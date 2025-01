Manchester City – Chelsea live video, în etapa 23 din Premier League. Derby-ul rundei!

Manchester City – Chelsea este meciul-vedetă al etapei cu numărul 23 din . Fluierul de start al partidei de pe Etihad Stadium se dă sâmbătă, 25 ianuarie, la 19:30 ora României. Cele două formații sunt vecine de clasament, despărțite de două puncte, cu avantaj pentru oaspeți.

Live video Manchester City – Chelsea, etapa 23 Premier League. Trec „cetățenii” peste înfrângerea cu PSG din Liga Campionilor?

Înaintea meciului de sâmbătă, 25 ianuarie, de la ora 19:30, Manchester City ocupă locul 5 în Premier League, cu 38 de puncte. Imediat deasupra sa în clasament este Chelsea, cu 40 de puncte. Lider autoritar este Liverpool, cu 50 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Manchester City, cel puțin pe plan intern, pare să fi ieșit din pasa proastă pe care a traversat-o la final de 2024. Atunci când, din 16 partide consecutive în toate competițiile, reușea o singură victorie, trei remize și înregistra nu mai puțin de 12 înfrângeri. De Boxing Day, Everton pleca de pe Etihad cu un punct, primul meci dintr-o serie de 6 pentru Manchester City fără să piardă în Anglia.

Toată forma bună s-a năruit, însă, miercuri seară, în Liga Campionilor, pe terenul lui PSG. Englezii au intrat cu 0-0 în pauză, au reușit să marcheze prin Grealish (50) și Haaland (53), dar în mai puțin de 10 minute s-au văzut egalați. Dembele (56) și Barcola (60) au readus-o pe PSG în cărți, iar Neves (78) și Ramos (90+6) au adus victoria francezilor, iar

Chelsea, în schimb, a stat la mijlocul săptămânii. „Albaștrii” evoluează în Conference League, iar această competiție și-a încheiat faza grupei încă din finalul anului trecut. Astfel, Enzo Maresca a avut mai mult timp să pregătească meciul de sâmbătă. În etapa trecută, Chelsea a învins-o cu 3-1 pe Wolves, prin goluri lui Adarabioyo (24), Cucurella (60) și Madueke (65), respectiv Doherty (45+5).

Cine transmite la TV Manchester City – Chelsea, în etapa 23 Premier League

Manchester City – Chelsea, marele meci din etapa 23 de Premier League, va putea fi urmărit de telespectatorii din România pe toate platformele deja obișnuite.

La TV partida se transmite pe Prima Sport 2 și pe Digisport 2, iar online prin intermediul platformelor Digi Online și Orange TV Go, atât în aplicații, cât și pe site-urile respective.

Formații probabile în Manchester City – Chelsea

Pep Guardiola are la dispoziție aproape întreg lotul, bineînțeles cu excepțiile Rodri, cu ruptură de ligamente încrucișate din septembrie, și tânărul Oscar Bobb, picior rupt înainte de startul sezonului. De asemenea, Nathan Ake a ratat ultimele două jocuri ale „cetățenilor” și va absenta și contra lui Chelsea.

Cu doar câteva zile înainte de meciul cu Chelsea, Manchester City a finalizat transferul egipteanului Omar Marmoush de la Eintracht Frankfurt. Atacant de meserie, dar capabil să evolueze oriunde în linia de atac, Marmoush are șanse mici să prindă un loc de titular. Același lucru este valabil și în cazul celorlalți doi nou-veniți, fundașii centrali Vitor Reis și Abdukodir Khusanov.

Londonezii, în schimb, au infirmeria plină. Badiashile, Casadei, Chilwell, Fofana, Kellyman și Lavia sunt accidentați. Pe lista indisponibililor se află și Mudryk, suspendat. Mai mult, Enzo Maresca nu este sigur că se poate baza pe Colwill și Enzo Fernandez, ambii cu probleme medicale.

Manchester City: Ederson – Nunes, Akanji, Dias, Gvardiol – Kovacic, Bernardo Silva – Foden, De Bruyne, Doku – . Antrenor: Pep Guardiola.

Chelsea: Sanchez – R. James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo – Neto, Palmer, Joao Felix, Sancho – Jackson. Antrenor: Enzo Maresca.

Cote la pariuri Manchester City – Chelsea

Manchester City nu a mai pierdut un meci în fața lui Cheslea din mai 2021, când oaspeții de acum câștigau cu 1-0 finala Champions League din acel sezon. Era a treia victorie consecutivă a lui Chelsea în jocurile directe, în mai puțin de două luni, eliminându-și rivalii și din semifinalele Cupei Angliei.

În turul campionatului, pe 18 august 2024, „cetățenii” se impuneau pe Stamford Bridge cu 2-0, goluri Haaland și Kovacic.

Și de această dată, favorita caselor de pariuri pentru duelul Manchester City – Chelsea este echipa gazdă. Formația antrenată de Pep Guardiola are o cotă situată între 2,05 și 2,15 pentru un succes, în timp ce oaspeții aduc un multiplicator de 3,20-3,40. „X”-ul, adică orice rezultat de egalitate între cele două echipe, e cotat în jur de 4,00.

Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, trebuie spus că „peste 2,5 goluri” are o cotă de aproximativ 1,45, în timp ce pariul opus, pe „sub 2,5 goluri”, are 2,80-2,90. Raportat la 3,5 goluri pe meci, „over”-ul are peste 2,00, în timp ce „under”-ul se situează în jur de 1,75.

Informațiile importante legate de meciul Manchester City – Chelsea le poți găsi pe FANATIK.ro. Formațiile oficiale de start imediat ce sunt confirmate, desfășurarea partidei în format LIVE TEXT, statistici interesante sau detalii de ultim moment, pe toate le poți citi aici. Iar la final, găsești rezumatul video și clasamentul actualizat.

Programul complet al etapei a 23-a din Premier League

Sâmbătă, 25 ianuarie

ora 17:00 Bournemouth – Nottingham

Bournemouth – Nottingham ora 17:00 Brighton – Everton

Brighton – Everton ora 17:00 Liverpool – Ipswich

Liverpool – Ipswich ora 17:00 Southampton – Newcastle

Southampton – Newcastle ora 17:o0 Wolves – Arsenal

Wolves – Arsenal ora 19:30 Manchester City – Chelsea

Duminică, 26 ianuarie

ora 16:00 Crystal Palace – Brentford

Crystal Palace – Brentford ora 16:00 Tottenham – Leicester

Tottenham – Leicester ora 18:30 Aston Villa – West Ham

Aston Villa – West Ham ora 21:00 Fulham – Manchester United