Sport

Manchester United, acord cu noul antrenor! Cât plătesc „diavolii”

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.11.2026 | 22:45
Manchester United acord cu noul antrenor Cat platesc diavolii
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Manchester United, acord cu noul antrenor. Foto: Profimedia
Michael Carrick e deja istorie la Manchester United! Plecarea lui a fost anunțată oficial, iar „diavolii” s-au înțeles deja cu noul antrenor!
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În cursul zilei de joi, Manchester United a anunțat în mod oficial despărțirea de Michael Carrick (45 de ani). Iar acum, în mod firesc, mai ales în contextul în care ne aflăm într-o fereastră internațională, urmează ca „diavolii roșii” să numească un nou antrenor într-un timp cât mai scurt posibil, după cum de altfel chiar au și transmis în mod special oficialii clubului de pe „Old Trafford”.

Manchester United, acord cu Mauricio Pochettino pentru înlocuirea lui Michael Carrick

După cum se știe deja destul de bine de câteva zile, Mauricio Pochettino (54 de ani), în prezent selecționer al naționalei Statelor Unite ale Americii, este principalul favorit pentru înlocuirea lui Carrick. Încă de la începutul acestor speculații, argentinianul s-ar fi arătat mai mult decât deschis către această posibilitate.

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Iar acum jurnaliștii englezi de la Sky Sports, citați de The Sun, anunță că deja s-a ajuns la un acord între părțile implicate. Este vorba în primul rând și despre Federația Americană de Fotbal. Asta pentru că Pochettino are în contractul său de la naționala SUA prevăzută o clauză de reziliere în valoare de 10 milioane de dolari, adică aproximativ 7.5 milioane de lire sterline.

Conform sursei citate, cei de la Manchester United au decis deja, fără ezitări, să achite acești bani, fiind bineînțeles vorba despre o sumă în principiu modică pentru resursele unui club de o astfel de magnitudine. Astfel, discuțiile dintre „diavoli” și americani au intrat deja de ceva timp în linie dreaptă, iar în prezent s-a ajuns chiar la redactarea și semnarea actelor.

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Mauricio Pochettino ajunge însă destul de târziu în Anglia

Așadar, pare destul de clar că în linii mari urmează ca această afacere să fie încheiată în scurt timp, iar Pochettino să fie prezentat oficial drept noul antrenor al celor de la Manchester United. Doar că acest lucru se va întâmpla abia după ce această fereastră internațională se va încheia. Asta pentru că sud-americanul va conduce totuși naționala SUA la cele două meciuri amicale contra Haiti programate în această perioadă. Ceea ce înseamnă că el va ajunge deci destul de târziu în Anglia, pentru a pregăti gruparea de pe „Old Trafford” pentru marele derby contra lui Liverpool, programat pe „Anfield Road” duminica viitoare.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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