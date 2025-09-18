Mandat de arestare pentru jucătorul care a ridicat pumnul la Mircea Lucescu! Probleme mari pentru fostul star

! Tribunalul din Porto Alegre a emis un mandat de arest pe numele său, după ce brazilianul de 35 de ani nu și-a achitat pensia alimentară. Datoria acumulată se ridică la peste 78.000 de euro.

Mandat de arestare pentru Dougas Costa! Nu e prima dată când are probleme cu legea

Conform deciziei instanței, fotbalistul a fost condamnat la 30 de zile de închisoare. Mandatul de arest este valabil timp de doi ani și prevede că Douglas Costa poate fi reținut în orice moment de către autoritățile judiciare sau polițienești.

În urmă cu doi ani, pe când evolua în Major League Soccer, la Los Angeles Galaxy, Costa s-a confruntat cu un caz similar, tot din cauza unor restanțe financiare. Atunci, episodul a fost trecut destul de rapid cu vederea, iar fotbalistul și-a continuat cariera.

Douglas Costa a fost un produs al celor de la Shakhtar Donetsk. Pe vremea când Mircea Lucescu antrena echipa din Ucraina, clubul a adus mulți jucători din Brazilia, iar mulți dintre ei au ajuns ulterior la nume mari din fotbalul european.

Mircea Lucescu a avut probleme cu Douglas Costa cât timp l-a antrenat la Shakhtar

Actualul selecționer al naționalei României După o înfrângere într-un meci cu Zenit, brazilianul a ridicat pumnul la Mircea Lucescu, iar după mulți ani antrenorul a povestit tot episodul.

„Altă dată am avut cu un brazilian un conflict din ăsta, cu Douglas Costa: jucam un meci cu Zenit, am pierdut 0-1, iar după meci jucătorii erau niște puști, 19-20 de ani, râdeau, glumeau. Eu eram supărat tare. M-am dus spre ei și le-am zis: «Băi, ați câștigat??» Și el a luat o poziție așa, cu pumnul în față spre mine.

Pesemne că îi era frică să nu-i fac ceva, așa că m-am retras și a doua zi am avut o discuție cu el și i-am zis că e vina mea, pentru că într-un astfel de moment nu ar fi trebuit să reacționez în felul ăla. I-am spus: «Mi-e foarte ușor să te trimit la echipa a doua și să stai acolo un an de zile, dar n-o să fac lucrul ăsta pentru că aș face-o împotriva fotbalului. El era foarte talentat»”, spunea Mircea Lucescu în podcastul lui Mihai Morar.

Shakhtar l-a vândut pe Douglas Costa, în 2015, la Bayern Munchen pentru 30 de milioane de euro. Ulterior, fotbalistul a mai jucat pentru echipe precum Juventus, Grêmio sau LA Galaxy. În total a adunat 31 de meciuri la echipa națională a Braziliei, pentru care a înscris un gol.