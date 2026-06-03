Sport

Manchester United dă prima mare lovitură a verii! 40 de milioane de euro pentru starul din Serie A

După ce și-a asigurat calificarea în UEFA Champions League și a confirmat numirea lui Michael Carrick pe banca tehnică, Manchester United este aproape de prima mutare a verii pe piața transferurilor.
Bogdan Mariș
03.06.2026 | 11:35
Manchester United da prima mare lovitura a verii 40 de milioane de euro pentru starul din Serie A
ULTIMA ORĂ
Manchester United s-a înțeles cu Atalanta pentru transferul mijlocașului brazilian Ederson (26 de ani). FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Manchester United s-a înțeles cu Atalanta pentru transferul mijlocașului brazilian Ederson (26 de ani). „Diavolii” vor plăti inițial 40.5 milioane de euro în schimbul sud-americanului, dar suma ar putea crește până la 45 de milioane prin diferite bonusuri. Pe câți ani a semnat internaționalul brazilian cu gruparea din Premier League.

Manchester United îl transferă pe Ederson de la Atalanta

Manchester United a terminat sezonul pe locul 3 în Premier League, echipa redresându-se sub comanda lui Michael Carrick după demiterea lui Ruben Amorim. „Diavolii” au început deja pregătirile pentru noul sezon și sunt aproape să confirme o primă mutare importantă pe piața transferurilor, sosirea lui Ederson de la Atalanta.

ADVERTISEMENT

Conform BBC, internaționalul brazilian, care a fost pe lista preliminară a lui Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială, fără a fi inclus însă în lotul final, va semna un contract pe 4 ani cu United, cu opțiune pentru încă un sezon. Acesta nu a efectuat încă vizita medicală, transferul urmând să se oficializeze la începutul lunii iulie, înainte de startul pregătirilor.

Ederson, care poate evolua în mai multe roluri în centrul liniei mediane, semnase cu Atalanta în 2022, după o scurtă experiență la Salernitana. Brazilianul a jucat în 180 de meciuri pentru „La Dea”, marcând 16 goluri și oferind 6 pase decisive. În primii ani ai carierei, mijlocașul a jucat în țara natală, pentru Desportivo Brasil, Cruzeiro, Corinthians și Fortaleza.

ADVERTISEMENT
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea...
Digi24.ro
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului: „Ne puteți ataca și azi, și mâine”

Ce alte variante are Manchester United pentru mijlocul terenului

Manchester United vrea să întărească linia de mijloc în această perioadă de mercato, iar transferul lui Ederson este doar primul pas. Casemiro va pleca de la echipă în această vară, odată ce înțelegerea sa se va încheia, iar antrenorul echipei, Michael Carrick, care a semnat recent o înțelegere până în 2028, a lucrat alături de cei din conducere pentru a stabili mai multe ținte.

ADVERTISEMENT
Pancu i-a lăsat pe toți
Digisport.ro
Pancu i-a lăsat pe toți "mască": "A luat mașina și a plecat! A zis că nu mai vrea să vină la club"

Pe lista „diavolilor” se mai află mijlocașul portughez Mateus Fernandes, de la West Ham, formație care a pierdut lupta de la distanță cu Tottenham și a retrogradat în divizia secundă. Londonezii vor solicita o sumă mare în schimbul său, ținând cont de faptul că a fost achiziționat cu peste 46 de milioane de euro în urmă cu doar un an.

ADVERTISEMENT

Un alt jucător dorit de Manchester United este internaționalul englez Elliot Anderson, de la Nottingham Forest, fotbalist inclus de Thomas Tuchel în lotul pentru Cupa Mondială. Din nefericire pentru echipa pregătită de Michael Carrick, mijlocașul ar prefera să se transfere la rivala Manchester City, grupare care ar urma să fie preluată de italianul Enzo Maresca după plecarea lui Pep Guardiola.

Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită
Fanatik
Supercomputerul Opta a prezis câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Cine este marea favorită
Fostul campion cu FCSB și Farul a rămas liber de contract! „Nu mai...
Fanatik
Fostul campion cu FCSB și Farul a rămas liber de contract! „Nu mai este jucătorul echipei noastre”
Promisiunea inedită făcută de Florentino Perez dacă va câștiga alegerile pentru președinția lui...
Fanatik
Promisiunea inedită făcută de Florentino Perez dacă va câștiga alegerile pentru președinția lui Real Madrid: ”Nimeni altcineva, nicăieri în lume, nu-l va putea purta”
Tags:
Parteneri
Scandal uriaș între Gigi Becali și un jucător de la FCSB: 'Mâine sunt...
iamsport.ro
Scandal uriaș între Gigi Becali și un jucător de la FCSB: 'Mâine sunt la palat, vreau să reziliem contractul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!