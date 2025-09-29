Sport

Manchester United a luat decizia! Ce se întâmplă cu Ruben Amorim

Presa din Anglia anunță decizia luată de oficialii clubului Manchester United cu privire la Ruben Amorim. Echipa de pe Old Trafford a suferit o nouă înfrângere.
Alex Bodnariu
29.09.2025 | 09:30
Manchester United a luat decizia Ce se intampla cu Ruben Amorim
Manchester United a luat decizia în cazul lui Ruben Amorim! Ce se întâmplă cu antrenorul portughez

Manchester United are parte de un start dezastruos de sezon. Diavolii roșii au fost învinși sâmbătă de Brentford, iar fanii au cerut din nou demiterea antrenorului Ruben Amorim. Conducerea clubului a luat o decizie, așa cum informează presa britanică.

Ruben Amorim rămâne la United! Care e, de fapt, planul conducerii

Daily Mail anunță că Ruben Amorim are în continuare sprijinul acționarului minoritar de la Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Deși echipa nu performează, iar clubul de pe Old Trafford riscă să rateze pentru al doilea sezon la rând cupele europene, lusitanul primește în continuare încredere.

Oficialii clubului sunt de părere că planul lui Amorim este unul de viitor și preferă să-l păstreze pe banca tehnică, întrucât au încredere că, în cele din urmă, echipa va avea omogenitate și lucrurile vor intra în normalitate.

Ruben Amorim: „Îmi asum responsabilitatea. Putem juca mai bine și trebuie să jucăm mai bine”

Ruben Amorim a declarat clar că nu se gândește la demitere și încearcă să își mențină jucătorii cât mai concentrați. Echipa de pe Old Trafford este abia pe locul 14 în Premier League.

„Îmi fac treaba mereu. Dacă înving, starea mea e diferită, e normal. Dar am încredere pentru că știu ce am de făcut. Îmi asum responsabilitatea. Putem juca mai bine și trebuie să jucăm mai bine. Fotbalul înseamnă suișuri și coborâșuri: când câștigi, simți că ai intrat pe un drum bun, când pierzi, trebuie să o iei de la capăt și să lupți din nou pentru o victorie care să îți redea acel impuls.

Uneori vezi o echipă care arată progres clar, alteori ai meciuri în care nu reușești să transmiți acea îmbunătățire. Totuși, asta îți dă încrederea că Manchester United va reveni. Discuția e mereu aceeași: depinde de următorul joc. Tot ce putem face e să încercăm să câștigăm și să corectăm anumite lucruri”, a declarat Ruben Amorim.

