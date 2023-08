Mandorlini, acuze grave după FCSB – CFR Cluj 1-0: “Arbitrul a decis câștigătoarea”

. Ardelenii au avut mai multe ocazii importante prin Yeboah sau Muhar, care a lovit bara în prima repriză. Compagno a obținut un penalty, pe care l-a și transformat în gol, astfel că echipa lui CFR pleacă fără niciun punct primit. Mandorlini este nervos și crede că arbitrii au decis jocul.

Andrea Mandorlini, după FCSB – CFR Cluj 1-0: “Arbitrii au decis jocul”

, Andrea Mandorlini este nervos din cauza arbitrajului. Tehnicianul italian a susținut că la faza lui Dawa a fost penalty. Totodată, prin acest lucru, antrenorul lui CFR Cluj spune că arbitrii sunt cei care au decis jocul. Mandorlini crede că echipa sa a jucat foarte bine.

“Noi nu am pierdut acest meci, arbitrul a decis câștigătoarea. A fost penalty la Dawa. Am văzut faza de 20 de ori, de 30 de ori, de 50 de ori. Penalty-ul lor a fost inexistent. Arbitrul a decis partida aceasta. Pentru cei de la FCSB, complimente.

Nu știu ce să spun. Până la 0-0 am jucat bine. Sunt episoade care decid aceste jocuri. Nu știu de ce nu a dat penalty și pentru noi. Am pierdut multă energie în meciul cu Adana. FCSB a început bine meciul, dar noi am avut ocaziile.

E greu, dar vine o perioadă în care ne putem antrena. Suntem nervoși și triști. VAR-ul trebuie să le fie de folos arbitrilor. Nu au fost să vadă faza la VAR.”, a spus Mandorlini, la finalul meciului cu FCSB.

Camora, supărat după înfrângerea cu FCSB, scor 1-0

După înfrângerea cu FCSB, căpitanul celor de la CFR Cluj și-a arătat nemulțumirea față de arbitraj. Camora crede că și echipa clujeană trebuia să primească penalty la faza lui Dawa. De asemenea, fundașul a afirmat faptul că echipa lui Mandorlini a fost obosită după meciul cu Adana din Conference League.

“Este frustrant să pierzi așa. Sunt aceste mici detalii care împing echipa și mai în spate. Am avut o echipă un pic obosită și s-a văzut acest lucru, pentru că am alergat foarte mult joi (n.r. în meciul cu Adana). Per total a fost un meci echilibrat. Atmosferă frumoasă, stadion frumos.

Mi se pare dat prea ușor acel penalty. Trebuia să se dea și la faza precedentă. Eu am văzut că l-a atins în mână pe Dawa. Trebuie să luăm pauză, să revenim cu o victorie. Au fost multe plecări de la noi. Echipa a demonstrat că poate și sperăm să ne batem la titlu.”, a declarat Camora după meci, la Digisport.

Camora, după FCSB – CFR Cluj 1-0, pe Ghencea: “Felicit fanii! Și pe ai noștri, au venit de departe”

La finalul interviului, Camora a spus că prefera să evolueze din 3 în 3 zile, decât o dată pe săptămână. Fundașul ardelenilor consideră ca CFR Cluj putea să o învingă pe Adana în prelungiri. Clujenii stăteau mai bine fizic față de echipa turcă, acesta fiind motivul pentru care gruparea lui Neluțu Varga putea merge mai departe în Conference League.

“Bine că vine pauza, jucătorii au timp să își revină. Jucăm săptămână de săptămână, dar nu voiam. Voiam din 3 în 3 zile. A fost dezamăgitor că am luat gol la ultima fază cu Adana. Dacă mergeam în prelungiri, ne calificam, s-a văzut că nu mai puteau. Mie îmi place mult, mi-a plăcut atmosfera. Felicit suporterii care au venit, îi felicit și pe ai noștri care au venit de departe.”, a mai spus Camora.

Următorul meci al celor de la CFR este contra Universității Cluj. Partida va avea loc sâmbătă, 19 august, de la ora 18:00. După primele 4 etape, echipa lui Mandorlini ocupă a patra poziție și are 7 puncte în SuperLiga României.