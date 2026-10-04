Manchester City riscă să se întoarcă la vremurile „de glorie”. Cum arăta echipa înainte de banii șeicilor

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Manchester City a cunoscut gloria și a devenit una dintre cele mai de temut echipe ale Angliei în timpul conducerii șeicului Mansour bin Zayed Al Nahyan. Totuși, până în 2008, clubul avea o imagine radical diferită.

Manchester City a fost, mai întâi, ”sora mai mică” a lui United

Facând o incursiune în timp, orașul Manchester a fost unul împătimit de fotbal, iar numele său era cunoscut la nivel global. Totuși, City nu era echipa aflată în lumina reflectoarelor. ”Cetățenii” au fost părtași la decade întregi de dominație fotbalistică din partea concitadinei, .

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În vremurile de glorie ale ”Diavolilor Roșii”, Manchester City era considerată ”vecina săracă”. În timp ce United aduna unele dintre cele mai spectaculoase nume ale vremurilor, precum: Bobby Charlton, George Best sau Denis Law, ”cetățenii” se mulțumeau cu jucători mult mai slab cotați, precum Colin Bell sau portarul Bert Trautmann.

Manchester City își construise imaginea tipică a unei echipe de mijlocul clasamentului, unde dacă ceva putea merge rău, cu siguranță mergea rău. Echipa a trăit multe oscilații între prima și a doua divizie, înregistrând 10 retrogradări. Totuși, baza de fani a clubului a fost mereu una ridicată. Asistența a atins apogeul în 1934. Atunci, la un duel câștigat împotriva lui Stoke City, pe vechiul stadion Maine Road, în FA Cup, peste 84 de mii de oameni s-au aflat în tribune.

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Peste 3 decenii fără trofeu pentru Manchester City

Ultimul succes major înregistrat de ”cetățeni” înaintea venirii acționariatului arab, a fost înregistrat cu 32 de ani înainte. În 1976, Manchester City cucerea Cupa Ligii Angliei, după o finală contra lui Newcastle, 2-1. Golul decisiv marcat de Denis Trueart avea să consemneze ultimul moment de glori al echipei până în 2008. Manchester City nu a mai disputat nicio finală a unui trofeu și s-a mulțumit, în 1977, cu o clasare pe locul 2 în League One, fostul Premier League.

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Atunci, ”cetățenii” au terminat la numai un punct în spatele campioanei Arsenal. Până la sosirea conducerii actuale, Manchester City obținuse 2 titluri de campioană ale Angliei, 4 Cupe ale Angliei, 2 Cupe ale Ligii, 3 Supercupe. Pe plan european, englezii și-au trecut în palmares un singur trofeu: Cupa Cupelor, în 1970, după o victorie contra polonezilor de la Gornik Zabrze, 2-1.

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Sfârșitul anilor ’90 a dus echipa în anonimat

Vremurile grele fără trofee ale lui Manchester City nu au fost apogeul crizei trăite. În 1996, când rivala de pe ”Old Trafford” cucerea titlul de campioană, ”cetățenii” au pierdut lupta pentru supraviețuire în prima ligă. City a luptat până în ultima etapă pentru a se salva, contra lui Southampton. În meciul decisiv, echipa lui Alan Ball a primit informația greșită că londonezii ar fi remizat. City nu a mai forțat victoria, terminând la egalitate, 1-1, contra lui Coventry.

Totuși, Southampton s-a impus, 2-1, iar gruparea din Manchester a luat drumul ligii secunde. După o clasare pe locul 14 în Championship, Manchester City a terminat sezonul 1997-1998 pe locul 21 din 24, retrogradând pentru prima dată în istoria clubului în Liga 3. Acel moment a consemnat reconstrucțiia echipei. Sub comanda lui Rob Doyle, a revenit în elită după 3 sezoane.

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”Cetățenii” au fost aproape de faliment

Anul 2007 a reprezentat punctul critic financiar pentru Manchester City. În timpul președinției lui John Wardle, echipa se lupta cu datorii uriașe. Apogeul a fost atins după revenirea în prima ligă: 104 milioane de lire sterline. Clubul a fost vândut de urgență către fostul prim-ministru al Tailandei, Thaksin Shinawatra. Fostul politician fusese perceput ca un salvator al echipei, achiziționând clubul pentru 83 de milioane de lire. Pe lângă acești bani, a mai pompat 77 de milioane de lire sterline pentru transferuri și aducerea lui Sven-Goran Eriksson în funcția de antrenor.

Domnia sa pe Maine Road a fost de scurtă durată și iluzia s-a năruit. Thaksin Shinawatra a fost acuzat și condamnat pentru corupție, în țara natală. Conturile și activele în valoare de un miliard de lire sterline ale lui Shinawatra au fost înghețate și clubul se afla în riscul unui faliment iminent. Actualul finanțator al echipei, Mansour bin Zayed Al Nahyan, a profitat de situația critică a lui City și a cumpărat clubul. În cei 18 petrecuți la Manchester, a transformat clubul într-unul dintre cele mai performante ale Europei. Totuși, el .