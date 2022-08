Manchester United – Liverpool Live stream ora 22:00 în etapa a 3-a din Premier League. Echipele de start. Ronaldo este rezervă

Meciul Manchester United – Liverpool are loc luni, 22 august, cu începere de la ora 22:00, în cadrul etapei a 3-a din Premier League. Este o partidă extrem de importantă pentru ambele echipe, care nu au obținut nici o victorie în acest sezon: gazdele au pierdut ambele partide, oaspeții au făcut două remize.

Unde se joacă meciul Manchester United – Liverpool

Întâlnirea Manchester United – Liverpool se dispută luni, 22 august, de la ora 22:00, pe stadionul Old Trafford, în etapa a 3-a din Premier League. Toate biletele pentru acest meci cu o foarte veche tradiție în fotbalul englez au fost vândute, așa încât, teoretic, ar urma să se joace cu casa închisă. Însă există un motiv serios pentru oficialii lui United de a fi extrem de precauți la acest joc.

Aceasta deoarece sunt semnale puternice referitoare la o acțiune organizată din partea fanilor lui United, după startul absolut dezastruos de sezon, eșec acasă cu Brighton și înfrângere la scor neverosimil, 0-4, la Londra, cu modesta Brentford, în sensul în care un număr însemnat de suporteri să întrerupă partida, pătrunnzând pe teren în timpul jocului, situație în care antrenorul cormoranilor, Jurgen Klopp, a cerut omologarea meciului la masa verde pentru Liverpool.

Cine transmite la TV partida Manchester United – Liverpool

Partida Manchester United – Liverpo0ol se joacă luni, 22 august, de la ora 22:00 pe stadionul Old Trafford, în etapa a 3-a din Premier League și urmează a fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar o mai puteți viziona și dacă veți alege să intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Nu se anunță deloc o zi propice unui asemenea eveniment sportiv la Manchester. Meteorologii au anunțat o zi ploioasă, cu mai multe reprize de precipitiații, pe parcursul zilei și o temperatură maximă care duce mai degrabă înspre zilele de toamnă, cu o maximă de numai 22 de grade. Unul dintre cei mai cunoscuți arbitri englezi va conduce acest meci, Michael Oliver.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Manchester United – Liverpool

Ambele echipe au destui jucători care nu pot evolua în meciul de luni, 22 august, ora 22:00. Manchester United tocmai a dat o mare lovitură, aducându- l pe mijlocașul la închidere Casemiro de la Real Madrid, dar acesta nu a fost înregistrat la sediul Ligii și nu are drept de joc. Mai sunt absenți la United, din motive medicale: Lindeloff, Pellistri și Williams, iar Martial are șanse puține de refacere în timp util. În plus,

La Liverpool a revenit coșmarul accidentărilor pentru Jurgen Klopp. Îl are suspendat pe jucătorul de 100 de milioane, și sunt indisponibili medical Oxade-Chamberlain, Diogo Jotta, Jones, Matip, Thiago Alcantara, Konate, Ramsay și Kehhler, ultimul fiind singurul cu șanse, mici, de a prinde lotul.

Cote la pariuri la jocul Manchester United – Liverpool

Deși cormoranii au destule absențe pentru bookamkeri ei sunt destul de clar favoriții acestui meci, la o cotă pe care rar au mai primit-o în deplasările de pe Old Trafford: 1,65. Dacă diavolii roșii se vor trezi tocmai acum cota lor pentru cele trei puncte este de 5,20. Până și un gol înscris în poarta lui Alison are cotă bună, 1,45. Se mizează pe goluri, cota la over 2,5 fiind de numai 1,70.

Liverpool nu a mai pierdut în campionat pe Old Trafford din 2018, când a fost 2-1 pentru United. Ultimele două veniri ale cormoranilor au fost adevărate cataclisme, 5-0 sezonul trecut și 4-2 în cel de dinainte. Înteresant este că în vară cele două echipe s-au întâlnit într-un meci amical și atunci United a spulberat echipa lui Jurgen Klopp cu 4-0!