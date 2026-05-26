Manchester City are un nou antrenor! Fabrizio Romano a anunțat cine este succesorul lui Pep Guardiola: „Contract pe trei ani”

Pep Guardiola a decis să nu mai continue la Manchester City din această vară. După 10 ani petrecuți la echipă, ibericul a hotărât să facă un pas în spate. „Cetățenii” nu au stat mult pe gânduri și au ajuns la un acord cu unul dintre cei mai interesanți tehnicieni de pe continent, iar mutarea a fost deja confirmată.

Enzo Maresca, în locul lui Pep Guardiola la Manchester City

După 10 și 20 de trofee cucerite în Premier League, Pep Guardiola a anunțat că acesta a fost ultimul său sezon la Manchester City. Despărțirea a fost emoționantă, fanii aplaudându-l pe iberic la ultima partidă, înfrângerea pe teren propriu, 1-2 contra Aston Villa. Totodată, Bernardo Silva a rămas liber contract.

Gigantul din Premier League nu a stat mult pe gânduri și s-a înțeles deja cu Enzo Maresca. Tehnicianul italian va avea un contract pe trei ani de zile, Fabrizio Romano anunțând faptul că înțelegerea este deja semnată. Interesant este faptul că Maresca a fost secundul lui Guardiola la City, în perioada iulie 2022 – iunie 2023.

„Enzo Maresca a semnat deja un contract pe trei ani ca nou manager al lui Manchester City. Acordul este valabil până în iunie 2029, iar un nou capitol va începe în curând la City, Maresca fiind pe deplin implicat în strategia de transferuri. Here we go, confirmat 100%”, a transmis Fabrizio Romano.

🚨 Enzo Maresca has already signed a three year deal as Manchester City new manager. Agreement until June 2029 and new chapter to start soon at , with Maresca fully involved in the transfer strategy. Here we go, 100% confirmed. 💙🆕 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Cine este Enzo Maresca

tehnicianul a înregistrat 55 de victorii, 16 remize și 21 de eșecuri, reușind să strângă o medie de 1,97 puncte în fiecare partidă, plecarea sa de la „The Blues" fiind total surprinzătoare.

Între august 2020 și mai 2021, tehnicianul italian s-a ocupat de pregătirea echipei U23 a lui Manchester City, urmând ca din iulie 2022 până în iunie 2023 să devină asistentul lui Pep Guardiola. Alături de managerul spaniol acesta a contribuit la cucerirea „triplei” istorice din 2023: Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor. Ulterior, el a readus-o pe Leicester în primul eșalon englez în stagiunea 2023-2024, iar după trecerea pe banca lui Chelsea, a debutat spectaculos în sezonul 2024-2025 prin câștigarea Conference League și a Campionatului Mondial al Cluburilor.