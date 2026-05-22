Sport

Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”

Dumitru Dragomir a aflat numele celei mai tari țări din lume când vine vorba de mâncare. Mitică a fost șocat de preferința lui Mihai Rotaru. Ce a spus și despre bucătăria românească.
Mihai Dragomir
22.05.2026 | 18:03
Mancarea favorita a lui Mihai Rotaru Mitica Dragomir uimit Nu stiam E cea mai buna bucatarie din lume la ora asta
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a aflat în direct unde adoră Mihai Rotaru să mănânce. Ce a spus și despre bucătăria românească. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir este un împătimit al lucrurilor de calitate, de la vestimentație până la mâncare. Fostul șef LPF a încercat în viața sa o sumedenie de preparate, din toate colțurile lumii, însă există totuși un loc în care nu a ajuns. Mitică a fost șocat să afle că Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, adoră mâncarea peruană. Ce a spus despre cea românească.

Dumitru Dragomir, uimit de țara favorită a lui Mihai Rotaru când vine vorba de mâncare

Aflând de la moderatorul Horia Ivanovici că Mihai Rotaru, cel care a fost exuberant după câștigarea titlului de către Universitatea Craiova, adoră mâncarea din Peru, Dumitru Dragomir a fost uimit să afle de cât de faimoasă este bucătăria peruană și ce oferă, de fapt. Fostul șef LPF a spus că va încerca la rândul său, pentru a se convinge pe propria piele. „Nu am fost în Peru. Și dacă nu fac restaurant peruan, mă duc cu fiul meu în Peru, sau cu unul din nepoți. Nu am știut, nu am mâncat în restaurant peruan!”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a lăudat în direct gastronomia românească

Dumitru Dragomir a vorbit apoi despre bucătăria românească. Mitică consideră că în țara noastră se mănâncă foarte bine și că suntem, la nivel mondial, pe locul 5 după țări precum Italia, China, Franța și Spania. „Mi-am luat familia și m-am dus la Nea Mitică. Nu știam de restaurantul ăsta. Când m-au văzut au sărit în sus. Voiau să îmi dea totul din partea casei. Se mănâncă extraordinar acolo.

În România se mănâncă de senzație acum. După Italia, China, Franța și Spania, noi suntem în Europa cu mâncarea. Asta spun și străinii. Am prieteni care vin din Italia și îmi spun. Suntem top 5 în lume!”, a mai spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști...
Digi24.ro
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții

Dieta specială a lui Dumitru Dragomir

Fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal dezvăluia la „Profețiile lui Mitică”, după sărbătorile de iarnă, care este dieta pe care o ține și care îl ajută să slăbească lunar nu mai puțin de 6 kilograme. „Slăbesc într-o lună 5 kg sau chiar 6 kg. De dimineață mănânc două ouă, cu două felii de avocado, două felii de ardei roșu și două felii mici de castravete. Fără pâine, fără lapte. La prânz mănânc o bucată de pește, garnitură spanac și o salată de varză cu morcov. Uit să mănânc de seară și dacă nu pot, fac o salată mică de ceva, o stropesc cu câteva felii de brânză, dar 20 de grame”.

ADVERTISEMENT
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City:
Digisport.ro
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pep Guardiola, pentru totdeauna la Manchester City! Omagiul pregătit de conducere
Fanatik
Pep Guardiola, pentru totdeauna la Manchester City! Omagiul pregătit de conducere
Gabi Tamaș a semnat în Liga 2! Prima reacție a omului cu 67...
Fanatik
Gabi Tamaș a semnat în Liga 2! Prima reacție a omului cu 67 de selecții la echipa națională
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci...
Fanatik
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se afle”. Video
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
iamsport.ro
PLEACĂ? Zeljko Kopic are ofertele în față: 'Mi-a spus că ar fi tentat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!