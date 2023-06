Manchester City pregătește o sărbătoare uluitoare dacă va câștiga Champions League. Ce se întâmplă în cazul unui eșec

Marea finală de la Istanbul, în care ”cetățenii” vor întâlni pe Inter Milano, va fi arbitrată de polonezul Szymon Marciniak, dar . Istvan Kovacs va fi al patrulea oficial, iar Vasile Marinescu va fi rezervă pentru arbitrii asistenți.

Cum va sărbători Manchester City dacă va câștiga Champions League

Doar trei zile ne mai despart până vom afla cine va fi câștigătoarea Champions League 2023, dar oficialii lui Manchester City sunt încrezători că Pep Guardiola și băieții săi vor cuceri trofeul și au pregătit în amănunt sărbătoarea.

Conform publicației , ”cetățenii” vor organiza luni, 12 iunie, o paradă în centrul orașului Manchester dacă vor reuși să aducă în premieră în vitrina clubului cel mai râvnit trofeu european.

Deja s-au făcut toate aranjamentele ca jucătorii și staff-ul tehnic să poată face un tur al centrului cu un autocar descoperit în care să le prezinte fanilor cele trei trofee câștigate în acest sezon: Champions League, Premier League și Cupa Angliei.

Dacă Manchester City va pierde și a doua finală din istorie, toată această sărbătoare nu va mai fi organizată, deși sezonul poate fi considerat și așa ca fiind unul extrem de reușit. Însă, oficialii se tem că la paradă ar veni un număr mic de suporteri, dezamăgiți de un nou eșec pe plan european.

Discursul lui Pep Guardiola înaintea finalei

În plus, majoritatea jucătorilor din lotul lui Pep Guardiola vor trebui să se prezinte cât mai repede la echipele naționale pentru partidele pe care le vor avea în zilele următoare. Primul care va intra în focurile reprezentativei va fi Ilkay Gundogan, convocat la selecționata Germaniei pentru amicalele cu Ucraina (12 iunie), Polonia (16 iunie) și Columbia (20 iunie).

Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola, se pregătește de a patra sa finală de Champions League, însă a mărturisit că le-a avut chiar în această competiție.

Tehnicianul spaniol, care are marele dezavantaj de a nu avea în lotul lui Manchester City decât , este de părere că cel mai important lucru este să ajungi an de an în fazele finale ale competiției.

Guardiola se confruntă cu . Fundașul de 33 de ani cu 75 de selecții în naționala Angliei a lipsit de la antrenamentul de marți după ce a acuzat un disconfort în zona spatelui, însă ma dat asigurări că nu va lipsi de la finală.