Mâncarea de pisici l-a ajutat să supraviețuiască. Povestea tulburătoare de viață a lui Nicolai Tand: de la foame extremă la faimă mondială

Nicolai Tand, astăzi unul dintre cei mai apreciați bucătari, a mărturisit că în trecut mânca și conserve de pisici, neavând bani, după cum a povestit la podcastul Ilincăi Vandici, “TeAscult”, material ce va online joi, 6 martie, începând cu orele 18.00.

Cheful povestește cum a plecat în tinerețe să muncească în străinătate și că avea zile când efectiv nu avea ce să mănânce. În drumul lui spre Paris, Nicolai Tand, a gustat, pentru prima oară, conservă pentru pisici.

Nicolai Tand i-a povestit Ilincăi Vandici că a consumat conserve de pisici: “Când ești flămând, e fantastică”

El relatează că la Paris a reușit să se angajeze, într-un final, la restaurant și ulterior a devenit manager. A ajuns să știe meserie și apoi a revenit acasă.

Experiența lui la muncă în străinătate a fost una pe care nu o poate uita. Existau zile în care nu avea ce să mănânce, și zile , inclusiv, iată, converse de pisici.

“ILINCA: Ce gust are mâncarea de pisici?

NICOLAI TAND: Când ești flămând, e fantastică. Și acum poți să mănânci. Acum nu ai voie să dai de mâncare la pisici orice. E mâncare bună, e din bucăți de carne procesată. Când n-ai ce face, e fantastică.

Să știi că e un păcat când mănânci mai multă mâncare și nu mănânci doar să te saturi. E mare păcat. E risipă multă. Sunt un om care mă doare sufletul să arunc. Plecăm de acasă să facem bani, nu stăm cu pruncul, cu nevasta și după… aruncăm banii!”, mărturisește Nicolai Tand la podcast la Ilinca Vandici, “TeAscult”.

Nicolai Tand a participat, anul trecut, alături de Sorin Brotnei, la Asia Express 2024. Cheful, alături de colegul său, au câștigat marele premiu după cele 11 etape grele și traseul de pe “Drumul zeilor”.

Nicolai Tand, câștigător Asia Express 2024

“A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu, așa stres și angoasă, și teamă, nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă… . unii a făcut caterincă, eu nu știu să fac caternică că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a declarat Nicolai Tand într-un interviu pentru FANATIK.

că i-a trebuit o săptămână să-și revină, să-și poată relua activitățile obișnuite. Soția lui era îngrijorată și parcă nu-l recunoștea.

“O săptămână, Monica mea mă întreba în fiecare zi, dacă sunt ok, dacă sunt bine. În prima săptămână asta spunea “ești bine? ești ok? “. I-am zis Monicăi, am fost într-o competiție în care dimineața însemna să alerg după mașini și dacă stau un pic nu sunt bine, nu mă regăsesc, e normal.

Adică o lună jumătate, în mai multe orașe, am alergat, și dintr-odată să stau. E ca o femeie care naște, îi ia 9 luni de zile până să crească bebelușul și în 2‑3 zile să piardă tot… e imposibil. E legea naturii, e firesc. Mi-am intrat destul de repede în ritm că m-am apucat de treabă. N-am avut timp să stau mai multe zile, aveam nevoie să mă întorc la business. Vai de capul meu”, a mai declarat câștigătorul Asia Express 2024.