Mandorlini, după U Craiova – CFR Cluj 1-0: “Fotbalul nu e corect”. Tachtsidis, supărat pe arbitru și pe fanii olteni

. Oltenii i-au egalat pe ardeleni, însă au urcat doar o poziție în clasament, iar .

Jucătorii de la CFR Cluj, nervoși după meciul cu Universitatea Craiova

După meciul cu Universitatea Craiova, jucătorii de la CFR Cluj s-au arătat nervoși. Mario Camora și Panagiotis Tachtsidis au oferit primele interviuri de după duelul de pe Ion Oblemenco. Cei doi fotbaliști susțin că meritau să câștige derby-ul din etapa 18 a SuperLigii.

“Echipa noastră nu a avut niciodată atât de mult ghinion cum am avut astăzi. Am controlat meciul, am avut cele mai multe ocazii. Ei au avut o ocazie, un șut la poartă și acela a fost gol. Echipa a făcut un meci bun, am avut o atitudine bună. Noi am avut ocazii și am dat 3-4 bare. Ei au dat un șut și acela a fost gol. Am avut mult ghinion.

Un meci intens ca de fiecare dată, un derby. Fiecare jucător s-a luptat pentru fiecare minge. M-am simțit bine (n.r. după accidentare). Păcat că nu am luat cele trei puncte pe care noi le meritam. Din păcate plecăm cu zero puncte.

E apăsător. Cred că din ultimele 4 partide acesta a fost cel mai bun meci. Trebuie să ne odihnim, pentru că avem un meci foarte important, greu, miercuri la București, cu Rapid. Trebuie să mergem cu această atitudine și putem reuși, iar mingea va intra. Sunt șanse și sperăm cu toții să scoatem din nou poporul român pe stradă și să ne calificăm mai departe”, a spus Mario Camora.

Tachtsidis, despre contactul dur cu Screciu: “Merita cartonașul roșu, a intrat direct în mine”

“Sunt foarte nervos, pentru că meritam să câștigăm acest meci. Ne-am creat foarte multe șanse și nu am primit nimic, decât acel șut în ultimul minut și ei au înscris. Fotbalul este așa. Dacă nu înscrii, nu câștigi. Echipa a jucat bine. Trebuie să muncim mai mult și să revenim, să câștigăm.

(n.r. Te-ai accidentat după acel contact cu Vlad Screciu?) Chiar voiam să vorbesc despre asta. Nu am văzut niciodată în cariera mea, de peste 20 de ani, una ca asta. Oameni care văd un jucător accidentat și să reacționeze așa. Nu este corect, nu este fair-play.

Sunt foarte supărat din acest motiv și sper ca Universitatea Craiova să facă ceva în legătură cu asta. Jucătorul care m-a lovit, a intrat direct la mine și nu am mai putut să respir deloc timp de 5 secunde. Cred că merita cartonașul roșu, pentru că nu se uita la minge și a venit direct către mine. Dar nu sunt genul de jucător care să spună ce ar trebui să facă arbitrii. Dar am să vorbesc despre ce au făcut fanii. Este incredibil și nu știu ce pot să spun mai mult. Nu are legătură cu fotbalul ceea ce au făcut.

Echipa lor a jucat bine. Și noi am jucat bine, am creat ocazii, dar nu am avut norocul de a înscrie. Golurile vor veni. Campionatul este lung și vom reveni, vom câștiga mai multe meciuri. Trebuie să câștigăm meciul cu Rapid, trebuie să creștem”, a spus Tachtsidis.

Mandorlini: “Fotbalul nu este corect uneori”

“Cred că am dominat partida. Jucătorii mei au făcut un meci foarte bun. Fotbalul nu e corect uneori. Trebuie să muncim mai mult. Am făcut multe lucuri bune, dar nu a fost suficient să câștigăm. Eu sunt mulțumit de cum s-a prezentat echipa, au fost multe lucruri pozitive.

M-am temut pentru Tachtsidis, a fost lovit în cap. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic. Nu știu dacă merita roșu Screciu, noi suntem furioși pe rezultat, nu pe arbitraj, nu comentez.

Bîrligea nu m-a supărat, aveam schimbările programate, pentru că avem 3 meciuri într-o săptămână. Trebuie să ne recuperăm la nivel mental pentru meciul cu Rapid. Am acumulat un fel de energie negativă”, a spus tehnicianul italian după meci.

Următorul meci al celor de la CFR Cluj este în Cupa României Betano contra Rapidului, tot în deplasare. Duelul va avea loc miercuri, 6 decembrie de la ora 19:00. În campionat, urmează un derby acasă cu FCSB, unde CFR Cluj va avea șansă să se apropie la puncte de liderul din SuperLiga. Partida se va juca sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 20:00.