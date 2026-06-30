Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”

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O hotărâre publicată pe portalul instanțelor arată că Tribunalul București a dispus retragerea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele lui Mario Iorgulescu în iunie 2025. FANATIK a stat de vorbă cu avocatul Virgil Boglea, care a explicat că este vorba despre retragerea vechiului mandat, emis pentru pedeapsa de 8 ani, acesta fiind înlocuit de un nou mandat, după condamnarea definitivă la 8 ani și 8 luni de închisoare.

Mandatul de executare a pedepsei lui Mario Iorgulescu a fost retras

Pe 21 mai 2026, Instanța a decis ca Mario Iorgulescu să stea după gratii 8 ani și 8 luni. Acum, Tribunalul București a dispus retragerea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea emis în iunie 2025. „În baza art. 598 alin. (1) lit. c teza a II-a C. proc. pen., admite contestația la executare formulată de Biroul de executări penale din cadrul Tribunalului București. Retrage mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea nr. 337 din 12.06.2025 emis de Tribunalul București și toate actele subsecvente.

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În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.Onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru intimat, conform delegației, rămâne în sarcina statului, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea minutei la dispoziția părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 18.06.2026”, se arată în soluția Instanței postată pe site-ul

Mai face închisoare fiul lui Gino Iorgulescu?

Pedeapsa de 8 ani și 8 luni dată de instanțele judecătorești din România rămâe în picioare. Acum doar s-a anulat o altă pedeapsă dată de autorități În consecință a rămas în picioare doar Întrebat de FANATIK, avocatul lui Mario Iorgulescu a lămurit toate spectele și a precizat că fiul președintelui LPF nu e un om liber și că

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„La el au fost pronunțate mai multe hotărâri. Una de anul trecut, care viza executarea a doar 8 ani și una anul ăsta, care în rejudecare a spus că cele 8 luni care au fost tăiate anul trecut se readaguă. Și atunci a rămas doar acest mandat de 8 ani și 8 luni și atunci era normal ca mandatul acela de 8 ani să fie anulat. Practic nu s-a întâmplat nimic. E doar o chestie administrativă.

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(n.r. – Va mai face închisoare?) El nu are cum să facă închisoare pentru că autoritățile din Italia, culminând cu instanțe și comisii medicale desemnate de instanțe spun că e incapabil să stea în proces. Nu vorbim despre asta, vorbim doar de o hotărâre a instanțelor române și mandatul vechi, de 8 ani, a fost anulat, ăsta nou, de 8 ani și 8 luni în ființă.

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(n.r. – Mario este, acum, un om liber?) Nu spune nimeni că e un om liber. El e într-o clinică. El în țară are această condamnare de 8 ani și 8 luni. Cu mandatul precedent, cel de 8 ani, a fost retras și nu avem ce să facem. Era doar o chestiune administrativă. Nu s-a întâmplat nimic în concret”, a declarat Virgil Boglea, în exclusivitate pentru FANATIK.