Manelist celebru, mărturii sfâșietoare în lupta cu dependența! A plătit o avere ca să scape: ”E vorba despre cocaină”

Faima și sutele de evenimente vin întotdeauna cu sacrificii, sau, și mai rău, cu vicii care pot pune stăpânire pe viața cântăreților de muzică de petrecere. Asta este și povestea lui Alex Puștiu, manelistul care a fost ani buni unul dintre cei mai iubiți artiști din industrie. În premieră pentru FANATIK, artistul își spune povestea sfâșietoare, lipsa lui din lumina reflectoarelor fiind din cauza drogurilor care îi furau viața.

Alex Puștiu, manelist celebru, căzut în patima drogurilor

Pas cu pas , până astăzi, când, cu tratament de specialitate și cu mii de euro investite, a reușit să se redreseze și să scape din ghearele nemiloasei substanțe.

Dorința de a face bani și de a fi în top aproape că i-au luat mințile, și, într-o clipă, a fost pe puncte de a pierde totul, familie, carieră, și, cel mai important, se pierdea pe el. Dependența de cocaină îl controla la orice pas, nemaifiind zi să nu simtă nevoia de substanța interzisă.

”Totul a început acum câțiva ani de zile din cauza oboselii, a meseriei. Știți că ceea ce facem noi presupune un anume anturaj. Nu pot să vă spun eu nume, că nu sunt în măsură, dar în lumea noastră a lăutarilor sunt mulți care consumă.

Cu timpul am ajuns să fiu dependent. Nu mai puteam să controlez eu, mă controla ea pe mine. Este vorba despre cocaină. Am ajuns în punctul în care am decis să iau o pauză din activitatea mea. Am stat șase luni plecat în Danemarca. Am dat 50.000 de euro pentru a mă trata”, a mărturisit, în premieră, Alex Puștiu.

”Aveam un comportament foarte ciudat, nu mă mai puteam stăpâni”

Interpretul celebrei piese ”Mi-e poftă de tine rău” continuă seria confesiunilor emoționante, admițând că se schimbase radical. Devenise dependent de droguri și se mai gândea doar la unmătoarea ”liniuță”.

”În momentul în care consumam cocaină nu îmi mai ardea de muzică. Eram un om foarte schimbat. Nu mai vedeam decât lucrul acesta. Aveam un comportament foarte ciudat, nu mă mai puteam stăpâni. Eram dependent de ea”, ne povestește Alex Puștiu.

Ce a pierdut Alex Puștiu în șase luni la dezintoxicare?

declară că nu au fost ușoare. Terapii cu psihologi, psihoterapeuți și tratament medicamentos sunt doar o parte din pașii pe care a trebuit să îi urmeze în procesul de dezintoxicare.

”Tratamentul a costat în foarte multe terapii cu psihologi și pshihoterapeuți, de asemenea mai era un tratament antialcool care se numește antibus.

În acele șase luni nu mă plâng că am pierdut financiar, dar am pierdut din faimă. Oamenii aproape că au uitat de mine”, a mai spus celebrul manelist.

Femeia din spatele renumitului lăutar

În toată perioada dificilă în care a luptat cu ghearele nemiloase ale cocainei, lăutarul a avut sprijinul celei care îi este soție, fără de care, poate, nu ar fi reușit să iasă la liman. Vorbele ei l-au determinat să conștientizeze că se afla pe marginea prăpastiei.

”În toată această perioadă a fost lângă mine mine soția mea care a contribuit foarte mult în procesul de a renunța la acest viciu. Stanciu Bianca o cheamă pe soția mea.

Am fost foarte decis să renunț, iar ea m-a susținut la fiecare pas. Am conștientizat că, dacă mai continui pe acest drum, o să îmi fie rău mie, dar și familiei și carierei mele. Nu am avut nicio clipă dorința să renunța la acest tratament, pentru că mă gândeam la ei”, a adăugat interpretul de muzică de petrecere.

Alex Puștiu: ”Cu greu, am reușit să mă las de acest viciu”

Substanțele interzise consumate zilnic aproape că au dus la divorțul lui Alex Puștiu, chiar el mărturisind că gândul că o va pierde pe femeia de lângă el l-a ajutat să conștientizeze dependența și să lupte împotriva ei.

”Aveam certuri cu soția mea pentru că eu consumam astfel de substanțe, dar nu am fost niciodată în punctul de a mă despărți de ea. Am simțit că se ajunge acolo și de aceea am fost decis să renunț”, mai spune manelistul.

Deși a câștigat până acum lupta cu drogurile, cunoscutul interpret de muzică de petrecere divulgă pentru FANATIK că cele șase luni nu au fost deloc ușoare. Unul dintre cei mai importanți pași, cel al asumării în public a fost și el bifat, ceea ce îi confirmă lui Alex Puștiu că este pregătit să revină în lumina reflectoarelor.

”Sunt unul dintre maneliștii din România care își asumă că am consumat droguri, și, cu greu, am reușit să mă las de acest viciu. Acum sunt bine, am reușit să trec peste toate etapele procesului. Am revenit, am proiecte noi, vreau să scot piese. Am realizat ce am pierdut și sunt pe drumul cel bun”, a mai precizat Alex Puștiu.