Sport

Mândrie uriașă pentru câștigătorul Balonului de Aur. Fiica sa a făcut un pas important în carieră

Un fost fotbalist cu un palmares interesant a făcut o declarație unică despre fata sa. Tânăra a urcat încă o treaptă în ierarhia profesională, marcând un moment unic.
Alexa Serdan
03.08.2026 | 17:33
Mandrie uriasa pentru castigatorul Balonului de Aur Fiica sa a facut un pas important in cariera
Dezvăluirea unui fost fotbalist despre fiica sa. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Câștigătorul Balonului de Aur s-a arătat extrem de mândru de unul dintre fetele sale. Celebrul fost sportiv a dezvăluit pentru o publicație internațională că tânăra a făcut un pas important în carieră, în cadrul unui eveniment de anvergură.

Declarația inedită a unui fotbalist despre fata sa

Michael Owen (46 ani) este un fost jucător profesionist de fotbal, câștigător al Balonului de Aur în 2001. A primit prestigiosul trofeu la doar 21 de ani, în perioada în care evolua pentru clubul Liverpool FC. Toți se mai așteptau la încă un astfel de premiu, dar nu a mai venit niciodată. Anterior, cucerise Cupa UEFA și Cupa Angliei (FA Cup).

ADVERTISEMENT

Din păcate, accidentarea suferită la 19 ani și-a pus amprenta asupra carierei sale. Cu toate acestea, a fost inclus în top 5 cei mai tineri marcatori de la Mondial. E celebru pentru golul pe care l-a înscris în partida cu România, în 1998. A marcat din interiorul careului, în minutul 80, egalând pentru un scurt moment. În cele din urmă meciul s-a terminat cu 2-1, în favoarea echipei naționale române.

În afara evoluției fabuloase din teren fostul mare sportiv are o familie frumoasă. Are o relație de lungă durată cu prietena sa din copilărie, Louise Bonsall, alături de care a devenit tată de mai multe ori. Cuplul are patru fete: Gemma, James, Emily și Jessica. Una dintre acestea, Gemma (23 ani), îi calcă pe urme din punct de vedere sportiv.

ADVERTISEMENT
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât...
Digi24.ro
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor

Deși nu practică aceeași activitatea ca figura paternă tânăra a reușit să se impună. Recent, aceasta a debutat ca jocheu în cursa de cai de la Magnolia Cup. Acesta reprezintă un eveniment important pentru pasionații de călărie. Fiica lui Michael Owen a încheiat cursa pe locul 4, deși putea să aibă o reușită și mai bună.

ADVERTISEMENT
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Digisport.ro
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj

”M-a îngrijorat siguranța ei”

Michael Owen a avut emoții uriașe pe parcursul cursei în care fiica sa, Gemma, a fost în prim-plan. Tânăra nu a avut un start excelent, însă fostul fotbalist crede că acest impas nu o va face pe fata lui să renunțe. Dimpotrivă, consideră că este o persoană ambițioasă, calitate pe care a moștenit-o chiar de la el.

ADVERTISEMENT

„A fost destul de ciudat și, evident, stresant. M-a îngrijorat siguranța ei, deși este un jocheu foarte bun. Totuși, să mergi cu 65 km/h pe spatele unui cal nu este niciodată cel mai sigur lucru. A ratat startul, ceea ce a fost frustrant, deoarece știm cu toții cât de important este startul. 

I s-a spus de sute de ori, dar a continuat bine. Bănuiesc că aceasta nu va fi ultima ei cursă, deoarece i-a plăcut enorm. Aș spune că e la fel de competitivă ca mine, așa că nu e bucuroasă că a fost învinsă. A fost lăsată cu mult în urmă la început, dar sper că totuși s-a bucurat de experiență”, a declarat Michael Owen, relatează The Sun.

ADVERTISEMENT

„A fost uimitor de la început până la sfârșit. Startul meu nu a fost grozav, am fost puțin blocată. Dacă aș fi avut un început mai bun, aș fi obținut un rezultat ok. Acum vreau să câștig”, a completat fiica fostului fotbalist, mai arată sursa menționată mai sus. În altă ordine de idei, Gemma Owen a fost campioană alături de echipa Marii Britanii la dresaj.

Ce mănâncă Lamine Yamal înainte de fiecare meci. Cele trei alimente pe care...
Fanatik
Ce mănâncă Lamine Yamal înainte de fiecare meci. Cele trei alimente pe care le adoră: ”Îmi oferă energie și forță”
Dănuț Lupu a plâns în direct povestind despre Gogu Covaciu: „Te duci la...
Fanatik
Dănuț Lupu a plâns în direct povestind despre Gogu Covaciu: „Te duci la antrenament și mori! Tu, singur, din tot autocarul!”
Peste cine poate da călăul FCSB în play-off-ul Conference League. Adversar infernal pentru...
Fanatik
Peste cine poate da călăul FCSB în play-off-ul Conference League. Adversar infernal pentru „pescarii” de la Auda
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
'Sunt duhul lui nea Vanea!'. Buzărin, victima unei farse antologice în redacție
iamsport.ro
'Sunt duhul lui nea Vanea!'. Buzărin, victima unei farse antologice în redacție
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!