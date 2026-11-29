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Sâmbătă, în cadrul etapei cu numărul 12 din Premier League, Manchester United a suferit o nouă umilință istorică. cu un scor aproape neverosimil, 0-4. Astfel, echipa preluată recent de de la Michael Carrick rămâne pe penultimul loc în clasament, însă această situație s-ar putea schimba în curând, în rău pentru gruparea de pe „Old Trafford”.

Manchester United, umilită și de Brentford pe teren propriu în Premier League

United are în acest moment doar 8 puncte după 12 meciuri jucate și nu a mai câștigat în Premier League de nu mai puțin de 10 partide, adică tocmai din runda cu numărul 2. În prezent, „diavolii” se află în clasament deasupra unei singure echipe. Este vorba despre Crystal Palace, grupare care înainte de această etapă cu numărul 12 din Premier League avea 7 puncte, deci cu un singur punct în minus față de echipa lui Pochettino.

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Doar că Palace nu a jucat încă în această rundă și urmează să o facă în cursul zilei de duminică, cu începere de la ora României 16:05, pe teren propriu contra celor de la Hull City. Astfel, dacă va câștiga această partidă, echipa din Sudul Londrei va ajunge la 10 puncte și implicit va trece în clasament pentru United. Așadar, în mod evident, formația de pe „Old Trafford” va ajunge pe ultimul loc al clasamentului din Premier League.

Manchester United are șanse din ce în ce mai mari să retrogradeze din Premier League în acest sezon

În acest context, statisticienii de la au actualizat calculele în ceea ce privește lupta pentru evitarea retrogradării în acest sezon de Premier League. Astfel, ca urmare a eșecului umilitor suferit în fața lui Brentford, Manchester United are în prezent șanse de nu mai puțin de 38% să încheie sezonul pe o poziție retrogradabilă, la egalitate din acest punct de vedere cu Ipswich Town și cu șanse mai mari în acest sens cu 11% față de starea de fapt din acest punct de vedere de dinainte de startul acestei etape.

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Pe de altă parte însă, există în prezent trei echipe din Premier League cu șanse mai mari la retrogradare decât Manchester United. Este vorba despre Coventry City, cu 41%, Sunderland, cu 42%, și chiar Crystal Palace, cu 58%. De asemenea, în această luptă mai sunt angrenate și formații precum Fulham, cu 23% șanse de retrogradare, Hull City, cu 19%, Nottingham Forest, 15%, și Newcastle, 9%.