Manchester City – Inter Milano 1-1, LIVE VIDEO. Amical de lux pentru „nerazzurri”. Donnarumma gafează, iar „noul” fotbalist al lui Cristi Chivu înscrie

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Pentru Manchester City, partida cu Inter reprezintă primul amical al verii, în timp ce formația lui Cristi Chivu deja a jucat o partidă de pregătire, împotriva nemților de la Karlsruher, pe care a câștigat-o cu scorul de 2-1. După ce le-a luat doi stoperi „cetățenilor”, pe Akanji și John Stones, Inter și City se vor întâlni într-un amical de lux.

Min. 20: GOOOOL Inter! Revenit sub comanda lui Cristi Chivu, după ce întreg seezonul trecut a fost împrumutat la Marseille, Benjamin Pavard punctează pentru milanezi! Totul a plecat de la o gafă a lui Donnarumma

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Min. 18: Ce fotbalist! Semenyo pictează printre apărătorii lui Cristi Chivu, scoate din joc 5 oameni și șutează la firul ierbii, însă portarul Martinez se opune golului în ultima clipă

Min. 14: GOOL Manchester City! Semenyo face praf apărarea lui Cristi Chivu, trimite în fața porții de unde tânărul Mubama rezolvă o simplă formalitate

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Min. 5: Stankovic, noul transfer al lui Inter, ratează prima ocazie a meciului. Mingea trimisă de el cu capul trece pe lângă poarta lui Donnarumma.

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Min. 3: Ratarea uriașă! Esposito nu reușește să împingă mingea în poartă din câțiva metri

Min. 1: Partida a început!

Cum arată echipele de start în Manchester City – Inter Milano

Niciuna dintre cele două echipe nu a făcut mutări foarte importante pe piața transferurilor până în acest moment. Manchester City pare că nu se grăbește, în timp ce Inter caută resurse pentru a-i aduce jucătorii potriviți lui Cristi Chivu.

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Până acum, cea mai mare sumă de transfer plătită a fost pe Stankovic, care este titular în partida de azi. Italienii au plătit 23 de milioane de euro în schimbul mijlocașului defensiv de la Club Brugge, însă acest transfer ar putea fi surclasat de următoarea mutare, Cristi Chivu a ales , ca de obicei, un sistem 3-5-2, iar primul 11 arată în felul următor: J. Martinez – Pavard, Bisseck, Carlos Augusto – Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco – Esposito, Iddrissou. Antrenor: Chivu.

De partea cealaltă, acesta va fi primul meci al lui Manchester City fără Pep Guardiola pe bancă după un deceniu alături de geniul iberic. Enzo Maresca, noul antrenor al lui Manchester City, a ales să folosească în această partidă atât vedete, cât și nume noi din academie, într-un sistem 4-2-3-1: Donnarumma – Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni – Kovacic, Reijnders – Semenyo, Foden, Savinho – Mubama. Antrenor: Enzo Maresca.

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Manchester City – Inter Milano este reeditarea finalei Ligii Campionilor din 2023

Același meci între cei doi granzi ai fotbalului mondial s-a disputat în urmă cu mai bine de trei ani, mai exact pe 10 iunie 2023. Partida s-a jucat cu trofeul Ligii Campionilor pe masă, la Istanbul, iar „cetățenii” au avut câștig de cauză, prin golul lui Rodri. Astfel,