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În sezonul 2016 – 2017 al UEFA Champions League, FCSB a fost eliminată de Manchester City, scor 0-6 la general, din drumul ei către grupele competiției. Între timp, gruparea de pe Etihad a fost găsită vinovată pentru încălcarea regulamentului financiar al Premier League. Va cere echipa din România daune financiare de 13,7 milioane de euro în urma acestui eveniment? MM Stoica tranșează situația.

Poziția FCSB după ce Manchester City a fost găsită vinovată pentru încălcarea regulamentului financiar. Vor fi cerute daune? MM Stoica, verdict ferm

O știre bombă a venit în urmă cu 24 de ore din Anglia. Manchester City a fost găsită vinovată pentru 114 din cele 115 capete de acuzare privind „încălcări ale regulamentului financiar al Premier League”. S-a întâmplat în perioada 2009-2018. Deocamdată, pedepsele împotriva lui Manchester City nu au fost încă stabilite. Cert e că toate variantele sunt luate în calcul. Pe de altă parte, clubul este așteptat să conteste decizia.

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În urmă cu un deceniu, FCSB a jucat contra lui Manchester City în play-off-ul pentru grupele UEFA Champions League. Manchester City a câștigat lejer dubla, cu 6-0 la general și a trimis-o pe FCSB în UEFA Europa League. În acel sezon, dacă FCSB ar fi jucat în grupele celei mai importante competiții din Europa, ar fi câștigat cu 13,7 milioane de euro mai mult decât în UEL, se arată într-un articol .

În emisiunea MM la FANATIK, acest tablou i-a fost pus în față lui . MM a fost întrebat direct dacă clubul din România ar putea să ceară daune englezilor. Meme a zâmbit și a răspuns: „Ok, ne așezăm la ‘masa credală’. (n.r. Crezi că nu?) Cred că e o chestie absurdă. În situația în care noi și toate echipele care au jucat împotriva lor, din EPL, FA Cup, din Champions League și în foarte multe competiții am cere daune, cred că pagubele pricinuite de ei se ridică la multe zeci de miliarde probabil. De unde să scoată banii?”, spune Meme.

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Ce pedeapsă ar putea primi Manchester City: „Probabil vor fi retrogradați”

Pe de altă parte, din punct de vedere sportiv, Mihai Stoica nu vede cum ale fotbalului din Anglia. MM spune că nu există o instanță judecătorească prin care echipa patronată de șeicii din Emirate să fie obligată să achite daune financiare. În schimb, o instanță sportivă îi va penaliza extrem de dur.

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„Eu nu cred că va exista o instanță care să îi oblige să plătească daune financiare. În schimb, cred că va exista o instanță sportivă. Vor ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Probabil vor fi retrogradați, cine știe în ce eșalon. Probabil în Non-League, nu în fotbalul profesionist. Cred că aici se închide totul. Nici nu a mai fost un caz de genul ăsta”, spune Stoica.

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În ciuda influențelor și a miliardelor de euro de care dispun șeicii de la City, MM Stoica nu crede că echipa din Manchester va scăpa de retrogradare. „Nu sunt un specialist în dreptul sportiv, dar eu nu cred că vor mai fi acceptați să evolueze într-o ligă profesionistă din Anglia. Nu știu cât de jos vor fi retrogradați, dar sigur vor fi retrogradați”.