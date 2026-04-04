Manchester City – Liverpool 4-0, live video pe Voyo în sferturile Cupei Angliei. „Cetăţenii” au spulberat echipa lui Slot şi sunt în semifinale. Haaland a dat hattrick

Derby-ul din sferturile de finală ale Cupei Angliei a fost tranşat de Manchester City. „Cetăţenii” s-au impus fără drept de apel în faţa lui Liverpool, graţie unui hattrick de efect reuşit de Haaland. Semenyo a marcat şi el, în timp ce oaspeţii au ratat un penalty prin Salah.

Manchester City – Liverpool 4-0 (Haaland 38 pen., 45+2, 57 / Semenyo 50)

FINAL de meci! Manchester City se impune cu 4-0 şi se califică în semifinalele Cupei Angliei. Prestaţie foarte slabă pentru Liverpool, care a fost umilită pe Ettihad.

Min. 64: PENALTY RATAT de Salah! Egipteanul iroseşte o lovitură de pedeasă. A tras tare în stânga portarului, dar Trafford parează.

Min. 57: GOOOOOOOOL, Manchester City! Liverpool e umilită. Haaland reuşeşte hattrick-ul.

Min. 50: GOOOOOL, Manchester City! Semenyo pleacă din spatele lui van Dijk şi saltă mingea peste Mamardashvili. Scor neverosimil după 50 de minute

Start în partea secundă!

Min. 45+4: Final de primă repriză!

Min. 45+2: GOOOL Manchester City! Haaland face „dubla”. Atacantul norvegian trimite mingea în poartă cu o lovitură de cap perfectă.

Min. 45: Prima repriză este prelungită cu 2 minute suplimentare.

Min. 38: GOOOL Manchester City! Erling Haaland execută fără probleme lovitura de la 11 metri.

Min. 37: Virgil van Dijk comite penalty după ce l-a doborât în careu pe O’Reilly. Arbitrul Michael Oliver nu a ezitat să arate către punctul cu var.

Min. 27: Hugo Ekitike trimite un șut violent din interiorul careului spre poartă, dar mingea a trecut puțin peste bara transversală.

Min. 15: Mohamed Salah scapă singur în careu, dar șutul său este respins de unul dintre fundașii gazdelor.

Min. 1: S-a dat startul confruntării dintre cele două rivale!

Manchester City : Trafford – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Rodri, Silva – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland. Rezerve : Donnarumma, Ait-Nouri, Ake, Foden, Kovacic, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho. Antrenor : Pep Guardiola.

Liverpool : Mamardashvili – Gomes, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones, Szoboszlai – Salah, Ekitike – Wirtz. Rezerve : Woodman, Chiesa, Frimpong, Gakpo, Mac Allister, Morrison, Ngumoha, Nyoni, Robertson. Antrenor : Arne Slot.

Manchester City – Liverpool, live video în sferturile Cupei Angliei

Pep Guardiola se duelează cu Arne Slot pentru avansarea în drumul pentru un nou trofeu. Sâmbătă, 4 aprilie, de la 14.45, ora României, Manchester City și Liverpool vor fi față în față pe Etihad Stadium, în sferturile de finală ale Cupei Angliei, sezonul 2025 – 2026. Acest duel este unul al revanșei, „cormoranii” pierzând în fața rivalilor ambele partide disputate în Premier League. De menționat este că

Cum au ajuns Manchester City și Liverpool în sferturile de finală

Sferturile de finală a Cupei Angliei 2025 – 2026 dintre Manchester City și Liverpool reprezintă un duel clasic între două dintre cele mai puternice echipe din Premier League în ultimii ani. Împreună, City și Liverpool au 15 trofee de Cupa Angliei în vitrină. „Cormoranii” au pus ultima oară pe această distincție la finalul sezonului 2021/2022, ca în următoare stagiune elevii lui Pep Guardiola să primească medaliile aurite.

Drumul celor două echipe până în sferturile de finală: „cetățenii” au învins Exeter, Salford și Newscastle pentru a ajunge în acest punct. De partea cealaltă, elevii lui Arne Slot au trecut cu succes de Barnsley, Brighton și Wolves. Duelul de pe Etihad Stadium se anunță a fi unul de foc, ambii antrenori dorind calificarea în semifinale.

Cote la pariuri și echipe probabile în Manchester City – Liverpool

Manchester City stă mai bine la toate capitolele în competițiile interne decât Liverpool în acest sezon: „cetățenii” sunt pe locul 2, la mare distanță de rivali, în Premier League, și au pus mâna pe Cupa Ligii. Singurul capitol la care „cormoranii” domină este prezența în sferturile de finală ale UEFA Champions League.

Ultima întâlnire dintre cele două formații în Cupa Angliei datează din aprilie 2022. În precedenta lor dispută, semifinalele din 2022, „cormoranii” s-au impus cu 3-2. În ciuda istoricului precedentului din FA Cup, casele de pariuri o indică drept favorită certă pe Manchester City în duelul de pe Etihad.

1.76 – este cota lui Manchester City la victorie

4.20 – este cota primită de rivala Liverpool

Iată echipele probabile pentru sfertul de finală a Cupei Angliei dintre Manchester City și Liverpool, :

Manchester City (4-2-3-1) : Trafford – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Rodri, Silva – Semenyo, Cherki, Doku – Haaland. Antrenor: Pep Guardiola

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardashvili – Gravenberch, Konate, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike. Antrenor: Arne Slot

Cine va fi arbitrul din sferturile de finală a Cupei Angliei

Federația Engleză de Fotbal a anunțat că arbitrul Michael Oliver va fi la centru în confruntarea de sâmbătă dintre Manchester City și Liverpool. Născut în Ashington, Northumberland, Oliver este arbitru cu ecuson FIFA din 2012. Are în palmares 421 de meciuri în Premier League în cariera sa, inclusiv 23 în acest sezon. Totodată, în Cupa Ligii a adunat 56 de partide.

Cine transmite meciul în România sfertul Manchester City – Liverpool

Sfertul de finală din Cupa Angliei dintre Manchester City și Liverpool de sâmbătă, 4 aprilie, va fi transmis în România pe platforma de streaming Voyo. Aici, accesul este disponibil doar pentru abonați.

