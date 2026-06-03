Manchester United dă prima mare lovitură a verii! 40 de milioane de euro pentru starul din Serie A

ADVERTISEMENT

Manchester United s-a înțeles cu Atalanta pentru transferul mijlocașului brazilian Ederson (26 de ani). „Diavolii” vor plăti inițial 40.5 milioane de euro în schimbul sud-americanului, dar suma ar putea crește până la 45 de milioane prin diferite bonusuri. Pe câți ani a semnat internaționalul brazilian cu gruparea din Premier League.

Manchester United îl transferă pe Ederson de la Atalanta

Manchester United a terminat sezonul pe locul 3 în Premier League, echipa redresându-se sub comanda lui Michael Carrick după demiterea lui Ruben Amorim. „Diavolii” au început deja pregătirile pentru noul sezon și sunt aproape să confirme o primă mutare importantă pe piața transferurilor, sosirea lui Ederson de la Atalanta.

ADVERTISEMENT

Conform , internaționalul brazilian, care a fost pe lista preliminară a lui Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială, fără a fi inclus însă în lotul final, va semna un contract pe 4 ani cu United, cu opțiune pentru încă un sezon. Acesta nu a efectuat încă vizita medicală, transferul urmând să se oficializeze la începutul lunii iulie, înainte de startul pregătirilor.

Ederson, care poate evolua în mai multe roluri în centrul liniei mediane, semnase cu Atalanta în 2022, după o scurtă experiență la Salernitana. Brazilianul a jucat în 180 de meciuri pentru „La Dea”, marcând 16 goluri și oferind 6 pase decisive. În primii ani ai carierei, mijlocașul a jucat în țara natală, pentru Desportivo Brasil, Cruzeiro, Corinthians și Fortaleza.

ADVERTISEMENT

Ce alte variante are Manchester United pentru mijlocul terenului

Manchester United vrea să întărească linia de mijloc în această perioadă de mercato, iar transferul lui Ederson este doar primul pas. Casemiro va pleca de la echipă în această vară, odată ce înțelegerea sa se va încheia, iar antrenorul echipei, , a lucrat alături de cei din conducere pentru a stabili mai multe ținte.

ADVERTISEMENT

Pe lista „diavolilor” se mai află mijlocașul portughez Mateus Fernandes, de la . Londonezii vor solicita o sumă mare în schimbul său, ținând cont de faptul că a fost achiziționat cu peste 46 de milioane de euro în urmă cu doar un an.

ADVERTISEMENT

Un alt jucător dorit de Manchester United este internaționalul englez . Din nefericire pentru echipa pregătită de Michael Carrick, mijlocașul ar prefera să se transfere la rivala Manchester City, grupare care ar urma să fie preluată de italianul Enzo Maresca după plecarea lui Pep Guardiola.