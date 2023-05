Manchester City – Real Madrid, Live stream ora 22:00 în semifinala retur a Champions League. Pe viață și pe moarte pe un loc în finala de la Istanbul

Meciul Manchester City – Real Madrid are loc miercuri, 17 mai, cu începere de la ora 22:00, în cadrul semifinalei retur din Champions League. În primul meci, pe „Santiago Bernabeu” din capitala Spaniei, scorul a fost egal, 1-1, după ce Real Madrid a lovit prima prin Vinicius, iar

Unde se joacă meciul Manchester City – Real Madrid, în semifinala retur a Champions League

Semifinala retur Manchester City – Real Madrid are loc miercuri, 17 mai, de la ora 22:00, pe „City of Manchester Stadium”, cunoscut şi sub numele de stadionul „Etihad”, fieful „cetăţenilor” pregătiţi de spaniolul Pep Guardiola, în manşa a doua a semifinalei Champions League. Inutil de povestit interesul enorm existent în jurul acestei partide. Sunt 59 de mii de locuri şi numărul cererilor de bilete a depăşit 700.000.

Partida va fi transmisă pe micile ecrane pe toate continentele în mai bine de 150 de ţări, semn al interesului uriaş pe care îl are pentru toţi iubitorii fotbalului, nu doar pentru suporterii celor două echipe. De marţi, Manchester este ca un oraş sub stare de asediu, pentru că numărul forţelor de ordine a fost suplimentat zdravăn pentru a preîntâmpina rapid orice posibile incidente între suporteri.

Cine transmite la TV semifinala retur din Champions League Manchester City – Real Madrid

Partida Manchester City – Real Madrid se joacă miercuri, 17 mai, de la ora 22:00, pe stadionul „City of Manchester”, în returul semifinalelor Champions League. Se pleacă de la scorul de 1-1, iar meciul va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Vremea la Manchester pentru miercuri, 17 mai, parcă a copiat în mod nefericit tiparele celei de la Milano de marţi, 16 mai. Şi a doua semifinală retur din Champions League are toate şansele să se joace pe o vreme ploioasă, precipitaţiile urmând a cădea în mai multe rânduri pe parcursul zilei, inclusiv la ora debutului partidei. Maxima zilei va ajunge doar la 16 grade, undeva în jur de 10-11 când va începe jocul.

Istvan Kovacs revine la Manchester cu Real Madrid, dar de data aceasta doar ca rezervă

la un an după ce a condus o magistrală semifinală dintre aceleaşi două echipe, încheiată cu victoria lui City cu scorul de 4-3. Prestaţia sa din acel meci a fost considerată una de top. De această dată, el va fi însă rezervă. Arbitrul finalei CM 2022, polonezul Szymon Marciniak, a fost desemnat să conducă partida Manchester City – Real Madrid.

Szymon Marciniak este unul dintre arbitrii cu o ascensiune fulminată în ultimii ani, intrând în grupul de elită al UEFA şi al FIFA. Momentul maxim al carierei îl constituie delegarea sa la cea mai dramatică finală de turneu final de CM, cea din Qatar, dintre Argentina şi Franţa, decisă abia la lovituri de departajare.

Ce absenţe sunt în semifinala retur Manchester City – Real Madrid

Pep Guardiola şi Carlo Ancelotti nu se pot plânge de probleme serioase de lot înaintea acestui meci. Tehnicianul lui Manchester City îl are lipsă doar pe jucătorul care nu se ştie de ce nu are deja contractul reziliat, francezul Mendy, cel care poate ajunge în închisoare pentru infracţiunea de viol în mai multe rânduri.

La Real Madrid, mijlocaşul Camavinga este refăcut şi a fost inclus în lot, singurul care va privi partida la televizor urmând a fi în continuare fundaşul stânga francez Ferlan Mendy. Real va trimite pe teren o formulă cu foarte multă experienţă, cu vechiul tandem de mijlocaşi Modric – Kroos, iar în atac Benzema va face pereche cu Viniccius.

Cote la pariuri la jocul Manchester C ity – Real Madrid

Real Madrid este recordmana all time în Champions League, cu 14 succese, dar pentru casele de pariuri o asemenea performanţă nu are prea multă relevanţă. Avem o cotă absolut incredibil de scăzută în favoarea lui Manchester City şi reversul medaliei, una incredibil de mare pentru victoria spaniolilor: 1,60, respectiv 5,25! Şansă dublă „X2” are cotă 2,70 şi un gol marcat de oaspeţi are 1,50. Iar la cine merge în finală, City are 1,35 şi Real Madrid 3,50.

Bilanțul meciurilor directe este foarte echilibrat, cele două echipe jucând de patru ori până acum în Champions League. Real Madrid are 4 victorii,Manchester City 3 și un meci s-a terminat egal. Sezonul trecut, Real Madrid a depășit pe City după 3-1 acasă și 3-4 la Manchester, meci arbitrat excelent de românul Istvan Kovacs. Real Madrid s-a calificat sezonul trecut după semifinala cu City în finală și a câștigat trofeul 14, iar City a scos pe Real Madrid în 2020, în optimi.