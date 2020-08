Maneliștii politicii românești! Petreceri cu dedicații și dansuri din buric pentru greii clasei politice. Video

„Așa sunt zilele mele, una bună, zece rele”, sunt doar câteva versuri care au făcut să tremure hainele pe maneliștii politicii românești! De la șefi de stat, până la lideri de partid, oameni importanți ai clasei politice s-au dat în stambă și n-au ezitat să danseze pe ritmuri „balcanice”.

Au făcut lucrul acesta în văzul tuturor și lumea nu a ratat ocazia de a comenta cu patos țopăielile puse în scenă la strigarea maneliștilor. Trecuți de prima tinerețe, gata să urce în funcții înalte, mulți dintre politicieni au intrat în istorie cu momentele lor.

Poate cel mai sonor nume, Traian Băsescu a simțit capitalul politic în urmă cu mai mulți ani și a precizat că 99 la sută dintre români ascultă manele. Declarația lui a fost salutată imediat de Nicolae Guță care a și compus o manea pentru președintele României de atunci.

Cum au ajuns politicienii preferații maneliștilor

Băsescu și-a dat în stambă și după sfertul de finală dintre Steaua și Rapid, partidă disputată în Cupa UEFA. Șeful de stat a petrecut până dimineață alături de roș albaștrii pe ritmuri de manele. Melodia „Portugalia” a fost preferată de cei prezenți la sărbătoare.

Așchia nu sare departe niciodată de trunchi și Elena Băsescu a confirmat regula. În 2009, fiica fostului președinte candida pentru un loc în Parlamentul European. Aflată în vizită la Târgoviște, aceasta nu s-a ferit să se afișeze în diverse ipostaze, ea dansând pe ritmuri de manele în rândul electoratului de origine rromă.

Radu Mazăre, prinț printre manele

Ajuns între timp în penitenciar după ce a fost extrădat tocmai din îndepărtatul Madagascar, Radu Mazăre a trăit și vremuri mai bune. În 2012, fostul primar al Constanșței a participat la spectacolul de lansare a candidaţilor USL cu un dans pe melodiile lui Adi de la Vâlcea.

Acesta s-a mişcat pe scenă în ritm de manele în timp ce interpretul striga “Sus mânuţele, dansează Radu Mazăre!” şi “Of, of, of, of, of, of , of şi Alexandru senator”, referire la fratele edilului, Alexadru Mazăre, aflat pe lista candidaţilor PSD.

Ca să moară toți dușmanii…

Mari probleme cu legea are și Elena Udrea, dar, în trecut, manelele nu o lăsau indiferentă nici pe fostul ministru al turismului. „Mi se mai întâmplă să ascult și manele… la petreceri și astfel de ocazii. Dar nu pot să spun că îmi plac foarte mult manelele. Totuși, dacă la o petrecere sunt manele, nu mă ridic și plec”, spunea aceasta.

Și cum în lumea manelelor, dușmanii mai poartă și pică, Nicolae Guță a schimbat repede tabăra. Astfel, celebrul interpret a dedicat de curând o melodie PSD-ului. Se întâmpla în plină campanie electorală și gestul său a fost pus la zid de toată lumea.

Sau, cel puțin, aproape toată lumea. Social democrații au aplaudat la scenă deschisă dedicația. Întrebat dacă maneaua reprezintă o valoare românească, Cătălin Rădulescu nu a ezitat și a spus: „Cam 50, 60, 70% dintre români ascultă şi manele”.

Deputatul „Mitralieră”, zid pentru maneaua lui Guță

„Este un cântec, nu clip electoral, o manea. Eu nu sunt aşa fan astea, eu sunt mai mult pe reggae, pe alte melodii. Poate face şi un reggae music. Maneaua este foarte bună şi se adresează celor din electoratul nostru cărora le plac manele.

Cred că de aici dintre dumneavoastră jumătate ascultaţi manele, ca să nu mai fiţi aşa de ipocriţi. Eu ştiu de aici din jurul meu care ascultă manele maxim. Ştiu că sunteţi manelişti şi voi (jurnaliştii -n.r.) şi vă place pe lângă altă muzică. Şi un om e complex în momentul în care îi plac toate genurile de muzică”, a declarat Rădulescu.

Și Codrin Ștefănescu a sărit în apărarea partidului atunci. „O parte din presa securistoidă – hastagistă – penelistă – iohannistă a luat foc cu indignare când a ascultat maneaua lui Guță despre PSD!

S-au tăvălit pe jos, au făcut crize de nervi, au urlat de invidie. Dar mie chiar îmi place mult, mult de tot ! Bravo, Guță!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook. El a încărcat și clipul cu maneaua lui Nicolae Guță pe pagina sa de pe rețeaua de socializare.

Clipul a fost postat inițial pe canalul de YouTube „Manele TV” și a fost descris ca o „melodie făcută la comandă pentru Partidul Social Democrat”. „Doar PSD poate să facă ceva pentru România. Ascultați-mă ce spun, PSD-u-i cel mai bun”, anunța Nicolae Guță.

A urmat un adevărat dezastru la europarlamentare pentru social democrați și arestarea imediată a liderului Liviu Dragnea. Fostul președinte al PSD, Victor Ponta nu a ratat ocazia și și-a taxat vechii parteneri. „Guță e cel mai deștept, le ia banii politicienilor și le face cântece identice”, a transmis Ponta

Cum a înjurat Bădălău diaspora la o petrecere cu manele

Poate cel mai important scandal cu manele în care a fost prins Partidul Social Democrat este cel în care Nicolae Bădălău a avut rolul principal. Un clip în care acesta înjura de zor diaspora a ajuns în mediul online.

Filmarea a fost făcută publică de deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel. Ulterior, Bădălău a declarat că maneaua a fost cântată la un botez din Bolintin, jud. Giurgiu, unde s-a aflat și că dezaprobă mesajul transmis.

Mesajul a întărâtat însă suficient. „Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pentru naşul Nicu Bădălău şi pentru tot PSD-ul. Naşule, să ştii că strofa nu e porno e un pic aşa… că şi ăştia a zis ”M**E PSD”. Lai, lai lai, să vină Diaspora… hai, lai, lai, lai că noi ne pi***m pe ea”, a spus lăutarul la microfon.

Liberalii n-au stat nici ei prea departe de manele. Grupul de Investigații Politice a publicat un video din 2005 cu Ludovic Orban, actual premier, care dansa pe manele la o petrecere.

”Și versurile melodiei sunt foarte interesante. Actualul urmaș al Brătienilor de atunci a început pregătirea și colegii lui sunt mândri. E foarte talentat și talentul e premiat în politica românească. Meritocrația, e un exemplu de meritocrație”, a comentat Mugur Ciuvică la Antena 3.

Actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea și-a reînnoit jurămintele în urmă cu ceva timp față de soţul său, Florentin Costel Pandele, primarul din Voluntari. A fost o petrecere mare cu manelişti şi 400 de invitaţi, conform presei.

Firea preciza la acea dată că muzica va fi una variată. Ea nu se declara o împătimită a manelelor, dar soţul Florentin avea și un artist preferat: “Eu personal nu agreez manelele, dar am fost la evenimente la care am văzut persoane importante, cu studii, care se distrau pe acest gen de muzică.

Adi Minune este preferatul lui Florin. Adrian ţine mult la Florin, sunt prieteni. Melodia preferată a lui Florin, din repertoriul lui Minune, se numeşte „Două vorbe“.

De altfel, Adrian Minune a fost în topul social democraților mai mereu. La Ștefănești, interpretul a oferit un adevărat recital și a scos lumea în stradă în preajma alegerilor la strigarea partidului.

”Și inima din piept, aș da-o amanet! Și zile cu împrumut aș lua, pentru iubirea ta”, sunt versurile lui Florin Salam, un alt preferat al politicienilor, versuri care par nemuritoare în contextul alegerilor. Oricare ar fi ele și pentru orice funcție.

De altfel, clasa politică pare că s-a așezat la masă, a pus stăpânire pe discuție și când a simțit chemarea manelelor s-a ridicat cu stil și a dat drumul la show! Să cânte lăutarii, să se audă dedicațiile. Bani de la contribuabili vor fi mereu.