Manchester United își poate pierde „bijuteria” de 15 ani! De ce vrea „Kid Messi” să rupă orice legătură cu gigantul englez

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Manchester United riscă să piardă unul dintre cei mai promițători fotbaliști din fotbalul englez. JJ Gabriel, „viitorul Messi”, așa cum este poreclit, vrea să rupă legătura cu formația de pe Old Trafford. Are doar 15 ani, nu a debutat încă într-un meci oficial pentru seniori, dar este deja urmărit de mai multe cluburi importante din Europa.

JJ Gabriel, puștiul-minune de la Manchester United, vrea să plece de pe Old Trafford!

Gabriel și reprezentanții săi au cerut anularea înregistrării la Manchester United. Englezii nu vor însă să renunțe la fotbalist, întrucât potențialul său este unul uriaș, iar pierderea sa ar reprezenta o lovitură importantă pentru clubul din Premier League. Atacantul se apropiase foarte mult de prima echipă. Michael Carrick îl avea în vedere pentru partida cu Brighton din Cupa Ligii. Un eventual debut înaintea împlinirii vârstei de 16 ani l-ar fi transformat în cel mai tânăr jucător folosit de United într-un meci oficial.

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Puștiul venea și după o prestație excelentă în UEFA Youth League. A marcat de trei ori în victoria cu 5-0 împotriva celor de la Sabah. În sezonul trecut, devenise cel mai tânăr câștigător al premiului „Jimmy Murphy Young Player of the Year”.

Povestea sa începe însă departe de Manchester. JJ s-a născut la Londra, în octombrie 2010, iar numele său este Joseph Junior Andreou Gabriel. Presa britanică scrie că tatăl său a fost cel care a decis să îl facă cunoscut drept JJ Gabriel, un nume mult mai comercial. Înainte să ajungă la United, a trecut prin academiile unor cluburi importante din capitală: Chelsea, Arsenal și West Ham. Pe internet circulau videoclipuri cu puștiul în timp ce făcea chiar și 1.000 de duble cu mingea. De aici i se trage și porecla „Kid Messi”.

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Povești uluitoare din copilăria lui JJ Gabriel. Ce ar fi făcut tatăl său

Tatăl său, Joe O’Cearuill, a fost omul care s-a ocupat aproape exclusiv de cariera tânărului fotbalist. Odată cu izbucnirea scandalului de la Manchester United, au reapărut mai multe povești din perioada în care JJ era foarte mic. Unele dintre acestea sunt însă simple acuzații și nu au fost confirmate. Un presupus fost antrenor al lui Gabriel a susținut că Joe O’Cearuill ar fi intrat în conflicte cu mai multe academii din Londra.

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Un episod incredibil ar fi avut loc când JJ avea opt sau nouă ani. Fostul antrenor susține că tatăl său ar fi venit la un turneu și l-ar fi scos de pe teren pentru că puștiul nu primise tricoul cu numărul 10. Aceeași sursă afirmă că O’Cearuill insista ca fiul său să evolueze împotriva unor copii mai mari.

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În ultimele luni, Manchester United l-a promovat intens pe JJ și se vorbea tot mai des despre debutul său la prima echipă. Acum, presa engleză relatează că familia lui Gabriel își dorește să rupă orice legătură cu clubul de pe Old Trafford. JJ și reprezentanții săi au cerut anularea imediată a înregistrării sale. Dacă acest lucru se întâmplă, jucătorul devine liber și poate semna cu o altă echipă.