„Mândria lui Inter”. Ce scrie presa din Italia despre Cristi Chivu după prima victorie în Champions League: „Alegeri neobișnuite”

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu continuă să demonstreze că are o problemă foarte mare atunci când vine vorba de meciurile din UEFA Champions League. „Nerazzurri” s-au chinuit în meciul cu Șahtior Donețk de pe „Giuseppe Meazza”, însă în final au obținut cele trei puncte. Iată cum a reacționat presa din Italia.

Ce a scris presa din Italia după Inter – Șahtior 1-0. Gazzetta dello Sport l-a lăudat pe Cristi Chivu

La o primă vedere, pentru Inter părea o misiune simplă să câștige pe teren propriu împotriva lui Șahtior Donețk, însă realitatea a arătat diferit. când Carlos Augusto a înscris golul victoriei într-un moment în care formația antrenată de Cristi Chivu evolua în inferioritate numerică, după ce Bastoni fusese eliminat.

ADVERTISEMENT

Gazzetta dello Sport a văzut această victorie ca pe o adevărată mândrie pentru Inter, mai ales că venea după două meciuri în care nu obținuse niciun punct. Italienii chiar au titrat astfel: „Mândria lui Inter”: „Este clar că episodul Brugge a lăsat o cicatrice adâncă care încă nu s-a vindecat complet în inimile nerazzurrilor, așa că Inter a optat pentru un început mai precaut pentru a evita greșeli inutile și redeschiderea rănii. În acest sens, alegerea precisă a lui Chivu este clară: Spence va începe în dreapta, un profil mai puțin agresiv decât Diouf, care, spre deosebire de francez (obișnuit să se alăture liniei de atac), se retrage adesea în apărarea în trei condusă de Bastoni”, au notat cei de la

De asemenea, prin schimbările pe care le-a făcut după eliminarea liderului din apărare: „Fără Bastoni, Chivu a remodelat rapid Inter: Bonny și Sucic, care jucau timid, ies de pe teren, aducându-l pe Mkhitaryan printre linii și pe Luis Henrique, care coboară pe postul de fundaș dreapta într-o linie defensivă improvizată.

ADVERTISEMENT

Alegerea tactică este cea a unui antrenor experimentat, capabil să gestioneze o situație de urgență. Pentru că noul Inter, depășit numeric, a avut nevoie doar de câteva minute pentru a găsi wild-card-ul: Mkhitaryan s-a dovedit a fi de un alt nivel în ceea ce privește viziunea și experiența, inventând o pasă senzațională și trimițându-l pe neobositul Carlos Augusto spre poartă, urmărind genial jocul, îmblânzind-o cu pieptul și învingându-l pe Riznyk cu o lovitură de picior”, au continuat italienii.

ADVERTISEMENT

Nu toată lumea a fost de aceeași părere! Chivu, criticat pentru deciziile din prima oră de joc

Dacă cei de la Gazzetta dello Sport l-au lăudat, italienii de la TMW l-au și criticat pe român pentru echipa de start, precum și pentru faptul că nu a făcut nicio schimbare la pauză, în ciuda unui joc slab. Titularizarea portarului Martinez a fost considerată una neconvențională, însă spaniolul a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren: „În echipele de start oficiale se observă imediat alegerile neobișnuite ale lui Chivu, care îl menține în continuare pe Martínez în poartă, în ciuda câtorva greșeli repetate, iar în atac îl titularizează pe Bonny, nu pe Pio Esposito, ca partener al lui Thuram. De asemenea, îl titularizează în premieră în tricoul nerazzurro pe fundașul englez Spence.

ADVERTISEMENT

Partida începe, așadar, iar startul este încurajator pentru Inter, care îl pune imediat la încercare pe Riznyk prin Thuram. Totuși, primele minute îi arată pe nerazzurri destul de lenți în circulația mingii și prea impreciși în momentul finalizării. Treptat, însă, ucrainenii încep să iasă la joc și au cea mai mare ocazie a primei reprize printr-o lovitură de cap a lui Bondar, în urma unui corner executat de pe partea laterală, la care Martínez trebuie să intervină. În ciuda unui prim act în crescendo, Chivu nu face schimbări, iar la reluare revin pe teren aceiași 22 de jucători. După un sfert de oră în care ritmul rămâne încă prea lent, însă, antrenorul intervine și operează trei schimbări deodată.

Bastoni primește cartonașul roșu, însă, paradoxal, din acel moment Inter crește în joc și suferă mai puțin în fața inițiativelor ucrainenilor. Pentru o noapte, cel puțin, cea a primei victorii din această ediție de Champions League, „Interul nebun” s-a întors”, au scris italienii de la