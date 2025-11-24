Mandatarul financiar al lui Cătălin Drulă pentru alegerile la Primărie, sancționat de AEP. Patroana firmei s-a ocupat și de campania lui Nicușor Dan

ADVERTISEMENT

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, are ca mandatar financiar pentru campania electorală firma Accountess Profile SRL, care aparține Mihaelei Teleman, soția lui Ciprian Teleman, fostul ministru USR-PLUS al Digitalizării din Guvernul Cîțu. Mihaela Teleman a fost și mandatarul financiar al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, cea care a înaintat la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) atât rapoartele financiare, cât și cererea privind rambursarea celor 61 de milioane de lei cheltuite în campanie.

Mandatarul financiar al lui Cătălin Drulă a contestat sancțiunea în instanță

Această firmă a fost mandatarul financiar al USR pentru alegerile locale din 2020 și pentru alegerile prezidențiale din 2019, iar Mihaela Teleman a fost mandatarul financiar coordonator al PLUS la alegerile europarlamentare din 2019. Firma Mihaelei Teleman, Accountess Profile SRL, a fost dată sancționată contravențional de AEP pentru că a raportat târziu niște sume din campania electorală a USR de la alegerile locale din 2024.

Numele Accountess Profile SRL apare ca petent într-un dosar al cărui obiect este „plângere contravențională – proces verbal 2.10.2024”, înregistrat pe 22 octombrie 2024 la Judecătoria Buftea, în timp ce intimat figurează AEP, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se arată că, în conformitate cu legea nr.334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, AEP este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.

Faptele care constituie contravenții sunt prevăzute la articolul 52 din legea nr.334/2006, iar regimul juridic aplicabil este reglementat în cuprinsul art.52-55 din actul normativ. În conformitate cu dispozițiile art.54 din aceeași lege, contravențiile se constată prin proces-verbal , iar sancțiunile amendă sau/și avertisment se aplică prin decizie de către AEP.

Potrivit art.34 din legea nr.334/2006, (1) evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatari financiari. (4) Un partid politic, o alianță politică, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau un candidat independent va numi un mandatar financiar coordonator. In cazul numirii mai multor mandatari financiari, se va numi un singur mandatar financiar coordonator. (7) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 28-33.

Firma nu a declarat la AEP în termenul legal suma de 67.900 lei

Potrivit art.28 alin.(14) din lege, „contribuția pentru campania electorală este declarată Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar competent, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorității Electorale Permanente.”. În speță, instanța a reținut că decizia de sancționare contravențională a Accountess Profile SRL, emisă de AEP, în baza unui proces-verbal de constatare a contravențiilor întocmit de către reprezentanți ai AEP, a fost emisă ca urmare a controlului efectuat cu privire la respectarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale aferente alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 09.06.2024, în cazul partidul politic Uniunea Salvați România, al cărui mandatar financiar a fost petenta Accountess Profile SRL.

Firma Mihaelei Teleman a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru nerespectarea prevederilor privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Contribuția pentru campania electorală este declarată Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar competent, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorității Electorale Permanente.”.

În dosar se arată că, în data de 19.09.2024, ora 13:00, la sediul AEP, în urma verificării legalității veniturilor și cheltuielilor electorale, respectiv a datelor și informațiilor cuprinse în documentele justificative aferente sectoarelor și municipiului București, precum și ca urmare a centralizării constatărilor cuprinse în rapoartele de control întocmite de echipele de control din cadrul direcțiilor județene ale AEP în scopul rambursării cheltuielilor electorale efectuate de către Partidul Uniunea Salvați România cu ocazia alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, desfășurate la data de 9.06.2024, s-a constatat că mandatarul financiar coordonator nu a declarat AEP în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar de campanie electorală deschis la nivelul unui județ, contribuțiile în cuantum total de 67.900 lei, din care 14.400 lei depuse pentru competitorul electoral Partidul USR,-filiala județeană și 53.500 lei depuse pentru competitorul electoral Alianța Dreapta Unită USR-PMP.

Firma Mihaelei Teleman a pierdut procesul

Instanța a constatat că decizia AEP de sancționare contravențională poartă semnătura președintelui AEP și este contrasemnată de doi vicepreședinți AEP. Potrivit art.34 alin.(1) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa verifică dacă plângerea a fost formulată de către petent în termenul legal de 15 zile de la data înmânării ori comunicării actului constatator. În dosar se mai menționează că, în dovedirea celor susținute, petenta Accountess Profile SRL , însă niciuna nu face dovada faptului că petenta ar fi transmis în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar de campania electorală deschis la nivelul județului, contribuțiile în cuantum total de 67.900,00 lei.

Astfel, mandatarul financiar a depus ca probă doar centralizatoare și emailuri transmise către AEP, care nu au fost însoțite de număr de înregistrare și nici de confirmare de primire din partea AEP. Aceste documente nu dovedesc transmiterea efectivă a sumelor în termenul legal și nu sunt suficiente pentru a răsturna prezumția de temeinicie și legalitate a procesului-verbal, care se bucură de prezumția de veridicitate și exactitate până la dovada contrară. În plus, AEP a depus situația oficială a contribuțiilor, din care rezultă clar că termenul legal de declarare și virare a contribuțiilor a fost depășit, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Instanța a specificat că această situație constituie probă suplimentară că obligațiile prevăzute de lege nu au fost respectate și a constatat că petenta Accountess Profile SRL nu a făcut dovada unei alte situații de fapt reținută în procesul-verbal. De asemenea, instanța a reținut că fapta a fost corect încadrată juridic de către agentul constatator, fiind aplicată sancțiunea avertisment, deci fără diminuarea patrimoniului petentei. Pentru aceste considerente, plângerea formulată de firma Mihaelei Teleman a fost respinsă ca nefondată pe 27 august 2025.