Manchester City – Fluminense se joacă acum, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor. Guardiola mai vrea un trofeu

Meciul Manchester City – Fluminense are loc vineri, 22 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul finalei Campionatului Mondial al cluburilor, competiție care a reunit campioanele continentale plus o reprezentantă a țării gazdă, respectiv Al Ittihad din Arabia Saudită în cazul de față.

Unde se joacă finala CM al cluburilor 2023, Manchester City – Fluminense

Finala CM al cluburilor, 2023, Manchester City – Fluminense, se dispută vineri, 22 decembrie, de la ora 20:o0 pe stadionul King Abdullah Sports City din orașul saudit Jeddah, de unde este campioana ultimei ediții pe plan intern, echipa lui Benzema, care a fost și ea prezentă, dar a eșuat lamentabil încă din etapa a 2-a în fața egiptenilor de la Al Ahly.

Capacitatea arenei din Jeddah este de 62.345 de locuri, dar cu siguranță nici măcar jumătate nu vor fi ocupate, deși pentru finală au sosit din Anglia și din Brazilia mii de suporteri ai celor două echipe. Este o arenă ultramodernă, care în mod cert va fi una importantă la turneul final al CM 2034.

Cine transmite la TV finala CM al cluburilor, Manchester City – Fluminense

Partida Manchester City – Fluminense se joacă vineri, 22 decembrie, de la ora 20:00, pe stadionul King Abdullah Sports City din orașul saudit Jeddah. Din păcate, deși pe teren vor fi campioanele Europei și Americii de Sud, iar calitatea spectacolului este garantată, acest meci nu va putea fi urmărit pe nici un post de televiziune.

Puteți intra însă pe site-ul FANATIK.RO unde puteți viziona finala în format LIVE VIDEO. Este oarecum inexplicabil cum o partidă cu atâția jucători de top de ambele părți nu și-a găsit locul în grila nici unei televiziuni, după ce ani de zile CM al cluburilor a fost televizat încă din primele faze pe TVR. Va fi foarte greu pentru jucători din punct de vedere al temperaturii aerului, într-un moment în care în Europa este frig. 32 de grade la amiază și 27 la ora meciului înseamnă foarte mult, dar este aer condiționat pe stadion. Arbitrul finalei CM 2022, polonezul Szymon Marciniak va oficia și la această finală.

Ce jucători lipsesc din finala CM al cluburilor, Manchester City – Fluminense

Pep Guardiola se prezintă la acest meci fără cei mai buni doi jucători, play-maker-ul Kevin de Bruyne și golgeterul Erling Haaland. Fără cei doi City poate avea probleme cu echipa braziliană. Ambele au ajuns pentru prima dată în finala CM al cluburilor, care din următoarea ediție, 2025, se modifică în gigantul proiect al FIFA cu nu mai puțin de 32 de echipe, prima ediție urmând a fi organizată în SUA.

Fluminense, pregătită de selecționerul Braziliei, Fernando Diniz, Este un adevărat cimitir al elefanților, dar care elefanți au fost extrem de importanți în semifinala cu Al Ahly din Egipt, care a dominat copios, având 18 șuturi la poarta adversă. Nu a putut marca însă nici măcar un gol pentru că portarul brazilian Fabio, de o vârstâ cu Matasulem, 43 de ani, a demonstrat că vârsta e doar o cifră, având intervenții incredibile. La Flu joacă fosta vedetă a lui Real Madrid, Marcelo dar și unul dintre cei mai concflictuali mijlocași din lume, Felipe Melo, ajuns și el acum la patru decenii de viață.

Cote la pariuri la jocul Manchester City – Fluminense

Casele de pariuri vin cu o cotă absolut șocantă acordată la victorie lui Manchester City, de parcă ar întâlni pe Luton Town sau Burnley. Victoria cetățenilor are cotă de 1,30 iar cea a brazilenilor ajunge la incredibila valoare de 9,75! Șansă dublă X2 are cotă de 3,70 iar un gol înscris de echipa din Rio de Janeiro are cotă de 2,00.

Niciodată nu s-au mai aflat față în față Manchester City cu Fluminense. Fiind marile favorite ambele echipe au jucat doar semifinale la CM al cluburilor. iar Fluminense cu 2-0, cu multă șansă, de la Al Ahly din Egipt. Din 2012 nu a mai câștigat competiția vreo reprezentamtă a Americii de Sud.