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Manchester United a luat decizia în privința lui Michael Carrick! Cine sunt antrenorii favoriți să îl înlocuiască

Gabriel-Alexandru Ioniță
28.10.2026 | 06:00
Manchester United a luat decizia in privinta lui Michael Carrick Cine sunt antrenorii favoriti sa il inlocuiasca
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Manchester United a luat decizia în privința lui Michael Carrick. Foto: Hepta
Manchester United a luat decizia despre viitorul lui Michael Carrick după 48 de ore extrem de agitate pe „Old Trafford”. Cine sunt antrenorii vehiculați pentru a-i lua locul
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În ultimele zile s-a pus mai mult decât serios problema ca Michael Carrick (45 de ani) să fie demis de Manchester United din funcția de antrenor principal. Asta după ce echipa de pe „Old Trafford” a pierdut la scor atât în Champions League în fața celor de la Como în Champions League, în deplasare, cât și pe teren propriu în Premier League contra lui Bournemouth.

Michael Carrick rămâne pentru moment antrenorul lui Manchester United

„Diavolii roșii” se află în prezent pe locul 16 în campionat, fără îndoială o clasare catastrofală pentru pretențiile și mai ales investițiile de la acest club. Astfel, în acest context, în mod firesc de altfel, mai toată lumea se aștepta ca fostul mijlocaș să fie demis chiar a doua zi după înfrângerea cu Bournemouth. Dar acest lucru nu s-a întâmplat în cele din urmă.

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Și se pare că nici nu se va întâmpla, în viitorul imediat cel puțin. Potrivit BBC Sport, conducătorii lui Manchester United au decis să meargă în continuare pe mâna lui Carrick, măcar până la următoarea pauză competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale. Mai exact, până spre jumătatea lunii noiembrie.

Acest lucru înseamnă că fostul fotbalist se va afla pe banca tehnică a „diavolilor” și la următoarele trei meciuri, în Premier League cu Chelsea și Aston Villa, respectiv cu AS Roma în Champions League. Și deci abia atunci, în pauza internațională, există șanse foarte mari ca Michael Carrick să fie demis în cele din urmă, bineînțeles în cazul în care el nu va reuși să redreseze situația sportivă în acest timp.

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Michael Carrick ar putea fi totuși demis de Manchester United în pauza internațională: care sunt variantele pentru înlocuirea lui

Informația a fost confirmată și de jurnaliștii englezi de la Mirror. În plus, cei de la The Sun au venit cu o nuanță în plus și au punctat că oficialii clubului au dorit neapărat să scape acum de actualul antrenor, doar că nu au reușit să se pună de acord cu privire la înlocuitorul lui. Așa că au decis în cele din urmă să mai amâne momentul până spre jumătatea lunii noiembrie, adică până la acea fereastră internațională, în mod evident pentru a avea parte de timpul necesar pentru a lua decizia corectă în ceea ce privește noul antrenor.

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Concluzia este deci că Michael Carrick rămâne antrenorul lui Manchester United, cel puțin pentru moment. Așadar, în funcție de ce se va întâmpla în următoarele trei meciuri, există în continuare posibilitatea ca el să fie demis în cele din urmă. Iar în acest sens jurnaliștii de la Mirror au prezentat deja și o listă scurtă de antrenori luați în calcul pentru înlocuirea fostului mijlocaș pe „Old Trafford”. Este vorba despre nume precum Antonio Conte, Fabian Hurzeler, Eddie Howe sau Julian Nagelsmann.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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