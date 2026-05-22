Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”

Dumitru Dragomir este un împătimit al lucrurilor de calitate, de la vestimentație până la mâncare. Fostul șef LPF a încercat în viața sa o sumedenie de preparate, din toate colțurile lumii, însă există totuși un loc în care nu a ajuns. Mitică a fost șocat să afle că Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, adoră mâncarea peruană. Ce a spus despre cea românească.

Dumitru Dragomir, uimit de țara favorită a lui Mihai Rotaru când vine vorba de mâncare

Aflând de la moderatorul Horia Ivanovici că , adoră mâncarea din , Dumitru Dragomir a fost uimit să afle de cât de faimoasă este bucătăria peruană și ce oferă, de fapt. Fostul șef LPF a spus că va încerca la rândul său, pentru a se convinge pe propria piele. „Nu am fost în Peru. Și dacă nu fac restaurant peruan, , sau Nu am știut, nu am mâncat în restaurant peruan!”.

Dumitru Dragomir a lăudat în direct gastronomia românească

Dumitru Dragomir a vorbit apoi despre bucătăria românească. Mitică consideră că în țara noastră se mănâncă foarte bine și că suntem, la nivel mondial, pe locul 5 după țări precum Italia, China, Franța și Spania. „Mi-am luat familia și m-am dus la Nea Mitică. Nu știam de restaurantul ăsta. Când m-au văzut au sărit în sus. Voiau să îmi dea totul din partea casei. Se mănâncă extraordinar acolo.

În România se mănâncă de senzație acum. După Italia, China, Franța și Spania, noi suntem în Europa cu mâncarea. Asta spun și străinii. Am prieteni care vin din Italia și îmi spun. Suntem top 5 în lume!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Dieta specială a lui Dumitru Dragomir

și care îl ajută să slăbească lunar nu mai puțin de 6 kilograme. „Slăbesc într-o lună 5 kg sau chiar 6 kg. De dimineață mănânc două ouă, cu două felii de avocado, două felii de ardei roșu și două felii mici de castravete. Fără pâine, fără lapte. La prânz mănânc o bucată de pește, garnitură spanac și o salată de varză cu morcov. Uit să mănânc de seară și dacă nu pot, fac o salată mică de ceva, o stropesc cu câteva felii de brânză, dar 20 de grame”.