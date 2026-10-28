Sport

Manchester United și-a învățat în sfârșit lecția! Ce clauză are Michael Carrick în contract

Gabriel-Alexandru Ioniță
28.10.2026 | 13:36
Manchester United sia invatat in sfarsit lectia Ce clauza are Michael Carrick in contract
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Manchester United și-a învățat în sfârșit lecția! Ce clauză are Michael Carrick în contract. Foto: Hepta
Manchester United este „campioană” la despăgubiri plătite către antrenorii dați afară de la echipă! Nu va fi însă cazul de așa ceva în ceea ce îl privește pe Michael Carrick
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Manchester United a decis în cele din urmă să nu îl demită acum pe Michael Carrick (45 de ani), dar sunt șanse destul de mari ca acest lucru să se întâmple totuși în scurt timp, mai exact spre jumătatea lunii noiembrie, la următoarea pauză competițională generată de meciurile echipelor naționale, după cum au informat în cursul zilei de marți cele mai importante publicații de sport din Anglia.

Manchester United poate scăpa fără mari probleme financiare de Michael Carrick

În linii mari, principalii favoriți pentru înlocuirea fostului mijlocaș pe „Old Trafford” ar fi în prezent Eddie Howe, Julian Nagelsmann sau Fabian Hurzeler, cu nume precum Unai Emery sau chiar Antonio Conte de asemenea aflate pe lista scurtă. În ultimii ani, de fiecare dată când Manchester United și-a demis antrenorul, „diavolii roșii” au fost nevoiți să le achite respectivilor sume uriașe drept despăgubiri.

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Asta bineînțeles pentru că în contractele lor existau clauze ferme în acest sens. Doar că acum, cu Michael Carrick, se pare că nu va fi cazul de așa ceva, întrucât conducătorii clubului de pe „Old Trafford” pesemne că au învățat în sfârșit ceva din experiențele avute în trecut din acest punct de vedere și astfel și-au luat o măsură fermă de precauție vizavi de înțelegerea cu fostul fotbalist englez.

Ce clauză are Michael Carrick în contractul cu Manchester United

Carrick a semnat cu United în luna mai un contract valabil pe două sezoane, după ce anterior fusese antrenor interimar, obținând chiar rezultate foarte bune, mult peste așteptările existente la acel moment. Iar atunci, potrivit jurnalistului Alex Crook de la talkSPORT, citat acum de către cei de la Team Talk, clubul, cu acordul tehnicianului bineînțeles, a trecut în contract o clauză „de despărțire”.

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Așadar, nu este vorba despre o clauză clasică de reziliere, ci, chiar din contră, de o prevedere care le permite „diavolilor” să îi rezilieze în mod unilateral contractul lui Michael Carrick în orice moment, fără să fie nevoiți să îi achite acestuia despăgubiri financiare importante, ci doar sume modice pentru un club de talia lui United. Întrucât antrenorul, evident, a fost de acord cu această chestiune în momentul în care a semnat înțelegerea, în mod normal ar trebui să nu existe probleme când va sosi în sfârșit timpul ca fostul mijlocaș central să fie demis.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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