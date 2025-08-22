Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mandorlini, pus în gardă înainte de a ajunge la CFR Cluj: „Este greu să vii după Dan Petrescu!”

Andrea Mandorlini este succesorul lui Dan Petrescu pe banca tehnică a lui CFR Cluj, însă italianul a primit avertizări că nu îi va fi ușor.
Andrei David
22.08.2025 | 22:02
Laurențiu Reghecampf îl avertizează pe Mandorlini: „E greu după Dan Petrescu”. Foto: colaj Fanatik

Dan Petrescu nu a putut suporta umilința de la Hacken, 2-7, și și-a anunțat demisia imediat după înfrângerea dură din Suedia. Conducerea lui CFR Cluj s-a mișcat, însă, foarte repede și i-a găsit înlocuitor în persoana lui Andrea Mandorlini, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Andrea Mandorlini, a doua oară înlocuitor pentru Dan Petrescu

Italianul nu este la prima aventură în Gruia. El a mai antrenat-o pe CFR Cluj în două rânduri. În sezonul 2009-2010, ardelenii au făcut eventul – campionat și Cupă – cu italianul pe banca tehnică. Al doilea mandat, însă, nu a mai fost la fel de bun. Mandorlini a fost înlocuit cu Adrian Mutu pe 21 ianuarie 2024, deși echipa, pe care o preluase în vara lui 2023, se afla pe locul secund.

Întâmplător sau nu, la ultima sa aventură la CFR Cluj, Andrea Mandorlini i-a urmat tot lui Dan Petrescu. „Bursucul” pleca de la CFR Cluj în Coreea de Sud, la Jeonbuk, după ce terminase pe locul secund în SuperLiga, campionatul fiind câștigat de Farul.

Italianul a fost instalat la jumătatea lui iunie 2023 și a putut să-și formeze echipa încă din perioada de pregătire a noului sezon. N-a reușit să o califice pe CFR Cluj în grupele cupelor europene, fiind eliminat dramatic de Adana Demirspor după 1-1 la Cluj și 1-2 în Turcia, cu gol primit la ultima fază. În Cupa României, Mandorlini a calificat-o pe CFR în sferturi, unde avea să piardă 0-4 în fața Corvinului, după demiterea italianului. Iar în campionat, italianul a rezistat 22 de etape înainte de a fi înlocuit cu Adrian Mutu, când echipa se afla pe locul secund.

Laurențiu Reghecampf îl avertizează pe Mandorlini: „E greu după Dan Petrescu”

De această dată, însă, Andrea Mandorlini va prelua echipa din mers. Calificarea în grupa de Conference League e compromisă, după 2-7 pe terenului lui Hacken, iar în SuperLiga, CFR Cluj e pe locul 13, cu doar 5 puncte (11 mai puțin decât liderul Universitatea Craiova). Ceea ce face lucrurile mult mai dificile, fapt punctat și de Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

„E greu să vii după Dan Petrescu, având în vedere că ei au făcut toate transferurile și echipa după cum și-a dorit antrenorul. CÂnd se întâmplă o chestie de genul ăsta, va fi greu pentru orice antrenor, nu zic neapărat de Mandorlini. Poate va fi bun, cunoaște echipa și cunoaște mediul în care se lucrează. Hai să așteptăm meciurile, să vedem ce se întâmplă”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

Avertismentul lui Laurențiu Reghecampf

