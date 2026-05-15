Manchester United și-a ales antrenorul pentru următorul sezon! Miliardarul care conduce clubul „a dat undă verde”

Șefii lui Manchester United au luat decizia cu privire la tehnicianul care va conduce echipa în următorul sezon. Ce candidați s-au aflat pe lista „diavolilor”.
Bogdan Mariș
15.05.2026 | 22:14
Manchester United merge pe mâna lui Michael Carrick (44 de ani) pentru următorul sezon. Numit ca interimar după despărțirea de Ruben Amorim, fostul mijlocaș al „diavolilor” a avut un impact pozitiv asupra vestiarului, iar echipa și-a îndeplinit fără mari emoții obiectivul: calificarea în UEFA Champions League. Pe ce perioadă ar urma să semneze englezul.

Michael Carrick rămâne pe banca lui Manchester United

Manchester United a avut un parcurs foarte bun sub comanda lui Michael Carrick, înregistrând 10 victorii, 3 remize și doar 2 eșecuri în Premier League. Cu două etape înainte de finalul sezonului, „diavolii” au 65 de puncte în clasament și sunt siguri de prezența în UEFA Champions League, competiție în care nu au mai evoluat din sezonul 2023-2024.

Ținând cont de aceste aspecte, conducerea clubului a decis ca fostul mijlocaș să devină noul antrenor „permanent” al echipei. Conform The Athletic, miliardarul Jim Ratcliffe, care conduce destinele clubului, ar fi dat „undă verde” pentru un contract pe doi ani, cu opțiune pentru încă unul. Oficialii lui United ar dori să confirme mutarea până la meciul cu Nottingham Forest din această rundă, pentru ca Michael Carrick să fie confirmat în noul rol înainte de a se adresa fanilor după ultima partidă din acest sezon pe Old Trafford.

Unde a antrenat Michael Carrick înainte de a reveni la Manchester United

Michael Carrick a scris istorie la Manchester United, club pentru care a evoluat timp de 12 ani (2006-2018). Mijlocașul a câștigat UEFA Champions League în 2008, dar și 5 titluri de campion în Premier League alături de „diavoli”, iar prima sa experiență ca tehnician a fost în 2021, când a fost numit interimar la United după despărțirea de Ole Gunnar Solskjaer.

A condus echipa în doar trei jocuri, având un bilanț de două succese și o remiză. În 2022, Carrick a preluat divizionara secundă Middlesbrough într-un moment în care echipa se afla pe locul 21, în zona periculoasă a clasamentului. Parcursul echipei s-a schimbat total după sosirea tehnicianului, iar la finalul sezonului „Boro” a jucat barajul pentru promovarea în Premier League, fiind însă învinsă în semifinale de Coventry. Sub comanda lui Carrick, Middlesbrough a terminat pe locul 8 în sezonul 2023-2024 și pe 10 în 2024-2025.

Ce alți candidați s-au aflat pe lista „diavolilor”

Conducerea lui Manchester United a luat în considerare și alte nume înainte de a decide să meargă în continuare pe mâna lui Michael Carrick. Pe listă se afla Andoni Iraola, tehnician care a anunțat deja că o va părăsi pe Bournemouth la finalul acestui sezon, dar și Unai Emery, „principalul” finalistei din Europa League, Aston Villa.

