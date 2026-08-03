Mândrie uriașă pentru câștigătorul Balonului de Aur. Fiica sa a făcut un pas important în carieră

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Câștigătorul Balonului de Aur s-a arătat extrem de mândru de unul dintre fetele sale. Celebrul fost sportiv a dezvăluit pentru o publicație internațională că tânăra a făcut un pas important în carieră, în cadrul unui eveniment de anvergură.

Declarația inedită a unui fotbalist despre fata sa

Michael Owen (46 ani) este un fost jucător profesionist de fotbal, în 2001. A primit prestigiosul trofeu la doar 21 de ani, în perioada în care evolua pentru clubul Liverpool FC. Toți se mai așteptau la încă un astfel de premiu, dar nu a mai venit niciodată. Anterior, cucerise Cupa UEFA și Cupa Angliei (FA Cup).

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Din păcate, accidentarea suferită la 19 ani și-a pus amprenta asupra carierei sale. Cu toate acestea, a fost . E celebru pentru golul pe care l-a înscris în partida cu România, în 1998. A marcat din interiorul careului, în minutul 80, egalând pentru un scurt moment. În cele din urmă meciul s-a terminat cu 2-1, în favoarea echipei naționale române.

În afara evoluției fabuloase din teren fostul mare sportiv are o familie frumoasă. Are o relație de lungă durată cu prietena sa din copilărie, Louise Bonsall, alături de care a devenit tată de mai multe ori. Cuplul are patru fete: Gemma, James, Emily și Jessica. Una dintre acestea, Gemma (23 ani), îi calcă pe urme din punct de vedere sportiv.

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Deși nu practică aceeași activitatea ca figura paternă tânăra a reușit să se impună. Recent, aceasta a debutat ca jocheu în cursa de cai de la Magnolia Cup. Acesta reprezintă un eveniment important pentru pasionații de călărie. Fiica lui Michael Owen a încheiat cursa pe locul 4, deși putea să aibă o reușită și mai bună.

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”M-a îngrijorat siguranța ei”

Michael Owen a avut emoții uriașe pe parcursul cursei în care fiica sa, Gemma, a fost în prim-plan. Tânăra nu a avut un start excelent, însă fostul fotbalist crede că acest impas nu o va face pe fata lui să renunțe. Dimpotrivă, consideră că este o persoană ambițioasă, calitate pe care a moștenit-o chiar de la el.

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„A fost destul de ciudat și, evident, stresant. M-a îngrijorat siguranța ei, deși este un jocheu foarte bun. Totuși, să mergi cu 65 km/h pe spatele unui cal nu este niciodată cel mai sigur lucru. A ratat startul, ceea ce a fost frustrant, deoarece știm cu toții cât de important este startul.

I s-a spus de sute de ori, dar a continuat bine. Bănuiesc că aceasta nu va fi ultima ei cursă, deoarece i-a plăcut enorm. Aș spune că e la fel de competitivă ca mine, așa că nu e bucuroasă că a fost învinsă. A fost lăsată cu mult în urmă la început, dar sper că totuși s-a bucurat de experiență”, a declarat Michael Owen, relatează .

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„A fost uimitor de la început până la sfârșit. Startul meu nu a fost grozav, am fost puțin blocată. Dacă aș fi avut un început mai bun, aș fi obținut un rezultat ok. Acum vreau să câștig”, a completat fiica fostului fotbalist, mai arată sursa menționată mai sus. În altă ordine de idei, Gemma Owen a fost campioană alături de echipa Marii Britanii la dresaj.