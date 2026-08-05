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Manchester City a început negocierile pentru starul lui Chelsea. De ce depinde mutarea, de fapt

Manchester City continuă să transfere vedete și după era „Pep Guardiola”. Fosta campioană a Angliei a pus ochii pe starul lui Chelsea și a început deja negocierile.
Mihai Dragomir
05.08.2026 | 23:27
Manchester City a inceput negocierile pentru starul lui Chelsea De ce depinde mutarea de fapt
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Manchester City vrea starul lui Chelsea. Foto: Hepta.
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Fosta campioană a Angliei pregătește o mutare de proporții în această perioadă de mercato. Manchester City este aproape să dea lovitura prin transferul unei vedete de la Chelsea. Totul a fost dezvăluit de celebrul jurnalist Fabrizio Romano. Cine este așteptat pe Stadionul Etihad.

Manchester City îl vrea pe Pedro Neto de la Chelsea

Manchester City, echipa care a ratat sezonul trecut titlul în Anglia în fața lui Arsenal și care a pierdut recent în fața Interului lui Chivu, vrea un nou jucător în această vară. Conform celui mai cunoscut expert în transferuri, jurnalistul italian Fabrizio Romano, „Cetățenii” au luat deja primele contacte pentru a-l transfera pe Pedro Neto, extrema celor de la Chelsea, clubul care a evitat o depunctare după nereguli comise pe vremea lui Roman Abramovici.

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Conform sursei citate, discuțiile se află abia în stadiul incipient. Oficialii lui Manchester City au decis să acționeze rapid și au contactat direct agenții internaționalului portughez. Mutarea depinde însă dacă Savinho va pleca la Tottenham, dar și în funcție de prețul final cerut de Chelsea pentru portughezul care a bifat 5 apariții la CM 2026. Lusitanul ar fi o variantă de rezervă chiar și pentru Spurs.

Gestul superb al lui Pedro Neto după moartea conaționalului Diogo Jota

În vara anului 2025, Diogo Jota, starul lui Liverpool atunci, murea într-un accident auto. Vestea cumplită a zguduit lumea fotbalului, lăsând multă durere în sufletele foștilor colegi, dar și în ale celor care l-au cunoscut. După triumful lui Chelsea la Mondialul Cluburilor din vara anului trecut, Pedro Neto, bun prieten cu atacantul lui Liverpool de pe vremea când evoluau împreună la Wolverhampton, a avut o idee deosebită.

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Mai exact, londonezii au încasat atunci prime în valoare de 15,5 milioane de dolari, însă grație lui Pedro Neto, o parte din bani au mers sub formă de donație către familia jucătorului decedat. Fotbaliștii lui Chelsea au decis să contribuie fiecare cu o sumă egală din acele bonusuri, iar suma finală care s-a strâns a fost de aproximativ 500.000 de euro.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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