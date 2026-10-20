Manchester City riscă colapsul financiar: Ce sume uriașe ar pierde clubul dacă ar retrograda în Championship

ADVERTISEMENT

Manchester City se află în centrul celui mai mare scandal din istoria Premier League. Clubul de pe Etihad este aproape de o sancțiune istorică pentru fotbalul englez, . ”Cetățenii” așteaptă decizia Comisiei Premier League, ce ar putea schimba drastic traseul clubului de pe Etihad.

Manchester City ar pierde sume colosale dacă ar retrograda în Championship

”Cetățenii” se află într-unul dintre cele mai critice puncte din istoria clubului și, cu siguranță, în cel mai critic după ce echipa a fost preluată de patronul din Emiratele Arabe Unite. Manchester City riscă retrogradarea în Championship și o deducție de puncte ce ar bloca clubul în divizia secundă pentru cel puțin două sezoane consecutive. Scenariul ar fi un eșec financiar pentru echipă, care ar pierde sumele grandioase încasate în prezent.

ADVERTISEMENT

Trupa pregătită de Enzo Maresca a devenit unul dintre coloșii fotbalului englez după ce a fost cumpărată de șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan. Retrogradarea ar însemna, implicit, retragerea sumelor uriașe din drepturile de televizare. Potrivit , Manchester City încasa, în fiecare sezon, sume amețioare. Doar pentru participarea în Premier League, ”cetățenii” primeau peste 106 de milioane de euro. La această sumă se adăuga 9.45 milioane de euro din drepturile comerciale ale Premier League:

35.54 de milioane de euro din drepturile de televizare din Marea Britanie

din drepturile de televizare din Marea Britanie 70.63 milioane de euro din drepturile TV internaționale

În prezent, Manchester City este lider în Premier League, iar poziția ocupată în clasament oferă un bonus de performanță substanțial. Încoronarea drept campioană a Angliei ar aduce în conturile clubului încă 63 de milioane de euro. Contablizând suma totală, o performanță de top în prima ligă engleză ar însemna venituri de 178.8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Totul s-ar schimba dacă echipa ar retrograda în Championship, unde sumele sunt mult mai reduse. Bugetul premiilor din a doua divizie engleză asigură doar 13 milioane de euro în conturile cluburilor. Totuși, la această sumă se adaugă și o plată de solidaritate din partea Premier League pentru echipele retrogradate în ultimele 3 stagiuni. Astfel, într-un prim sezon în care Manchester City ar evolua în Liga 2, ar mai primi încă 58 de milioane de euro. În cazul în care sancțiunea constrânge clubul să evolueze pentru doi ani consecutivi în Championship, următoarea stagiune ar aduce un bonus de doar 47 de milioane de euro în conturile echipei de pe Etihad.

ADVERTISEMENT

”Cetățenii” ar pierde sume uriașe din vânzarea de bilete

Retrogadarea în a doua divizie engleză și pierderea unei sume consistente din drepturile de televizare ar produce un exod masiv al vedetelor lui Manchester City. Astfel, clubul de pe Etihad ar fi obligată să renunțe la o sumă uriașă din vânzarea biletelor. În sezonul 2024-2025, un bilet de acces la un meci al ”cetățenilor” de pe teren propriu costa 70 de euro, conform . Cum partidele de pe Etihad au o asistență medie de 52.500 de spectatori, clubul încasează în medie 3.675.000 de euro doar din vânzarea de bilete. La această sumă se adaugă și serviciile de catering și facilități din interiorul arenei.

ADVERTISEMENT

Comparativ cu prima ligă engleză, Championship propune prețuri mult mai scăzute. Pentru meciurile de top din divizia secundă, un bilet de acces poate ajunge până la 42 de euro. Astfel, în cazul în care se menține aceeași asistență ca în Premier League, Manchester City ar încasa doar 2.205.000 de euro per partidă disputată acasă.

Manchester City riscă retragerea titlurilor. Cine ar revendica trofeele

Verdictul final al Premier League ar putea afecta și vitrina de trofee a clubului. De la preluarea clubului de către șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, în 2008, Manchester City a fost încoronată de 8 ori drept ”Regina Angliei”. . Aplicarea măsurii ar distruge imaginea clubului, cunoscută drept una dintre pretendentele constante la marele trofeu britanic.

ADVERTISEMENT

În cazul în care titlurile ”cetățenilor” ar fi retrase, statutul de campioană va fi atribuit ocupantei locului secund din edițiile respective ale campionatului. Acestea ar fi cluburile ce ar revendica titlurile câștigate sportiv de Manchester City: