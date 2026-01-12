Manchester United și-a ales noul antrenor! Nu e Ole Gunnar Solskjaer

ADVERTISEMENT

Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere la începutul acestui an. Mai exact, Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United. Cum pe banca „diavolilor roșii” a stat Darren Fletcher în ultimele două partide, acum conducerea clubului s-a decis în privința noului antrenor.

Manchester United și-a ales noul antrenor

Darren Fletcher s-a aflat pe banca lui Manchester United în ultimele două partide, însă rezultatele au lăsat de dorit, echipa remizând cu Burnley, scor 2-2, și pierzând în FA Cup cu Brighton, scor 1-2.

Cum , Manchester United s-a reorientat către un antrenor de perspectivă, dar și cu experiență. După multe discuții, conducerea clubului a decis.

anunță faptul că Michael Carrick va fi instalat pe banca tehnică a celor de la Manchester United. Fostul jucător al „diavolilor roșii” urmează să fie instalat în următoarele 48 de ore, iar contractul său va fi valabil până la finalul sezonului.

Publicația britanică a dezvăluit că Michael Carrick s-a aflat în orașul Manchester pentru a finaliza un acord vizavi de numirea sa pe banca tehnică. Acesta ar urma să fie interimar, iar la sfârșitul sezonului se va face o analiză asupra rezultatelor. Dacă totul va decurge conform planului, Carrick se va afla, alături de staff-ul său, miercuri la antrenamentul echipei.

Ce echipe a mai antrenat Michael Carrick

Michael Carrick (44 ani) a câștigat nu mai puțin de cinci titluri de Premier League în perioada petrecută la Old Trafford ca jucător, înainte de a se retrage în vara anului 2018 de la Manchester United.

Tehnicianul a avut o scurtă perioadă ca antrenor interimar la United după și înainte de sosirea lui Ralf Rangnick.

Ulterior, Michael Carrick a fost instalat la Middlesbrough. Tehnicianul englez a condus echipa din zona retrogradării până în play-off-uri în primul său sezon. În campania următoare, a dus-o pe formația până în semifinalele Cupei Ligii. În ciuda acestor performanțe, Carrick a fost demis vara trecută, după o clasare pe locul 10.

Manchester United ocupă în acest moment poziția a șaptea în Premier League, însă se află la doar trei puncte de Liverpool, echipa clasată pe locul patru. „Diavolii roșii” vor reveni pe teren sâmbăta viitoare, urmând să o întâlnească pe marea rivală Manchester City pe teren propriu.