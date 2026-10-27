Manchester United a luat decizia în cazul Carrick! Cine va fi antrenor în următoarele meciuri

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. Conducerea ”diavolilor roșii” a luat decizia în cazul lui Michael Carrick (45 de ani), după ce echipa a intrat într-o criză de rezultate îngrijorătoare.

Conducerea lui Manchester United a luat decizia în privința lui Michael Carrick

Trupa de pe Old Trafford a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile, iar situația din Premier League este mai mult decât delicată. Manchester United se află pe locul 16, cu numai 7 puncte obținute. În acest moment, se află la numai 2 lungimi în fața ultimei clasate, Sunderland, iar lipsa rezultatelor ar putea băga pe Manchester United în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

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Situația tensionată a escaladat după partida cu Bournemouth, când mai multe personalități i-au cerut demisia lui Michael Carrick, inclusiv fostul internațional Jamie Carragher. Totuși, conducerea ”diavolilor roșii” a avut o întâlnire cu tehnicianul echipei, luni, 26 octombrie. Oficialii clubului au decis să îi ofere în continuare credit lui Michael Carrick, anunță Astfel, britanicul se va afla pe banca lui Manchester United și în următoarele partide.

Carrick va pregăti echipa pentru următoarea etapă din Premier League. Sâmbătă, 31 octombrie, ”diavolii roșii” se vor deplasa pe Stamford Bridge, pentru duelul contra lui Chelsea. Diferența dintre cele două cluburi, în campionat, este uriașă. Londonezii se află pe locul 5 în Premier League, cu 13 puncte și au obținut 2 victorii, un egal și două eșecuri în ultimele 5 partide disputate.

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1.00 este media punctelor obținute per meci de Michael Carrick în întregul său mandat la Manchester United

Tensiune continuă în vestiarul lui Manchester United

După umilința din Liga Campionilor, contra lui Como, 1-4, Manchester United a fost atacată chiar de către propriul căpitan. . Mijlocașul a transmis că actuala echipă de pe Old Trafford nu se ridică la nivelul numelui pe care clubul l-a construit de-a lungul vremii.

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După incident, Michael Carrick a decis să nu îl utilizeze pe Bruno Fernandes în înfrângerea contra lui Bournemouth, 0-3. Tehnicianul a motivat alegerea ca fiind din ”rațiuni pur sportive”, arată The Athletic. Momentul tensionat a venit la numai o săptămână după ce Lisandro Martinez a avut o declarație dură față de conducerea lui Manchester United, la finalul partidei de pe Metropolitano, din Liga Campionilor, contra lui Atletico Madrid, 0-2.