Scurtul mandat al lui Anghel Iordănescu pe banca Greciei! Şi-a dat demisia după singura înfrângere: “Un antrenor dur pentru jucători”

În vara lui 1998, după , Anghel Iordănescu pleca de la cârma naţionalei României şi prelua Grecia. Elenii rataseră calificarea la ultimele două turnee finale şi visau la EURO 2000, iar antrenorul român părea un garant al succesului.

Anghel Iordănescu, mandat scurt la naţionala Greciei, dar plin de probleme

Pe 6 septembrie 1998, la câteva săptămâni după ce preluase naţionala Greciei, a debutat cu o remiză în meciul cu Slovenia, scor 2-2, din preliminariile EURO 2000. Rezultatul era văzut ca un eşec, din moment ce adversarii veneau din ultima urnă, iar partida se jucase la Atena.

O lună mai târzu, pe 14 octombrie 1998, Anghel Iordănescu obţinea prima victorie, 3-0 cu Georgia, dar începuseră să apară fricţiunile între antrenor şi federaţie. “Dacă indiferenţa pentru naţională va continua, îşi va da demisia”, anunţau jurnaliştii de la tenea.gr.

Anghel Iordănescu cerea ca unele meciuri din campionat să fie mutate pentru a avea mai mult timp la dispoziţie cu jucătorii din întrecerea internă. Grecii considerau cerinţele ca fiind excesive, iar un eveniment de la începutul lunii noiembrie a şubrezit şi mai mult relaţia cu federaţia.

Grecii l-au acuzat că a negociat cu AEK Atena înainte de remiza cu Albania

Înainte de al treilea meci din preliminariile EURO 2000, cu Albania, presa din Grecia anunţa că Anghel Iordănescu negociază cu AEK Atena, după ce Dragoslav Stepanovic fusese demis. Se zvonea că “Generalul” ar urma să semneze un contract care îi permitea să antreneze echipa de club, dar şi naţionala.

Jurnaliştii greci au luat foc şi au început să-l conteste puternic. “Vorbim după meciul cu Albania, dar nu-mi rup contractul cu federaţia”, explica Anghel Iordănescu. Cu Albania, Grecia a remizat, scor 0-0, la Tirana, dar calificarea nu era încă compromisă.

După remiza de la Tirana, AEK Atena şi-a găsit un nou antrenor, iar Anghel Iordănescu era din ce în ce mai contestat de jurnaliştii greci. Urmau ultimele patru meciuri pe banca Greciei.

Dubla lui Ole Gunnar Solskjaer a adus demisia lui Anghel Iordănescu

Până la meciul decisiv cu Norvegia, din martie 1999, Anghel Iordănescu a avut la dispoziţie trei meciuri amicale, o altă cerinţă a lui pentru federaţia de la Atena. La turneul de la Larnaca, Grecia câştiga partidele cu Finlanda şi Belgia, ca apoi, cu 17 zile înaintea duelului cu nordicii, să vină şi victoria cu Croaţia.

Înaintea meciului cu Norvegia, Anghel Iordănescu oferea un interviu în presa din Grecia, iar subiectul negocierilor cu AEK Atena revenea. “Mă judecaţi în fiecare zi, dar nu am părăsit naţionala. Nu pot explica îndeajuns cât de greşită a fost acea întâlnire cu preşedintele lui AEK Atena, dar amintiţi-vă cât de categoric am fost când am subliniat că nu-mi rup contractul”, explica selecţionerul.

Pe 27 martie 1999, Norvegia o învingea pe Grecia, scor 2-0, la Atena, după o dublă a lui Ole Gunnar Solskjaer. Înfrângerea, prima şi singura din mandatul pe banca elenilor, l-a făcut pe Anghel Iordănescu să demisioneze. “Nu a fost niciodată legat de fotbalişti. A fost un antrenor dur pentru jucători. Nu a organizat defensiva. A căutat nouă luni echipa ideală, dar nu a găsit-o niciodată”, era concluzia grecilor după mandatul lui Anghel Iordănescu.

4 victorii, 2 remize şi 1 înfrângere a fost bilanţul lui Anghel Iordănescu la naţionala Greciei

Edi Iordănescu debutează pe banca României cu Grecia

După şase ani, numele Iordănescu este legat din nou de echipa naţională a României. Edi a preluat selecţionata la începutul acestui an, iar va însemna debutul pe banca tricolorilor.

La fel ca în cazul tatălui său, Edi Iordănescu vine pe banca naţionalei la 43 de ani, după un titlu câştigat în prima ligă. În 1993, Anghel Iordănescu devena campion pentru a patra oară cu Steaua Bucureşti. De cealaltă parte, în vara anului trecut, Edi Iordănescu cucerea primul titlu din carieră cu CFR Cluj.