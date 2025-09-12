Sport

Manchester United a scăpat, în sfârșit, de Onana. Unde s-a transferat portarul care a ruinat-o de nenumărate ori

Portarul camerunez renumit pentru gafele lui antologice va juca în Turcia, la Trabzonspor, fosta echipă a lui Denis Drăguș
Catalin Oprea
12.09.2025 | 07:17
Manchester United a scapat in sfarsit de Onana Unde sa transferat portarul care a ruinato de nenumarate ori
ULTIMA ORĂ
Andre Onana va juca la Trabzonsport FOTO X

Andre Onana este istorie la Manchester United. Portarul camerunez, renumit pentru gafele sale antologice, a părăsit legendarul club britanic și s-a transferat în Turcia. Onana va juca la Trabzonspor, fosta echipă a lui Denis Drăguș.

ADVERTISEMENT

Manchester United l-a împrumutat la Trabzonspor

Prestația lui Onana din umilința istorică din Cupa Ligii Angliei contra celor de la Grimsby Town. scor 2-2 (12-11, d.l.d), când United a fost eliminată de o echipă de liga a patra, i-a convins pe șefii lui Manchester să renunțe la el.

După 102 meciuri în poarta diavolilor, Onana a plecat de pe Old Trafford și își va continua cariera în Turcia. A fost împrumutat pentru un sezon, fără vreo opțiune de cumpărarea definitivă.

ADVERTISEMENT

În 2022, Andre Onana a fost transferat de la Inter Milano pentru suma record de 50 de milioane de euro. Unul dintre cele mai păguboase transferuri făcute vreodată de clubul englez.

Titularul postului este turcul Altay Bayindir

În acest sezon, după nenumărate gafe anterioare, Onana și-a pierdut statutul de titular în fața lui Altay Bayindir, iar asta a grăbit despărțirea temporară de el. Al doilea portar al lui MU este englezul Tom Heaton, iar al treilea belgianul Senne Lammens, transferat în vară de la Anvers.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Potrivit presei britanice, United nu va susține salariul lui Onana în Turcia cu niciun cent. Jucătorul cu 48 de slecții la națională are încă o cotă destul de bună, fiind evaluat la 25 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
Digisport.ro
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!

Onana este născut în Camerun și a ajus în Europa la 10 ani, fiins legitimat la Sheriff Tiraspol. După trei ani a plecat la Barcelona, unde a activat până la 19 ani. A urmat transferul în Olanda, mai întâi la Jong Ajax și apoi chiar la Ajax Amsterdam, unde timp de șase ani a avut o perioadă excelentă.

 

Matic l-a făcut praf: „Ești unul dintre cei mai slabi din istorie”

Anul acesta, din cauza prestațiilor sale și a declarațiilor făcute, el a intrat în conflict cu Nemanja Matic, care a jucat timp de cinci sezoane pentru Manchester United. Acesta l-a făcut praf, catalogându-l ca fiind unul dintre cei mai slabi portari din istoria lui United.

ADVERTISEMENT

„Când ești unul dintre cei mai slabi portari din istoria lui Manchester United, trebuie să ai grijă ce vorbești. Dacă David de Gea, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar ar fi spus ceva, atunci aș fi început să-mi pun întrebări. Dar dacă ești, statistic, unul dintre cei mai slabi portari din istoria modernă a lui United, atunci ar trebui să iei asta în calcul înainte de a vorbi”, a spus Matic.

Modul incredibil în care s-a „rupt” Borza la echipa națională: „L-a accidentat preparatorul...
Fanatik
Modul incredibil în care s-a „rupt” Borza la echipa națională: „L-a accidentat preparatorul fizic!”. Cât va lipsi fundașul stânga
Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili...
Fanatik
Specialiștii au dat verdictul: România merge la baraj 99.99%! Care sunt adversarii probabili ai „tricolorilor”
Dat afară de CFR pe ușa din spate, Virgiliu Postolachi caută răzbunarea la...
Fanatik
Dat afară de CFR pe ușa din spate, Virgiliu Postolachi caută răzbunarea la rivala U Cluj: „Voiam încredere!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Iubitul Anamariei Prodan l-a înțepat pe Mutu: 'Putea să fie noul Hagi, dar...
iamsport.ro
Iubitul Anamariei Prodan l-a înțepat pe Mutu: 'Putea să fie noul Hagi, dar a ales să fie actualul nimeni'. Cum a reacționat 'Briliantul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!