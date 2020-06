Manchester City – Arsenal, duelul golgheterilor. Sergio Aguero și Pierre Aubameyang se bat în mașini, vile de lux, bijuterii și femei

Sergio „Kun” Aguero şi Pierre Emerick Aubameyang sunt doi dintre cei mai buni atacanţi ai lumii, iar în această seară se înfruntă în primul meci, după mai bine de trei luni de pauză competiţională.

Aguero a marcat 16 goluri până acum pentru Manchester City, cu unul mai puţin decât rivalul său de la Arsenal, dar amândoi au şanse să pună mâna pe titlul de golgheter.

Dincolo de performanţele de pe terenul de fotbal şi de statutul de fotbalişti-vedetă, cei doi se bucură şi de un stil de viaţă extravagant, în special datorită veniturilor gigantice de la cluburi.

Rivalitatea din teren dintre Aguero şi Aubameyang

Aguero, 32 de ani, pare că e de-o viaţă la Manchester City, unde a venit în iulie 2011 de la Atletico Madrid, contra sumei de 40 de milioane de euro. Are 368 de meciuri jucate pentru „cetăţeni“, în care a marcat de 254 de ori în toate competiţiile. Adică o medie de aproximativ 2 două goluri la fiecare trei partide.

În toată cariera, la toate cele trei formaţii, Independiente, Atletico şi City, a înscris 372 de goluri 634 de jocuri. Acestora se mai adaugă şi 41 de reuşite în 91 de prezenţe în naţionala Argentinei.

Aubameyang, 30 de ani, a schimbat multe echipe în carieră. Sub contract cu AC Milan, a fost împrumutat pe rând la Dijon, Lille, AS Monaco şi Saint Ettiene, ultimul club fiind şi cel care l-a transferat în 2012, pentru doar 1,8 milioane. Un an mai târziu, făcea pasul la Borussia Dortmund, pentru 13 milioane, iar Arsenal l-a cumpărat, în 2018, cu 64 de milioane.

De când e la Arsenal, a înscris 61 de goluri în 97 de meciuri, în toate competiţiile, o medie similară cu cea a rivalului său. În toată cariera, are 258 de reuşite în 503 partide, iar în naţionala Gabonului, 20 de goluri în 51 de prezenţe.

Şi la capitolul trofee, avantajul este de partea argentinianului. Aguero are 4 Premier League, o Cupa Angliei, 5 Cupe ale Ligii şi 3 Supercupe cu City, două Cupe Mondiale U20 şi o medalie de aur la Olimpiadă cu Argentina, o Europa League şi o Supercupa Europei cu Atletico. În plan personal, a fost golgheterul Premier League în 2015 şi golgheterul ediţiei din 2007 a Cupei Mondiale U20.

Aubameyang este mult mai „sărac“ în acest domeniu… Doar o Cupă şi două Supercupe ale Germaniei cu Dortmund, şi o Cupa Ligii Franţei cu St. Ettiene. În schimb, a fost golgherul Premier League în sezonul precedent, după ce reuşise aceeaşi performanţă şi în Bundesliga în 2017. În 2015 a fost declarat „Fotbalistul anului în Africa“.

Cine are maşina mai tare?

Foarte greu de răspuns la întrebarea „Cine are maşina mai tare?”. Amândoi au sau au avut adevărate flote de automobile. Au în comun, ca de altfel majoritatea fotbaliştilor, pasiunea pentru maşinile scumpe, foarte scumpe şi extrem de scumpe. Mai mult, se pare că nu sunt încântaţi de modelele de serie, aşa că şi le personalizează pe comandă. Ambii atacanţi recurg la aceeaşi persoană, Yianii Charalambos, pentru a-şi modifica bolizii, de obicei.

Aguero a cerut o vopsire specială pentru un Nissan GT-R. Maşina de 90.000 de euro a fost pictată în culorile naţionalei Argentinei şi semăna cu ghetele de joc ale posesorului. De asemenea, culoarea standard de la un Lamborghini Aventador de 400.000 de euro nu era suficient de bună pentru atacantul „pumelor“, care i-a cerut prietenului Yianni un negru special. Zis şi făcut. Ca orice atacant de talie mondială, Aguero trebuia să conducă şi un Ferrari…

Aubameyang are un garaj de vreo 3,5 milioane de euro. Lamborghini, Ferrari şi nu numai. Înainte finalei de Europa League din sezonul precendent, a ales o vopsea cameleonică pentru un Lambo de 300.000 de euro. Mai are un SUV făcut de Lamborghini, care se vinde cu 200 de mii, dar s-a lăudat şi cu un Ferrari de peste două milioane pe contul de Instagram.

Casă, dulce casă

Aguero locuieşte într-un penthouse de 4,5 milioane de euro, situat la etajul 45 al unei clădiri exclusiviste din centrul oraşului Manchester. A fost unul dintre primii rezidenţi ai West Tower. Locuinţa de 300 de metri pătraţi are 3 dormitoare cu baie proprie, o cameră de birou şi dressinguri gigantice. Printre alte benefii, o echipă dedicată de servicii stă la dispoziţie 24 din 24. Priveliştea include stadionul pe care joacă meciurile de acasă.

Aubameyang şi-a prezentat recent locuinţa de 18 milioane din nordul Londrei în cadrul unei emisiuni tv. Şase dormitoare, cameră de cinema, sală de forţă completă şi piscina sunt câteva dintre avantajele casei. Securitatea este foarte importantă, aşa că 24 de camere de supraveghere monitorizează în permanenţă împrejurimile.

Doamne şi domnişoare

Aguero nu mai e ginerele lui Maradona din 2012. De atunci, presa l-a „combinat“ cu o sumedenie de fete frumoase. N-au lipsit de pe listă Zoe Cristofoli, un model italian care se bucură de succes pe reţelele de socializare, sau Taylor Ward, personalitate tv locală şi fiica unui atacant mediocru din fotbalul englez. Se pare totuşi, că aleasa este Sofia Calzetti, un model de 23 de ani, cu care este din 2019. Relaţia a devenit oficială după mai multe postări pe Instagram.

Aubameyang este fidel mamei celor doi copii ai săi. Alysha Behague, 33 de ani, i-a fost alături starului lui Arsenal încă din perioada St. Ettiene. Acum, când salariul lui Auba este proporţional cu importanţă lui în echipă, Alysha se poate bucura şi îşi poate satisface toate poftele în materie de modă, pasiune comună cu iubitul ei. Nu rare au fost ocaziile în care ea a fost văzută în creaţii ale designerilor de top, cu accesorii scumpe, sau călătorind spre Dubai, cum altfel, la clasa I.

Ce viaţă…

Salariile celor doi sunt astronomice: Aguero are un salariu estimat la 260.000 de euro pe săptămână, adică vreo 13,5 milioane pe an, iar Aubameyang, ceva mai puţin, 200 de mii pe săptămână sau 10,5 milioane anual.

Cu asemenea venituri, este clar că stilul de viaţă al celor doi nu se încadrează în sfera normalului. Aguero este un mare fan al hainelor. Preferă Gucci, Balenciaga şi Alexander McQueen. Şi, evident, un ceas de firmă nu putea lipsi. De obicei, poartă un Richard Mille RM010 Titanium de 70.000 de euro.

Aubameyang are o slăbiciune pentru bijuterii. Brăţările lui Dior trec de 100.000 de euro şi are şi un ceas de aur roz cu diamante de la Piguet. Când vine vorba despre îmbrăcăminte, Gucci este firma tunarului. Are şi un trening de la această firmă. 2.400 de euro l-a costat.

Aşadar, duelul din afara terenului pare echilibrat. Întrebarea care rămâne este: „Cine se va impune în această seară?“. Manchester City şi Arsenal se înfruntă, de la 22:15, în etapa 28 a Premier League. Va fi primul meci oficial după mai bine de trei luni de pauză forţată.