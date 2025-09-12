Manchester United a scăpat, în sfârșit, de Onana. Unde s-a transferat portarul care a ruinat-o de nenumărate ori

Andre Onana este istorie la Manchester United. Portarul camerunez, renumit pentru gafele sale antologice, a părăsit legendarul club britanic și s-a transferat în Turcia. Onana va juca la Trabzonspor, fosta echipă a lui Denis Drăguș.

Manchester United l-a împrumutat la Trabzonspor

Prestația lui Onana din umilința istorică din Cupa Ligii Angliei contra celor de la Grimsby Town. scor 2-2 (12-11, d.l.d), când United a fost eliminată de o echipă de liga a patra, i-a convins pe șefii lui Manchester să renunțe la el.

După 102 meciuri în poarta diavolilor, Onana a plecat de pe Old Trafford și își va continua cariera în Turcia. A fost împrumutat pentru un sezon, fără vreo opțiune de cumpărarea definitivă.

În 2022, Andre Onana a fost transferat de la Inter Milano pentru suma record de 50 de milioane de euro. Unul dintre cele mai păguboase transferuri făcute vreodată de clubul englez.

Titularul postului este turcul Altay Bayindir

În acest sezon, după nenumărate gafe anterioare, Onana și-a pierdut statutul de titular în fața lui Altay Bayindir, iar asta a grăbit despărțirea temporară de el. Al doilea portar al lui MU este englezul Tom Heaton, iar al treilea belgianul Senne Lammens, transferat în vară de la Anvers.

Potrivit presei britanice, United nu va susține salariul lui Onana în Turcia cu niciun cent. Jucătorul cu 48 de slecții la națională are încă o cotă destul de bună, fiind evaluat la 25 de milioane de euro.

Onana este născut în Camerun și a ajus în Europa la 10 ani, fiins legitimat la Sheriff Tiraspol. A urmat transferul în Olanda, mai întâi la Jong Ajax și apoi chiar la Ajax Amsterdam, unde timp de șase ani a avut o perioadă excelentă.

Welcome to your new home, 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎 🇨🇲 — Trabzonspor English (@TrabzonsporEN)

Matic l-a făcut praf: „Ești unul dintre cei mai slabi din istorie”

, care a jucat timp de cinci sezoane pentru Manchester United. Acesta l-a făcut praf, catalogându-l ca fiind unul dintre cei mai slabi portari din istoria lui United.

„Când ești unul dintre cei mai slabi portari din istoria lui Manchester United, trebuie să ai grijă ce vorbești. Dacă David de Gea, Peter Schmeichel, Edwin van der Sar ar fi spus ceva, atunci aș fi început să-mi pun întrebări. Dar dacă ești, statistic, unul dintre cei mai slabi portari din istoria modernă a lui United, atunci ar trebui să iei asta în calcul înainte de a vorbi”, a spus Matic.