în caz de incendiu.

”Aviz de securitate la incendiu există, pentru că spitalul este vechi și nu a necesitat autorizație de securitate la incendiu. Dar am întreprins toate măsurile necesare pentru a obține această autorizație, în nenumărate rânduri, și în actuală guvernare și în fosta guvernare.

ADVERTISEMENT

Am trecut, pe lista de investiții, necesitatea unei centrale de semnalizare la incendiu și autorizație la incendiu. Din 2019 am început cu solicitarea, pentru că am simțit pericolul, odată cu începerea pandemiei, odată cu instalația de oxigen care s-a întins în tot spitalul.

Acest risc există în toate spitalele care au oxigen. Ne-am preocupat pentru instalația de oxigen să funcționeze în parametrii optimi. Am mentenanță la tot. Acest control. care s-a întâmplat după Piatra Neamț, ne-a semnalat niște deficiențe pe care le-am remediat, și am transmis către ISU adresa în care am spus că s-au remediat toate, imediat după aceea. Și aici sunt solicitările cu notele de fundamentare prin care am cerut, ani la rând, o instalație de detecție de incendiu și obținerea autorizației de incendiu”, a mai detaliat Stela Halichidis.

ADVERTISEMENT

Reacția fostului manager a avut loc la scurt timp după ce premierul Florin Cîțu a anunțat public demiterea Stelei Halichidis de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, dar și a președintelui ANMCS.

“Am luat două decizii. L-am sunat pe domnul primar și i-am cerut să o demită din funcție pe doamna manager a Spitalului de Boli Infecțiose din Constanța. De asemenea, am semnat ordinul de demitere a președintelui ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate)”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă, după tragedia de la ATI Constanța.

Incendiul la ATI Constanța a izbucnit vineri dimineață. Șapte persoane și-au pierdut viața. Cauza incendiului nu se cunoaște, momentan.