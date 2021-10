Manchester United – Liverpool, derby pentru „Balonul de Aur”. Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah râvnesc cu argumente la marele trofeu

Duminică, de la ora 18:30, Manchester United și Liverpool se înfruntă în primul lor derby al sezonului. Ambele vin după victorii dramatice în UEFA Champions League și au ascendent moral înaintea super duelului de pe Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer și Jurgen Klopp se confruntă cu ceva probleme de efectiv. La gazde, Bruno Fernandes, Marcus Rashford și Fred sunt incerți, în timp ce „cormoranii” încearcă să îl recupereze până la ora meciului pe Curtis Jones. În schimb, Thiago Alcantara rămâne în continuare pe lista indisponibililor.

Cei doi manageri pot sta însă liniștiți. Îi au la dispoziție pe Cristiano Ronaldo și Mohamed Salah. Cele două superstaruri sunt mai motivate ca niciodată înainte derby-ului. Atât lusitanul, cât și egipteanul vor să ia Balonul de Aur în acest an.

Manchester United vs. Liverpool sau Cristiano Ronaldo vs. Mohamed Salah. Derby pentru Balonul de Aur pe Old Trafford

Cristiano Ronaldo este dezlănțuit de când s-a întors la Manchester United. Portughezul bate record după record la echipa națională și este de departe cel mai bun fotbalist al „diavolilor roșii”. A demonstrat-o și în ultimul meci, cu Atalanta, când .

Cristiano a marcat de șase ori în opt meciuri jucate în toate competițiile sezonul acesta pentru United, iar echipa lui Solskjaer are nevoie disperată ca portughezul să iasă din nou la rampă. Înainte să primească vizita lui Liverpool, Manchester are o serie de trei meciuri la rând fără victorie în Premier League și e la patru puncte în spatele marii rivale.

Și că tot veni vorba de rivalități, Ronaldo are un motiv în plus să își dorească Balonul de Aur. În cazul în care va primi premiul decernat celui mai bun fotbalist din lume, Cristiano îl va egala pe Lionel Messi la numărul de trofee. Argentinianul are șase.

„Sunt extra motivat! Acesta este cuvântul de ordine. Vreau să îmi fac treaba, pentru a îi face pe oameni fericiți, pentru a îmi face familia fericită, pentru a îi face pe oameni fericiți și pentru a mă face pe mine fericit, bineînțeles, pentru că e cel mai important. Vreau să îmi ridic nivelul și mai sus.

Ai menționat recordul de goluri de la echipa naționala Portugaliei. Vreau mai mult de atât. Și în Liga Campionilor, am cele mai multe goluri, cele mai multe victorii, cele mai multe pase.

Totul este la superlativ. Cele mai multe goluri din penalty, cele mai mai multe pase decisive. Dar tot îmi doresc mai mult. Îmi place să joc fotbal și mă simt bine atunci când îi fac pe oameni fericiți”, a declarat Cristiano Ronaldo, pentru Sky Sports.

Cristiano Ronaldo va fi pentru a 14-a oară adversarul lui Liverpool. În precedentele 13 întâlniri, superstarul lui United a marcat trei goluri și a oferit două assist-uri. Cu el pe teren, „diavolii” au câștigat opt derby-uri, au pierdut trei, iar unul s-a încheiat nedecis.

Egipteanul vrea să scrie istorie pe Anfield și să rămână pe viață la Liverpool

La oaspeți, nu doar rezultatele sunt mai bune, dar și vedeta i-a luat fața omologului său. Mo Salah are cifre mai bune decât Cristiano Ronaldo în acest început de sezon. Egipteanul a marcat de 12 ori în 11 meciuri până acum și este primul fotbalist din istoria „cormoranilor” care reușește să puncteze în nouă meciuri la rând. Salah a contribuit decisiv la , partidă în care a dat o „dublă”.

Cotat de transfermarkt.com la 100 de milioane de euro, Mohamed Salah mai are contract cu Liverpool până în vara lui 2023. Atacantul nici nu vrea să audă de o plecare de pe Anfield, Ba, mai mult, Salah și-ar dori să își încheie cariera în tricoul roșu și, dacă se poate, cu cel puțin un Balon de Aur.

„Dacă mă întrebați, mi-ar plăcea să rămân până în ultima zi a carierei mele de fotbalist, dar nu pot spune mai multe despre asta, nu este în mâinile mele. Depinde de ce vrea clubul, nu de mine.

Momentan nu mă văd jucând vreodată împotriva lui Liverpool. E greu, nu vreau să vorbesc despre asta, m-ar întrista foarte tare. Să vedem ce se va întâmpla în viitor.

Pentru mine este ceva extraordinar să aud că sunt cel mai bun fotbalist din lume. Unii oameni sunt de acord, alții nu. Eu mă bucur însă de ceea ce realizez acum și respect fiecare opinie.

Îmi doresc să fiu cel mai bun din lume, am această ambiție. Nu am de ce să mint. Din acest motiv muncesc tot mai tare, ca să fiu cea mai bună versiune a mea”, a declarat Mohamed Salah, pentru Sky Sports.

4 goluri în 8 meciuri disputate contra lui Man United are Mo Salah

3 victorii, 3 egaluri și 2 înfrângeri are egipteanul în derby-urile cu „diavolii roșii”

Solskjaer și Klopp au vorbit despre Ronaldo și Salah înainte de Manchester United – Liverpool: „Piciorul stâng al lui Mo este mai bun”

Managerii celor doi granzi ai Angliei și-au dat și ei cu părerea despre cei doi aspiranți la Balonul de Aur înaintea derby-ului de pe Old Trafford.

„Întotdeauna mă bazez pe Cristiano, în orice competiție. Este unic. Dar și Salah e într-o formă excepțională. Trebuie să ne apărăm incredibil de bine împotriva lor. Trebuie să fim concentrați 95 de minute și să nu luăm gol. Îmi plac cei trei atacanți ai lui Liverpool. Trebuie să fim atenți la toți, nu doar la Salah”, a declarat Ole Gunnar Solskjaer.

Jurgen Klopp a mers mai departe și le-a făcut o scurtă analiză lui Cristiano și Mo, scoțând în evidență calitățile excepționale pe care fiecare dintre aceștia le are.

„Nu m-am gândit niciodată să îi compar… de ce ar trebui să-l comparăm pe Cristiano Ronaldo cu Mohamed Salah? Evident, amândoi sunt jucători de talie mondială, așa este. Aș spune că piciorul stâng al lui Ronaldo nu este atât de rău, dar al lui Mo este mai bun.

Cristiano în aer este puțin mai bun și piciorul drept probabil este mai bun. Dar, din punct de vedere al vitezei, amândoi sunt destul de rapizi, disperați să marcheze goluri, dar nu m-am gândit niciodată la asta”, a spus managerul lui Liverpool.