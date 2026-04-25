Manchester City, prima finalistă din Cupa Angliei. Trupa lui Guardiola, revenire pe final contra divizionarei secunde. Video

Manchester City va juca încă un meci cu trofeul pe masă! Trupa lui Pep Guardiola s-a calificat în finala Cupei Angliei, unde va da piept cu câștigătoarea dintre Chelsea și Leeds.
Dragos Petrescu
25.04.2026 | 21:55
Manchester City s-a calificat în finala FA Cup, după 2-1 cu Southampton pe Wembley // FOTO: Getty
Manchester City a câștigat duelul cu divizionara secundă Southampton, 2-1 pe Wembley, și astfel a obținut biletele pentru ultimul act al Cupei Angliei. „Cetățenii” lui Pep Guardiola vor juca cu trofeul pe masă împotriva învingătoarei dintre Chelsea și Leeds United, meci ce va avea loc duminică, de la ora 17:00.

Manchester City poate face tripla internă în acest sezon! „Cetățenii" s-au calificat cu emoții în finala Cupei Angliei

Deși Southampton este o echipă care evoluează în eșalonul secund al fotbalului englez, City nu a avut deloc parte de un meci facil, așa cum se aștepta toată lumea. „Sfinții” au prestat un joc defensiv impecabil, reușind să-i anihileze pe Cherki, Doku și Savinho. Forcingul „cetățenilor” nu a dat rezultate, așa că Guardiola i-a aruncat în luptă pe Haaland și Bernardo Silva, însă chiar și așa, echipa din Manchester tot nu a reușit să deblocheze tabela.

Ba mai mult, Southampton a produs un mini-șoc pe Wembley. În minutul 79, în urma unui contraatac gestionat perfect, „sfinții” au deschis scorul, prin irlandezul Finn Azaz, care l-a învins pe Trafford cu un șut impecabil, trimis exact la vinclu. Momentele de euforie i-au afectat însă pe elevii lui Tonda Eckert, care nu au izbutit să țină de rezultat până la finalul partidei.

Jeremy Doku a restabilit egalitatea în minutul 83, printr-un șut deviat, iar apoi, după alte patru minute, Nico Gonzalez a dus scorul la 2-1 cu o execuție superbă din afara careului, la care portarul Peretz nu a avut nicio șansă. Astfel, elevii lui Guardiola au obținut biletele pentru marea finală a Cupei Angliei și, în continuare, „cetățenii” sunt în cărți pentru realizarea triplei interne în acest sezon, asta după ce au câștigat deja Cupa Ligii, iar în Premier League se luptă cu Arsenal pentru supremație.

Manchester City va da piept cu Chelsea sau Leeds în finala Cupei Angliei

Cealaltă finalistă din acest sezon în FA Cup va fi stabilită duminică, 26 aprilie. Cele două pretendente sunt Chelsea și Leeds United. Meciul se va disputa tot pe Wembley, de la ora 17:00. Bineînțeles, londonezii pleacă cu prima șansă la calificare, însă formația pregătită de Daniel Farke face un sezon peste așteptări și ar putea produce surpriza, mai ales că „albaștrii” nu traversează cea mai bună formă, motiv pentru care Liam Rosenior a plătit cu postul, fiind demis în decursul acestei săptămâni.

Calum McFarlane, fostul antrenor al echipei U21 de pe Stamford Bridge, va debuta pe banca lui Chelsea la meciul cu Leeds United din semifinale și speră să-i ducă pe londonezi către primul trofeu FA Cup din ultimii opt ani. Marea finală se va juca pe Wembley, pe data de 16 mai.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
