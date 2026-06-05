Mănăstirea lui Cristian Pomohaci, luminată pe datorie. Nu-și plătea facturile, dar a fost prins de procurori cu milioanele în altar

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Fostul preot Cristian Pomohaci, reținut recent într-un dosar ce vizează presupuse fapte de agresiune sexuală, nu și-a plătit utilitățile la lăcașul de cult ce funcționează fără acordul Patriarhiei Române, în comuna mureșeană Ernei. Asta în condițiile în care anchetatorii ar fi găsit la Pomohaci acasă o adevărată avere de circa 1,7 milioane de euro, pentru care ar fi fost nevoiți să vină cu o mașină de numărat bani.

Procurorii ar fi adus o mașină de numărat banii la perchezițiile de la Cristian Pomohaci

Controversatul Cristian Pomohaci a ajuns din nou în atenția presei, fiind implicat din nou într-un dosar de agresiune sexuală care ar implica minori. Fostul preot a mai fost acuzat de fapte asemănătoare și în 2019, însă cazul a fost clasat. Chiar și așa, BOR a decis caterisirea lui Pomohaci, mai ales că acesta mai fusese atenționat de superiorii săi ierarhici din cauza unor activități incompatibile cu statutul său. Se pare, de exemplu, că șefii Bisericii au fost extrem de deranjați că Pomohaci apărea pe scenă, la concerte, purtând ținute preoțești și .

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Cristian Pomohaci , ci și-a creat propriul cult. În iulie 2022, el a achiziționat un local de la doi oameni de afaceri din Mureș, pe care l-a reconfigurat și l-a transformat în biserică și mănăstire.

Zeci de mii de pelerini la mănăstirea din Mureș

Botezată pompos ”Mănăstirea Sfântul Nicolae”, fostul local din Mureș a atras ca un magnet zeci de mii de persoane convinse de harul lui Cristian Pomohaci. Vorba a mers mai departe că la Ernei ”imposibilul devine posibil, grijile se risipesc iar credința prinde rădăcini noi și puternice”, așa cum se scrie într-o recenzie din mediul online.

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Pentru liderul spiritual al noii mișcări, credința oamenilor s-a tradus prin mult capital. Potrivit , anchetatorii ar fi găsit acasă la Cristian Pomohaci sume uriașe de bani: 240.000 de euro, un milion de forinți, 10.000 de lire sterline, 3.000 de dolari americani și 8 milioane de lei. În total, cam 1,7 milioane euro, la cursul zilei.

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Problemele ”lumești” ale lui Cristian Pomohaci: fostul preot, acuzat că nu și-a plătit facturile

FANATIK a aflat că, în ciuda profitului obținut din activități bisericești, Pomohaci a ajuns în situația oarecum jenantă de a fi chemat în instanță pentru neplata unor facturi la utilități.

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S-a întâmplat la începutul anului 2026, când compania E.On a încercat să recupereze sumele de 3.258,89 lei (debit restant) și 1.274,08 (penalități de întârziere) de la societatea Wass SRL, care a operat până în 2022 un complex de evenimente și un restaurant în localitatea Ernei, sub numele de Ana Resort. La data de 5 iulie 2022, între Wass și Cristian Pomohaci a fost încheiat un act de vânzare-cumpărare pentru întregul complex, pe care fostul preot avea să-l transforme în mănăstire de maici. Foștii proprietari și-au frecat mâinile, au numărat banii dar au uitat să anunțe furnizorul de utilități că s-a schimbat proprietarul.

Așa se face că în dreptul societății care administra localul s-au adunat datorii pe care Pomohaci a refuzat să le achite. Asta în ciuda faptului sumele datorate datează din perioada în care el era deja proprietar. Pentru a rezolva această situație, Wass SRL a solicitat intervenția forțată în dosar a numitului Cristian-Dorin Pomohaci, în calitate de beneficiar real.

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Pomohaci a acuzat furnizorul că a umflat facturile

Cu toate că miza financiară a disputei nu era atât de mare, Cristian Pomohaci a refuzat să regleze situația chiar și în instanță. El le-a spus judecătorilor că furnizorul a ”umflat factura”, că a pus penalități la alte penalități, că nu a făcut dovada consumului și că facturile de regularizare conțin alte perioade decât cele indicate în cererea de chemare în judecată.

Cum era de așteptat, furnizorul de energie a câștigat lejer acest litigiu, iar judecătorii au decis că atât Wass, cât și Pomohaci sunt în culpă: societatea că nu a închis contractul iar fostul preot că nu a plătit energia consumată.

Judecător: Pomohaci, îmbogățit fără justă cauză

”Totodată, cercetând conținutul facturilor, instanța reține că beneficiarul faptic al serviciilor prestate de către reclamantă este chematul în garanție (Cristian Pomohaci, n.r.), în calitate de nou proprietar al imobilului, fiind facturat un consum realizat în perioada ulterioară înstrăinării imobilului (octombrie – noiembrie 2022).

Potrivit prevederilor art. 1345 C.civ., cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogățit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ținut dincolo de limita propriei sale îmbogățiri”, se arată în motivarea Judecătoriei Târgu Mureș.

Soluția instanței pentru rezolvarea litigiului a fost obligarea Wass la plata datoriei către E.On și a lui Cristian Pomohaci la achitarea către Wass a contravalorii facturilor, plus penalități. Decizia a rămas definitivă prin neapelare.