Manchester City, primul transfer din era Enzo Maresca. Un internațional englez, înlocuitorul lui Bernardo Silva

Manchester City a încheiat epoca Pep Guardiola și se pregătește de startul aventurii lui Enzo Maresca. Iar conducătorii clubului vor să-i facă un cadou de bun venit: transferul unui internațional englez.
Traian Terzian
27.05.2026 | 16:48
Un internațional englez, prima țintă a lui Manchester City în perioada de transferuri.
După ce a ratat titlul în Premier League, la Manchester City se anunță o vară fierbinte. Noul manager Enzo Maresca urmează să fie anunțat oficial, iar la capitolul transferuri primul pe listă este un internațional englez.

Un internațional englez, primul transfer al verii pentru Manchester City

Mijlocașul portughez Bernardo Silva va pleca în această vară după nouă ani petrecuți pe Etihad Stadium, iar ”cetățenii” îi caută un înlocuitor. S-a vorbit inițial de aducerea argentinianului Enzo Fernandez de la Chelsea, dar se pare că această variantă nu mai este de actualitate.

Conform publicației Daily Mail, primul pe lista de transferuri a lui Manchester City este Elliot Anderson de la Nottingham Forest. Jucătorul în vârstă de 23 de ani, care se află în lotul Angliei pentru Cupa Mondială, și-ar fi dat acceptul pentru mutare, deși mai este curtat și de alte forțe din Premier League, inclusiv Manchester United.

Mijlocașul ”pădurarilor” mai are contract până în vara anului 2029, iar controversatul proprietar al lui Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, l-a evaluat la peste 115 de milioane de euro. Banii sunt ultima problemă la City, așa că cele două cluburi urmează să se pună la masă negocierilor.

Planurile conducătorilor lui Manchester City

Așa cum se întâmplă de fiecare dată când vine un antrenor nou, vor exista anumite schimbări și la nivelul lotului. Însă, prima cerere a lui Enzo Maresca pentru șefii lui Manchester City a fost să facă tot posibilul să-i prelungească înțelegerea lui Rodri, scadentă în vara anului viitor.

Însă, sunt șanse foarte mari ca Nico Gonzalez, adus vara trecută de la FC Porto pentru 60.000.000 de euro, să plece de pe Etihad. Folosit insistent în prima parte a sezonului, spaniolul a căzut în dizgrația lui Guardiola și a prins foarte puține minute în 2026. Se pare că mijlocașul nu este nici pe placul lui Maresca.

Enzo Maresca, înlocuitorul lui Pep Guardiola

După 10 sezoane petrecute la Manchester City și 20 de trofee câștigate, Pep Guardiola a luat decizia de a se despărți de ”cetățeni”, în ciuda faptului că mai avea un an de contract. Deși vestea a fost un real șoc pentru fani, în ultima perioadă s-a tot zvonit că managerul spaniol intenționează să plece.

Locul său pe banca tehnică va fi luat de italianul Enzo Maresca, cel care i-a fost secund la City în sezonul 2022-2023, atunci când englezii au câștigat în premieră Champions League.

Italianul a mers apoi ca principal la Leicester, pe care a promovat-o în Premier League, și la Chelsea, alături de care a câștigat Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor. Însă, la începutul acestui an a fost demis de pe Stamford Bridge și de atunci e liber de contract.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
