Manchester United, probleme uriașe pentru construirea noului stadion! I-au cerut patronului 400 de milioane de euro pentru teren

Manchester United se pregătește de construirea noului „Old Trafford”, însă a întâmpinat o problemă uriașă. Compania ce deține terenul pe care englezii voiau să-și extindă modelul unic de acoperiș a solicitat o sumă de 8 ori mai mare decât așteptările lui Jim Ratcliffe.

ADVERTISEMENT

Manchester United, probleme mari la construirea noului stadion. Ce decizie s-a luat cu privire la modelul unic de acoperiș

Lucrurile au luat o turnură uriașă la Manchester United. însă acest lucru nu se va mai putea realiza. Pentru mulți dintre fanii „diavolilor roșii”, aceasta este o veste bine-venită, deoarece nu multă lume a apreciat ideea inovativă a conducerii, privind acest aspect.

Compania care deține mare parte din terenul aflat la vest de „Old Trafford”, Freightliner, cere nu mai puțin de 400 de milioane de lire sterline de la clubul din Manchester, o sumă cu 350 de milioane de lire mai mare decât cea pe care Sir Jim Ratcliffe și-ar fi dorit să o achite.

ADVERTISEMENT

Decizia clubului ar fi, în final, să renunțe la ideea de copertină, cu toate că arena își va pierde designul unic. Se pare că Freightliner este dispusă să își mute terminalul de marfă doar în schimbul unei sume considerabile.

„Umbrela” de pe Old Trafford rămâne doar o amintire

Manchester United nu își dorește să evite întârizeri costisitoare din cauza disputelor pentru teren, tocmai de aceea va merge, în cele din urmă, pe un model clasic de stadion. Clubul a cerut ajutor financiar de la guvern pentru infrastructura din jurul stadionului, însă nu a primit niciun răspuns până acum.

ADVERTISEMENT

„Diavolii roșii” nu au angajat până acum niciun arhitect final pentru noua arenă, iar procesul de căutare este în desfășurare. Norman Foster, care în acest moment se ocupă de construcția noului „San Siro”, din Milano, este favoritul la preluarea acestui proiect. Suma totală pe care Manchester United se așteaptă să o plătească pentru toate lucrurile necesare se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro.