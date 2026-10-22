Manchester United i-a găsit înlocuitor lui Carrick! Cine ar putea prelua banca „diavolilor” după eșecul rușinos contra lui Como 0-4

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. ”Diavolii roșii” au ajuns la 7 partide consecutive fără victorie, iar conducerea ia din ce în ce mai în serios opțiunea de a-l înlocui pe Michael Carrick (45 de ani) din funcția de antrenor principal al echipei.

Michael Carrick, pe picior de plecare după eșecul rușinos contra lui Como 0-4

Rezultatele dezastruoase înregistrate de Manchester United în ultima perioadă îi clatină serios scaunul lui Michael Carrick. Oficialii de pe Old Trafford și-au îndreptat deja atenția spre un nou antrenor, care ar putea să îl înlocuiască pe britanic în viitorul apropiat. Este vorba despre fostul selecționer al naționalei Germaniei, Julian Nagelsmann, arată .

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Tehnicianul din Landsberg a fost dorit de Manchester United și în vara acestui an, însă nu existau semnale că aventura sa pe banca ”Die Mannschaft” se va încheia într-un timp scurt. Atunci, ”diavolii roșii” au ales să continue cu Michael Carrick, care ajunsese inițial doar în postura de antrenor interimar al echipei. Între timp, Nagelsmann a rămas liber de contract și poate profita de seria slabă a fostului mijlocaș pentru a reveni în activitate.

Pe lista posibililor înlocuitori ai lui Michael Carrick se află și . Este vorba despre Fabian Hurzeler, tehnicianul lui Brighton. Germanul i-a impresionat pe conducătorii din Manchester după ce a reușit să ducă echipa din Albion până pe poziția a treia a campionatului.

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Aceeași publicație menționată anterior scoate la iveală că pe lista lui Manchester United se află și numele lui Antonio Conte. Antrenorul italian a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Napoli, în vara acestui an. Conte nu ar fi la prima experiență în Premier League. În perioada noiembrie 2021 – martie 2023, a condus destinele lui Tottenham.

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Michael Carrick, criticat din toate părțile după Como – Manchester United 4-0

Eșecul din Italia a crescut presiunea de pe umerii antrenorului lui Manchester United. Mai multe voci critice au ieșit la atac după insuccesul care i-a coborât pe ”diavoli” până pe locul 20 în faza principală a Ligii Campionilor. Majoritatea nu cred că Michael Carrick poate redesa traseul echipei și cer demisia sa după înfrângerea aspră.

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Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham, Scott Minto, a avut una dintre cele mai dure reacții față de contraperformanța echipei lui Carrick: ”Nu avem nimic pozitiv de înțeles din asta, nimic. Cu mingea, fără minge, sunt slabi atât ca echipă, cât și individual. Este ca un cui în coșciug pentru Carrick. Îmi pare rău pentru el”. Nici corespondetul prezent la eșecul de pe ”Giuseppe Sinigaglia” nu crede în Michael Carrick: ”Nu sunt sigur că Carrick va supraviețui acestei situații”.

Secetă totală la Manchester United: 7 meciuri fără victorie

După ce Michael Carrick a dat speranțe conducerii că poate construi un proiect fiabil pe Old Trafford, traseul din acest sezon a năruit tot. ”Diavolii roșii” au strâns numai 7 puncte în Premier League și se află pe locul 13, fiind la doar două lungimi în fața lui Fulham, ultima echipă aflată pe loc de retrogradare. Mai mult, cu o victorie și două eșecuri în Liga Campionilor, Manchester United riscă să cadă în viitor în afara locurilor ce ar asigura calificarea în play-off-ul competiției.

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Trupa de pe Old Trafford trece printr-o criză profundă în acest moment. Ultima victorie obținută a fost împotriva lui Sabah, 4-0, în prima etapă a Ligii Campionilor, pe 10 septembrie. În ultimele 7 meciuri disputate, a obținut doar 3 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri: