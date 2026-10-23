Manchester United îl vrea pe „călăul” Nico Paz! Chelsea e pe fir, totul depinde de Real Madrid

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Nico Paz (22 de ani) este noua senzație din Serie A și a demonstrat încă o dată acest lucru miercuri seară în Champions League, când a marcat două goluri în , scor 4-1. În acest context, a început deja să se zvonească despre faptul că mijlocașul ofensiv argentinian, care deține și cetățenia spaniolă fiind născut în această țară, ar fi deja dorit de clubul de pe „Old Trafford”.

Manchester United și Chelsea ar dori să îl transfere pe Nico Paz în vară

Potrivit jurnalistului italian , și cei de la ar monitoriza în prezent atent situația internaționalului argentinian, despre care se spune chiar că ar urma să fie În principiu, la cum evoluează Paz în acest moment, este de așteptat ca suma de transfer în ceea ce îl privește să depășească destul de ușor valoarea de 100 de milioane de euro.

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Nico Paz a fost crescut de , iar „galacticii” l-au cedat în Italia în vara anului 2024, după ce practic nu l-au folosit deloc, în primă fază doar sub formă de împrumut, în schimbul unei sume destul de importante, mai exact de 66 de milioane de euro, cu tot cu anumite bonusuri de performanță, această sumă fiind achitată de cei de la Como în vara acestui an.

Doar că madrilenii au trecut în contractul cu omologii lor italieni și o clauză de răscumpărare pentru Nico Paz, în valoare de „doar” 80 de milioane de euro. Dar aceasta, conform înțelegerii inițiale dintre cele două cluburi, nu poate fi activată decât în intervalul 1 – 15 iulie 2027. Rămâne deci de văzut dacă „galacticii” vor decide în cele din urmă să activeze clauza.

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Real Madrid are clauză de răscumpărare, Como ar dori să îl păstreze

În linii mari, cel mai probabil ar trebui ca acest lucru să se întâmple, în contextul prestațiilor excelente ale fotbalistului, mai ales că este vorba despre o sumă foarte bună de transfer pentru Real Madrid, comparativ bineînțeles cu ce oferă la schimb Nico Paz. În acest scenariu, Manchester United și Chelsea ar urma, în mod evident, să fie „sărite din schemă”. Astfel, abia în cazul în care madrilenii nu vor activa clauza de răscumpărare a argentinianului, cele două cluburi din Premier League ar putea deci începe să liciteze pentru acest transfer și, cel mai probabil, s-ar ajunge la peste 100 de milioane de euro.

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Cu mențiunea că, potrivit sursei citate anterior, cei de la Como ar fi mai degrabă tentați să încerce să îl păstreze pe Nico Paz la formația lui Cesc Fabregas, chiar și în contextul unor oferte extrem de bune, întrucât italienii își doresc să își păstreze echipa puternică din prezent, bineînțeles construită chiar în jurul starului argentinian.